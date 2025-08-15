Kezdőlap Építőipar Az építőanyag-piacon visszafogott volt a kereslet az első fél évben
Az építőanyag-piacon visszafogott volt a kereslet az első fél évben

Visszafogott volt a kereslet az építőanyag-piacon az első fél évben, de a jövőt tekintve optimisták az építőanyag-kereskedők – közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) pénteken.

Az ÉVOSZ építőanyag-kereskedelmi tagozatának első félévi értékelése szerint bizonyos termékcsoportoknál csökkent a kereslet, a vásárlók árérzékenysége pedig nőtt.

Különösen a kisebb és közepes értékű projektek hiánya fékezte az építőanyag-kereskedelmi piacot, a vásárlók csak a legszükségesebb felújításokat és beruházásokat végezték el, amelyek átlagosan 1-2 millió forint közötti költéseket jelentettek.

A forgalmat tekintve kiemelkedően teljesítettek a burkolatok, szaniterek, hő- és vízszigetelési rendszerek, valamint a tetőfedő anyagok, az ezek iránti kereslet leginkább a lakossági felújítási és energetikai korszerűsítési szándékot mutatja – ismertette a szakszövetség.

Juhász Attila, az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat és az Újház Zrt. elnöke a közleményben kiemelte: 2023-ban az építőanyag-piac az előző évekhez képest jelentősen visszaesett, és az ágazat azóta sem talált magára.

A verseny annyira kiéleződött, hogy 2025 első fél évében az építőanyagok átlagárai éves összevetésben 1,3 százalékkal csökkentek, ami különösen a falazóanyagokat és a hőszigetelő anyagokat érintette.

Az eddig elérhető otthonfelújítási támogatások nem hozták meg a várt piaci élénkülést, elsősorban a bonyolult adminisztráció és a jogosultak szűk köre miatt. Az ágazat a szeptemberben induló Otthon Start program mellett egy olyan, államilag támogatott lakossági felújítási programban bízik, amely széles társadalmi rétegeket ér el és egyszerűen igénybe vehető – jelezte. Szeptembertől csaknem 150 ezer hazai lakóépület újulhat meg energetikai szempontból.

Az ÉVOSZ értékelése szerint a SZÉP-kártyákon lévő összegek és az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások felhasználhatósága nem tudta kellően élénkíteni a keresletet. Az ÉVOSZ arra számít, hogy a várt fellendülés nem jár majd az építőanyagok árának jelentős emelkedésével.

A gyártóknál még mindig jelentős kihasználatlan kapacitások vannak, amit az alacsony szinten maradó állami és vállalati megrendelések mellett a lakossági kereslet élénkülése nem fog annyira kompenzálni, hogy áruhiány alakulhasson ki. Ezzel párhuzamosan az építőanyag-kereskedelemben továbbra is erős árverseny marad – írták.

