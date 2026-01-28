Az EU és India együtt menekül előre a szabadkereskedelmi megállapodással

Illusztráció: freepik

Miközben az Európai Unió gazdasági mozgásterét döbbenetes módon kitágító, ezért sokak által remélt, az EU és a Dél-amerikai Közös Piac, a Mercosur államaival tervezett kereskedelmi egállapodás a jelentős agrárgazdasággal rendelkező uniós tagállamok – köztük Magyarország – ellenállásán egyelőre zátonyra futott, az Európai Unió és India között most létrejött szabadkereskedelmi egyezmény már valódi gazdasági mérföldkőnek tekinthető.

Január végén az EU és India megállapodott a valaha volt legnagyobb szabadkereskedelmi egyezményről. Megszületésében – elemzők szerint – egyértelműen szerepet játszott az Egyesült Államok, Donald Trump elnökségéhez kötődően folytatott, Indiát és az EU-t egyaránt érintő vám- és szankciós politikája is.

Az Európai Unió és India által lezárt szabadkereskedelmi megállapodásról (FTA) szóló tárgyalások, mindkét fél történetének legnagyobb és legambiciózusabb kereskedelmi egyezményét jelentik, ami egy mintegy kétmilliárd főt lefedő szabadkereskedelmi övezetet hoz létre, miközben az EU és India közötti gazdasági és politikai kapcsolatokat is új szintre emeli.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a bejelentéskor úgy fogalmazott: az EU és India „történelmet ír”, és a megállapodás egyértelmű jelzést küld a világnak a szabályalapú kereskedelem jelentőségéről. Az indiai miniszterelnök, Narendra Modi szerint az egyezmény új lehetőségeket nyit meg India 1,4 milliárd lakosa és az Európai Unió polgárai számára egyaránt.

Kereskedelmi volumen és várható hatások

Az EU és India közötti áruk és szolgáltatások kereskedelmének éves értéke jelenleg meghaladja a 180 milliárd eurót, amely közel 800 ezer uniós munkahelyet támogat. Az Európai Bizottság várakozásai szerint az egyezmény hatására az EU áruexportja Indiába 2032-re megduplázódhat.

A megállapodás értelmében az indiai piac az EU exportjának 96,6 százalékára vonatkozóan vámcsökkentést vagy teljes vámmentességet biztosít. Ez évente mintegy 4 milliárd euró megtakarítást jelenthet az európai vállalatok számára.

Ipar, autóipar, szolgáltatások

India ezzel az eddigi legszélesebb körű piacnyitását biztosítja egyetlen kereskedelmi partner számára. Az autókra kivetett vámok fokozatosan 110 százalékról akár 10 százalékra csökkennek, az autóalkatrészek esetében pedig 5–10 éven belül teljes vámmentesség lép életbe. Jelentős vámcsökkentés vonatkozik a gépipari termékekre, a vegyiparra és a gyógyszeriparra is.

Az egyezmény az indiai szolgáltatási piacra is kiterjed, kiemelten a pénzügyi és tengeri szállítási szolgáltatásokra. Az Európai Bizottság szerint ez a legambiciózusabb szolgáltatási piacnyitás, amelyet India eddig bármely partnerének biztosított.

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

A megállapodás csökkenti vagy megszünteti az EU agrár- és élelmiszeripari exportját eddig sújtó, átlagosan 36 százalék feletti vámokat. A borok esetében az indiai vám 150 százalékról 75 százalékra, majd később akár 20 százalékra csökkenhet, az olívaolaj vámja pedig öt éven belül nullára mérséklődik.

Az EU érzékeny mezőgazdasági ágazatai – így a marhahús, a baromfi, a rizs és a cukor – nem részei a liberalizációnak, és az indiai importtermékek továbbra is kötelesek megfelelni az EU szigorú élelmiszer-biztonsági előírásainak.

Fenntarthatóság és klímavédelem

A megállapodás külön fejezetet szentel a kereskedelem és a fenntartható fejlődés kapcsolatának, amely környezetvédelmi, klímavédelmi és munkavállalói jogi vállalásokat is tartalmaz. Az EU és India emellett egy külön együttműködési platform létrehozásáról is megállapodott a klímavédelem területén, amely 2026 első felében indulhat el. Az EU a következő két évben 500 millió euró támogatást irányoz elő India kibocsátáscsökkentési és fenntartható ipari átállási törekvéseinek támogatására.

Következő lépések

Az Európai Bizottság a tárgyalt jogszabályszövegeket hamarosan nyilvánosságra hozza, ezt követi a jogi ellenőrzés és a hivatalos nyelvi fordítás. Az egyezmény hatálybalépéséhez az Európai Parlament jóváhagyása és mindkét fél ratifikációja szükséges. A hírügynökségi értesülések szerint a végleges aláírásra a jogi lezárást követően, várhatóan 5–6 hónapon belül kerülhet sor, az alkalmazás pedig egy éven belül megkezdődhet.

Érsek M. Zoltán