Az erős márka építése és védelme létfontosságú!

„A márkaépítés egyenlő az üzleti stratégiával” – ezzel az üzenettel rendezik meg Magyarországon első alkalommal a Change The Game konferenciát. Az eseményen a résztvevők arra a kérdésre kapnak majd választ, hogyan maradhat egy cég akkor is sikeres, amikor a piacot már nem a termékek, hanem az értékek és a gyors alkalmazkodás képessége uralja. Az esemény öt kulcsfontosságú területre fókuszál: a gazdasági, társadalmi, környezeti (ESG), technológiai és geopolitikai dimenziókra. Az előadók konkrét példákon keresztül mutatják be, hogy a globális trendek – az AI forradalmától a klímaváltozás hatásain át – miként írják át egy magyar KKV mindennapi működését és túlélési esélyeit is.

„A magyar üzleti szférának sürgős paradigmaváltásra van szüksége” – hangsúlyozza Kőszegi András márkatanácsadó, a Change The Game alapítója. „Évek óta hangoztatom a márkaépítés jelentőségét. Először csaknem egy évtizede, Mumbaiban, a World Brand Congress elnevezésű eseményen beszéltem arról, hogy a márka ma már egy cég legfontosabb üzleti értéke, a működés alapfeltétele. Az első számú kérdés az, hogy egy vállalkozás megérti-e azokat a dimenziókat, amelyekben a márkája elhelyezkedik, vagy lemarad és eltűnik” – fogalmaz a szakértő. „A technológiai, a geopolitikai, a gazdasági, a környezeti és társadalmi dimenziók jelentős befolyással vannak, de a működést az tarthatja jó irányban, ha erős vízióval és értékekkel rendelkezünk!”

A szakértő intő példaként említette a Nokia bukását, a mesterséges intelligencia elsöprő iramú térnyerését és a 3D technológiát, amelyek alapjaiban rendezik át a beszállítói láncokat, Magyarországon is.

„Az erős márka nem a nagyvállalatok úrihuncutsága”

Kőszegi András szerint a 21. század sikeres vállalatait az immateriális javak teszik értékessé: a munkatársak tudása, az innováció, a kapcsolatrendszer és mindenekelőtt a márka értéke. „A márka egy jól definiálható üzleti érték, ami a cég eredményességét számtalan ponton támogatja. Ennek megértése ma már nem lehetőség, hanem kötelesség” – teszi hozzá. „A vállalkozásnak meg kell fogalmaznia a valódi értékeit, mert tulajdonképpen a fogyasztó, a vásárló ezekhez az értékekhez, üzenetekhez tud igazán kapcsolódni” – emelte ki.

A márkatanácsadó szerint ugyanakkor a márkaépítés és a márkastratégia nem azt jelenti, amit a legtöbben ígérnek a piacon.

Az Instagram- posztok, TikTok -videók, LinkedIn profilok elkészítése kevés, a kommunikációt mindig meg kell, hogy előzze a márkastratégia, amelynek alapja a vállalatot körülvevő dimenziók mély ismerete. A márkastratégia egy üzleti iránytű, ami eldönti, hogy egy adott aktivitás szolgálja-e a vállalat eredményességét és fejlődését.”

Kőszegi András kiemelte, hogy a KKV-k márkaépítése semmiben sem különbözik egy globális márkáétól, hiszen a változások ugyanolyan erővel érintik őket is. Szavai szerint egyetlen hazai kisvállalkozás sem engedheti meg magának, hogy ne figyeljen a technológiai és társadalmi változásokra.

„Mindez nem azt jelenti, hogy egy KKV hirtelen világmárka lesz, hanem azt, hogy az adott célcsoportjában, helyi szinten (faluban, városban, régióban, országban) erős elismertséggel rendelkezik majd. Vagyis az erős márka nem a nagyvállalatok úrihuncutsága, hanem a működés alapfeltétele.”

Egy nap a siker érdekében

A Change The Game a magyar KKV-k döntéshozóinak is iránymutatást adhat abban, hogy tarthatnak lépést a kor kihívásaival. A konferencia különlegessége a multidiszciplináris megközelítés. Előadás tart mások mellett Almási Kitti pszichológus, aki az emberi tényező és a vezetői mentális állapot márkára gyakorolt hatását elemzi. Dr.-Habil. Köves Alexandra ökológiai közgazdász pedig arról tart majd előadás, hogy az eddig megszokott üzletmenetnek vége. A Telekom egyedülálló kísérlettel készül: egy mesterséges intelligencia értelmezi majd az elhangzottakat, az AI-összegzést összevetik majd Szabó Béla, a vállalat márkaspecialistájának humán analízisével.

„Lesznek, akik látják és értik a történéseket, és lesznek, akik azon tűnődnek, hogy mi történt, miközben a piac elrobog mellettük” – foglalja össze a konferencia tétjét Kőszegi András.

A szeptember 24-én megrendezésre kerülő konferencia részletes programja és a regisztrációs információk elérhetők az esemény hivatalos weboldalán.

