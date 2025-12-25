Az Ericsson szerint 2031 végére a mobil-előfizetések mintegy kétharmada 5G lesz

Az 5G-előfizetések száma továbbra is rohamosan növekszik, és várhatóan 2025 végére eléri a 2,9 milliárdot, ami az összes mobil-előfizetés egyharmadát teszi ki, 2031 végére pedig már közel a kétharmadát – áll az Ericsson svéd távközlésiberendezés-gyártó honlapján.

Az év végén a legmagasabb 5G-előfizetési arány várhatóan Észak-Amerikában lesz 79 százalékkal, majd Északkelet-Ázsia következik 61 százalékkal, továbbá 55-55 százalékkal Nyugat-Európa és az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) országai.

Az 5G mobil-előfizetők száma 400 millióval, 2,9 milliárdra nő, ugyanakkor 2031 végén már 6,4 milliárd lesz, amikor az összes mobil-előfizetőké 9,5 milliárd.

Jelenleg világszerte körülbelül 360 szolgáltató kínál 5G-szolgáltatásokat. Az Ericsson várakozásai szerint az 5G 2027-re, kilenc évvel a bevezetése után, megelőzi a 4G-t, és domináns globális kommunikációs szabvánnyá válik.

Az Ericsson a 6G kereskedelmi bevezetését 2029-re várja.

Az Ericsson szerint várhatóan az Egyesült Államokban, Kínában, Japánban, a GCC-országokban és Dél-Koreában – ahol a kereskedelmi 5G-szolgáltatások bevezetése viszonylag korán megtörtént sok más országhoz képest – vezetik be az elsők között a 6G kereskedelmi szolgáltatásokat is.