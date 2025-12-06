Kezdőlap Gazdaság Az Essity elnyerte az EcoVadis Platinum 2025 minősítést, a legfenntarthatóbb vállalatok felső...
Az Essity elnyerte az EcoVadis Platinum 2025 minősítést, a legfenntarthatóbb vállalatok felső 1%-ában szerepel

Az Essity idén tovább javította eredményeit: az összesített pontszám 88/100 lett, és minden vizsgált területen – környezetvédelem, emberi és társadalmi jogok, etika, valamint felelős beszerzés – „Kiemelkedő” vagy „Haladó” minősítést ért el.

Ez az elismerés a vállalat átlátható működését, elkötelezettségét és fenntartható üzleti modelljét méltatja.

„A Platinum minősítés visszaigazolja csapataink mindennapi munkáját, és megerősíti törekvésünket, hogy tartósan pozitív hatást gyakoroljunk az emberekre, a társadalomra és a környezetre” – mondta Nagy Géza, az Essity Professional Hygiene üzletágának vezetője.

Az EcoVadis a világ egyik legelismertebb CSR-értékelési rendszere, amely több mint 150 000 vállalatot vizsgál 185 országban és 250 iparágban. Ez a minősítés az Essityt a nemzetközi élvonalba sorolja.

Zöld Stratégia 2026: a fenntartható értékteremtés példái. Nemzetközi konferencia december 9.
Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem elsősorban kötelezettség, hanem kézzelfogható előny: alacsonyabb energia- és működési költségek, stabilabb finanszírozás, erősebb márka és kiszámíthatóbb beszállítói pozíció.
A versenyképesség ma már részben azon múlik, ki mennyire ügyesen építi fel saját fenntarthatósági rendszerét.

További információért kattintson ide.

