Az Északi tengeri út újraírja a világkereskedelmet

Fotó: freepik

Az Északi tengeri út, a Northern Sea Route (NSR) a legrövidebb tengeri út Amerika, illetve Európa és Ázsia között. Az Arktisz olvadása következtében egy évtizeden belül egész évben hajózható lesz.

Murmanszk, Szabetta, Dudinka, Pevek – részben ismeretlen kikötővárosok a Jeges-tenger mentén. Hamarosan kereskedelmi központok lehetnek egy alternatív kereskedelmi út mentén. Az Északi tengeri út, a Northern Sea Route (NSR) jóval rövidebb úton kötné össze Amerikát Ázsiával, mint a mostani a Jóreménység-fok mentén. Európából pedig a Szuezi-csatorna alternatívája lenne a Távol-Kelet irányába. Mélysége a legnagyobb konténerhajók számára is elegendő lenne, amelyek a Szuezi-csatornát nem tudják használni és ezért Afrika megkerülésével közlekednek Európa és Ázsia között.

Minden előnye mellett az NSR technikailag és politikailag kényes téma. Világos, hogy az Oroszországgal kvázi hadilábon álló nyugat nem örül a kereskedelmi útnak, ami teljes egészében Oroszország felségvizein halad. Peking is aggódik, mert napjainkban kínai cégek bonyolítják le az Ázsiába irányuló kereskedelem nagy részét. Az NSR versenyelőnybe hozná az orosz tengerhajózási cégeket.

Murmanszk, az Arktisz fővárosa

Az európai és az ázsiai végpontokon, Murmanszk és Vlagyivosztok mellett hat nagyszabású kikötőfejlesztések folyik az 5600 km-es NSR mentén.

A 300 ezres Murmanszk a legnagyobb város az Északi-sarkkörön túl. Különlegessége az egész évben jégmentes, tehát hajózható kikötő. A mélyítése után 300 ezer tonnás hajók is lehorgonyozhatnak majd. Szén-átrakodó terminál is épül, a Lavna-Terminal évi 18 millió tonna kapacitással. A számot érzékeltetendő: Magyarország évi 12 millió tonna szenet használ fel. Murmanszk felbecsülhetetlen stratégia jelentőségét mutatja, hogy az orosz haditengerészet Északi Flottája és az Atomflot atomjégtörőinek fő kikötője. Utóbbiak teszik lehetővé, hogy a jég ellenére évi 14 millió tonnányi árú hajózik az NSR-en.

Gáztankerek mellett turista tengerjárók

2000 km-re keletre, Szabetta a következő logisztikai központ. A kikötőben 2018 óta üzemel egy gáz-cseppfolyósító terminál (LNG). 2017 óta már vannak telek, amikor a gáztankerek jégtörő nélkül elérik. Szabetta jelentőségét növeli a reptére, az egyetlen egész évben használható az NSR mentén.

Az 5000-es Tyikszi Jakutföldön székhelye. Kikötőjében 2025-ben 12 millió tonna árut rakodtak át. Éghajlata szibériai összehasonlításban is rendkívül zord: hosszan tartó hóviharok, nyolchónapos tél, -35°C januári középhőmérséklet (Vlagyivosztokban -14°C).

Az NSR az idegenforgalom fantáziáját is felkeltette. Szabettában és Tyiksziben már egy-egy óceánjáró(cruiser)-terminál tervei is elkészültek. Igaz, a megvalósítás még nem kezdődött meg.

A északi tengeri útvonalon történő tranzit utazások áttekintése 2025. augusztus 31-én Forrás: Centre or High Logistics

Jenyiszej, Szibéria ütőere

Az NSR következő állomása Dubinka. Jelentőségét mutatja 1667-es alapítása és 22 ezer lakosa. Oroszország legnagyobb vízhozamú folyója, a Jenyiszej Dubinkáig hajózható konténerhajóval. A folyó olvadáskor a 20 kilométert is eléri a szélessége, amin 4 emeletes lakóház méretű jéghegyek úsznak a tenger felé. Ezért csak nyáron hajózható, amikor évi 4 millió tonna árut mozgatnak meg rajta, mert a Jenyiszejen érkeznek az ásványi anyagok Norliszk régióijából.

A 180 ezeres Norliszk Földünk legészakibb települése és az egyetlen nagyváros a permarfroszt-zónában. Színesfémbányászati központ (nikkel, réz és palládium). A kitermelés az 1930-as években indult kényszermunkával. Norliszk a Gulag-lágerrendszer legnagyobb települése volt: 1935 és 1956 között 270 ezer embert deportáltak a településre, közülük legalább 20 ezer sose tért haza. A bányászta miatt a régiót súlyos környezetszennyezés sújtja. A globális kén-dioxid több mint 1%-a itt kerül a légkörbe.

Úszó atomerőmű

A 400 ezer km²-es Tajmir-félsziget Ázsia legészakibb szárazföldi csúcsa. Itt van NSR legészakibb kikötő, a Dikson-szigeten, a Jenyiszej torkolatánál. A sziget svéd felfedezőjéről, Oscar Dicksonról kapta a nevét.

További állomás Katanga, az Északi-sark-i expedíciók orosz kiindulópontja, ahol reptér is van. A település szélsőségesen hideg (mértek már -59°C-t), de ki gondolná, hogy nyáron a 30°C se ritka.

A legkeletibb kikötő Pevek. Az egykori uránbányászati központ a kitermelés megszűnése után eljelentéktelenedett. Mígnem 2019-ben üzembe került a világ második úszó atomerőmű, az Akagyemik Lomonoszov. Ez látja el energiával a környék aranybányáit. Új kikötője évi 2 millió tonna átrakodását teszi lehetővé.

Win-Lose-szituáció

VAgyis győztes-vesztes szituáció, minthogy a teljes NSR arktikus vizeken halad, részben csak az év két hónapjában jégmentes. Ennek ellenére számottevő forgalmat bonyolít, ami az Arktisz olvadásával sokszorosára nőhet. Viszont ami jó a kereskedelemnek, beláthatatlan veszélybe sodorja a már most is pusztuló arktiszi ökoszisztémát.

Petrus Szabolcs