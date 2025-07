Az engedély megvan: James Bond repülő autója utódokat kaphat

A Special Light-Sport Aircraft“ (LSA) Fotó:Terrafugia

Autózni, gázt adni és felszállni – a repülő autó álma már realitás. Fél tucat amerikai és európai start-up, valamint a kínai Geely konszern 10 éve fejleszt prototípusokat. Több rendelkezik a szükséges engedélyekkel és hamarosan forgalomba kerülhetnek.

A repülő autó bonyolultabb, mint amilyennek elsőre tűnik, ugyanis a repülő gépkocsinak egyesítenie kell a teljesen más elvek szerint működő autót és repülőt: útstabilitást a földtől való gyors elemelkedés képességével, szárnyat vagy propellert a közúti méretelőírásokkal. Meg kell felelnie a közúti és a légi járművekre vonatkozó előírásoknak is. Mindezt egy évtizede intenzív tervezés után megoldani látszanak a mérnökök; forgalomképesek az első repülő autók.

A könnyebb ellenállás irányába

Az amerikai Terrafugia 2021-ben jelentett be, hogy sorozatgyártásra alkalmas a repülő autója. A 2006-ban Boston közelében indult start-up 2007 óta a kínai Geely tulajdona. Utóbbi 1980-as évek bicikligyártójából az egyik legnagyobb kínai autógyártó, egyben a Volvo és a Lotus tulajdonosa lett.

A „Special Light-Sport Aircraft“ (LSA) alapvetően közúti közlekedésre tervezett, de kifutópályáról felszállva repülésre is képes. Így 20 perc alatt leküzdhető a távolság, amit egy autó négy óra alatt tenne meg. Rossz fényt vet rá, hogy épp az autópályán való közlekedéshez szükséges engedélyt nem sikerült még megszereznie az USA-ban. Ezért Kínába akarják helyezni a tevékenységet, amivel tovább csúszik a sorozatgyártás az évek óta ígért beindítása.

Holland „autó-kopter”

Míg az LSA-nak 500 méteres kifutópálya kell a felszálláshoz, a Hollandiában fejlesztett „PAL-V Liberty” függőleges emelkedésre képes. A levegőben a légáramlás hajtotta propellerekkel, autóként a motorbicikliknél használt hátsó lánckerék meghajtással éri el a 140, illetve 160 km/h végsebességet. Leszállás nélkül legfeljebb 500 km-t tud megtenni.

A 2001-ben alapított PAV-L 2012-ben hajtotta végre az első sikeres tesztet a Liberty-vel. 2021-ben szerezte meg, 1500 feltétel teljesítése után az európai légiközlekedési szakhatóság, az EASA engedélyét. De már 2017 óta árulnak belőle egy 90 darabos „Pioneer Edition“-t 600.000 euróért, amit a 2026-ra ígért kiszállítás előtt még csak megcsodálni lehet a hollandiai központban, valamint a müncheni és londoni szalonban. 2026-tól pedig érkezhet a sorozatgyártott „Liberty” 350.000 euróért.

Engedély van, mégis gyanús

A 2015-ben alapított kaliforniai start-up, az Alef Aeronautics elektro autó-helikoptert fejlesztett ki. Elsősorban a közútra, de szükség esetén, például egy dugóból függőlegesen tud emelkedni, majd maximum 180 km-t repülni. 2023 óta van engedélye és 2025 végi szállítási ígérettel 300.000 USD-ért megrendelhető. De a 150 USD (!) azonnali befizetés kissé komolytalanná teszi a vállalkozást. Ahogy az is, hogy a modell csak 25 mérföldes maximális sebességű „Low Speed ​​Vehicle”-ként kapott engedélyt.

Pionírok a szomszédból

Egy szlovák start-up, az AeroMobile már 2007-ben repülő autót mutatott be a nagy múltú német AERO expon Friedrichshafenben. A csak később nyilvánosságra hozott filmek alapján szakemberek lesújtó véleményt fogalmaztak meg az aerodinamikájáról. Hírét tovább rontotta, hogy 2015-ben lezuhant a fejlesztő, Stefan Klein vezette prototípus.

Klein a repülő autó fejlesztés világpionírja. 1989 óta aktív, számos szabadalma van. Miután a balesetet ejtőernyőjének köszönhetően sérült nélkül megúszta, saját vállalkozást alapított. Fejlesztése, az „Aircar” 200 felszállás és 70 óra repülés után 2022-ben európai légiközlekedési engedélyt szerzett. De piacra lépni egy még nem engedélyezett új fejlesztéssel akar, amit BMW benzinmotor és viszonylag rövid kifutás után 500 km repülésre képes.

Az AeroMobile Klein távozása után koncepciót váltott. Az új modell kizárólag elektro meghajtású, de csak 50-80 km a repülési hatótávja. A cég információi szerint 1000 sikeres felszálláson van túl, de engedélyeztetése még el sem kezdődött.

Az EU támogatja, a szakemberek szkeptikusak

Az ausztrál mérnök-feltaláló, John Brown 2011-ben Németországban, EU-szubvencióval alapított céget. A 2015-ben az AERO expon bemutatott fejlesztése 2020 óta rendelkezik európai repülési engedéllyel. Meghajtása benzines, amivel úton 180 km/h, levegőben 210 km/h sebességre is képes. Az ígéretek szerint 100.000 euró alatt lesz az ára, de piacra lépési céldátum még nincs. Közúti engedélye is hiányzik, amit szakértők szerint fix, dupla, az autó aljára és tetejére is ráerősített szárnyai miatt aligha fog megszerezni.

Egyelőre költséges hobbi marad

A repülő autó „Az aranypisztolyos férfi” című James Bond részben már 1974-ben realitás volt. Egy valóban létező, nem sokkal korábban bemutatott AMC modell kapott szárnyakat. Azóta már a márka sem létezik, ahogy a repülő autó sem lett az utcakép és a horizont része. Napjaink, elsősorban a közútra tervezett prototípusai – leginkább a szárny, propeller okán – épp a közútra nem kapnak engedélyt.

Tekintettel erre, valamint arra, hogy a repülő autók vezetéséhez autós és repülős jogosítványra is szükség lesz, és hogy 300-500.000 euróba fognak kerülni, belátható ideig várhatóan a költséges hobbi marad a repülő autó.

Nincs új a nap alatt: 100 éve már a fellegekbe emelkedett egy autót Az autósport és a repülés amerikai pionírja, Glenn Curtiss (1878-1930) már felszállni képes autót épített, igaz, járművét néhány méter emelkedés után újra és újra földre kényszerítette a gravitáció. Valóban repült 1937-ben egy szintén amerikai feltaláló, Waldo Waterman (1897-1976) autója. Ehhez azonban először minden alkalommal rögzíteni kellett a szárnyakat a Modell Arrowbile-ra. Az első szériába került, az USA-ban közúti és légi közlekedésre (könnyű sportrepülőként) jóváhagyott járműre 2012-ig kellett várni. A I-TEC Maverick csak 84.000 USD-ba került, mégse volt sikeres; 2020-ban gyártását és fejlesztését is leállították.

Petrus Szabolcs