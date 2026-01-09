Az Erste Group felvásárolta a Santander Bank Polska 49 százalékos tulajdonrészét

Az Erste Group Bank AG sikeresen lezárta a Santander Bank Polska S.A. 49 százalékos többségi részesedésének és a Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. vagyonkezelő 50 százalékos részesedésének felvásárlását a Banco Santander S.A.-tól (Santander Group) – tájékoztatta az Erste Group pénteken az MTI-t.

A mintegy 7,0 milliárd euró összértékű, készpénzben fizetett tranzakció Lengyelország harmadik legnagyobb bankjának fő részvényesévé teszi az Erste Groupot, amely így ellenőrzési jogokat biztosító részesedést szerez. Ez a stratégiai felvásárlás jelentős lépés az Erste Group közép- és kelet-európai pozíciójának megerősítésében és jelenlétének bővítésében Európa egyik legdinamikusabb piacán – áll az Erste Group közleményében.

A Santander Bank Polska Lengyelország harmadik legnagyobb bankja eszközállománya alapján, és pénzügyi termékek átfogó skáláját kínálja lakossági ügyfelek, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalati ügyfelek számára.

A tranzakció eredményeként az Erste csoport részvényenkénti eredménye (EPS) várhatóan több mint 20 százalékkal nő 2026-ban, a ROTE (return on tangible equity, a tárgyi törzstőke megtérülési rátája) pedig körülbelül 19 százalékra emelkedik.

Ez a felvásárlás stratégiai befektetést jelent az Erste Group jövőbeli növekedésébe, kihasználva erős tőkepozíciónkat, valamint demonstrálja képességünket az erőforrások hatékony elosztására a pénzügyi fegyelem fenntartása mellett. A lengyel piac jelentős hosszú távú potenciált kínál, ez a tranzakció fenntartható értéket teremt részvényeseink számára, ugyanakkor támogatja azon törekvésünket, hogy nyereséges növekedést érjünk el Közép- és Kelet-Európában – idézte a bank közleménye Stefan Dörflert, az Erste Group pénzügyi igazgatóját.