Hirdetés
Kezdőlap Fókuszban Az EU és India együtt menekül előre a szabadkereskedelmi megállapodással
Fókuszban
No menu items!

Az EU és India együtt menekül előre a szabadkereskedelmi megállapodással

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Illusztráció: freepik

Miközben az Európai Unió gazdasági mozgásterét döbbenetes módon kitágító, ezért sokak által remélt, az EU és a Dél-amerikai Közös Piac, a Mercosur államaival tervezett kereskedelmi egállapodás a jelentős agrárgazdasággal rendelkező uniós tagállamok – köztük Magyarország – ellenállásán egyelőre zátonyra futott, az Európai Unió és India között most létrejött szabadkereskedelmi egyezmény már valódi gazdasági mérföldkőnek tekinthető. 

Január végén az EU és India megállapodott a valaha volt legnagyobb szabadkereskedelmi egyezményről. Megszületésében – elemzők szerint – egyértelműen szerepet játszott az Egyesült Államok, Donald Trump elnökségéhez kötődően folytatott, Indiát és az EU-t egyaránt érintő vám- és szankciós politikája is.

Az Európai Unió és India által lezárt szabadkereskedelmi megállapodásról (FTA) szóló tárgyalások, mindkét fél történetének legnagyobb és legambiciózusabb kereskedelmi egyezményét jelentik, ami egy mintegy kétmilliárd főt lefedő szabadkereskedelmi övezetet hoz létre, miközben az EU és India közötti gazdasági és politikai kapcsolatokat is új szintre emeli.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a bejelentéskor úgy fogalmazott: az EU és India „történelmet ír”, és a megállapodás egyértelmű jelzést küld a világnak a szabályalapú kereskedelem jelentőségéről. Az indiai miniszterelnök, Narendra Modi szerint az egyezmény új lehetőségeket nyit meg India 1,4 milliárd lakosa és az Európai Unió polgárai számára egyaránt.

Kereskedelmi volumen és várható hatások

Az EU és India közötti áruk és szolgáltatások kereskedelmének éves értéke jelenleg meghaladja a 180 milliárd eurót, amely közel 800 ezer uniós munkahelyet támogat. Az Európai Bizottság várakozásai szerint az egyezmény hatására az EU áruexportja Indiába 2032-re megduplázódhat.

A megállapodás értelmében az indiai piac az EU exportjának 96,6 százalékára vonatkozóan vámcsökkentést vagy teljes vámmentességet biztosít. Ez évente mintegy 4 milliárd euró megtakarítást jelenthet az európai vállalatok számára.

Ipar, autóipar, szolgáltatások

India ezzel az eddigi legszélesebb körű piacnyitását biztosítja egyetlen kereskedelmi partner számára. Az autókra kivetett vámok fokozatosan 110 százalékról akár 10 százalékra csökkennek, az autóalkatrészek esetében pedig 5–10 éven belül teljes vámmentesség lép életbe. Jelentős vámcsökkentés vonatkozik a gépipari termékekre, a vegyiparra és a gyógyszeriparra is.

Az egyezmény az indiai szolgáltatási piacra is kiterjed, kiemelten a pénzügyi és tengeri szállítási szolgáltatásokra. Az Európai Bizottság szerint ez a legambiciózusabb szolgáltatási piacnyitás, amelyet India eddig bármely partnerének biztosított.

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

A megállapodás csökkenti vagy megszünteti az EU agrár- és élelmiszeripari exportját eddig sújtó, átlagosan 36 százalék feletti vámokat. A borok esetében az indiai vám 150 százalékról 75 százalékra, majd később akár 20 százalékra csökkenhet, az olívaolaj vámja pedig öt éven belül nullára mérséklődik.

Az EU érzékeny mezőgazdasági ágazatai – így a marhahús, a baromfi, a rizs és a cukor – nem részei a liberalizációnak, és az indiai importtermékek továbbra is kötelesek megfelelni az EU szigorú élelmiszer-biztonsági előírásainak.

Fenntarthatóság és klímavédelem

A megállapodás külön fejezetet szentel a kereskedelem és a fenntartható fejlődés kapcsolatának, amely környezetvédelmi, klímavédelmi és munkavállalói jogi vállalásokat is tartalmaz. Az EU és India emellett egy külön együttműködési platform létrehozásáról is megállapodott a klímavédelem területén, amely 2026 első felében indulhat el. Az EU a következő két évben 500 millió euró támogatást irányoz elő India kibocsátáscsökkentési és fenntartható ipari átállási törekvéseinek támogatására.

Következő lépések

Az Európai Bizottság a tárgyalt jogszabályszövegeket hamarosan nyilvánosságra hozza, ezt követi a jogi ellenőrzés és a hivatalos nyelvi fordítás. Az egyezmény hatálybalépéséhez az Európai Parlament jóváhagyása és mindkét fél ratifikációja szükséges. A hírügynökségi értesülések szerint a végleges aláírásra a jogi lezárást követően, várhatóan 5–6 hónapon belül kerülhet sor, az alkalmazás pedig egy éven belül megkezdődhet.

Érsek M. Zoltán

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Fókuszban

Kövér László: ahol igény van a magyar kultúrára, ott szívesen segítünk. Bécsben hamarosan magyar iskola nyílhat.

Fotó:Pólya-Pető Dávid A határon túli magyar közösségek megerősödése és a diaszpóra identitásának újjáéledése ma is a magyar nemzetstratégia egyik kulcskérdése. A világ magyarságának hálózata akkor...
Tovább
Fókuszban

Ez tényleg világszám lesz: az EU jóváhagyta a Mercosur-megállapodást – létrejön a világ legnagyobb szabadkereskedelmi térsége

Illusztráció: consilium.europa.eu Az Európai Unió Tanácsa  hivatalosan is jóváhagyta az Európai Unió és a Mercosur országok – Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay – közötti szabadkereskedelmi...
Tovább
Fókuszban

Trump vámháborúja: magas vámok, eddig mérsékelt hatással

Fotó:Freepik Donald Trump amerikai elnök tavaly olyan mértékben emelte meg az Egyesült Államok importvámjait, amire több mint egy évszázada nem volt példa. A külföldről érkező...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Az EU és India együtt menekül előre a szabadkereskedelmi megállapodással

Fókuszban
Illusztráció: freepik Miközben az Európai Unió gazdasági mozgásterét döbbenetes módon...
Tovább

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Pénzvilág
Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat...
Tovább

Új szereplő a magyar online biztosításközvetítő piacon, indul a simplebiztosítás.hu

Cégvilág
Az OTP Bank érdekeltségébe tartozó SimplePay Zrt. az OTP Mobil Kft. jogutódja tavaly óta.
Tovább

NGM-államtitkár: a várakozásoknál is nagyobb az érdeklődés a fix 3 százalékos kkv-hitelek iránt

Gazdaság
A legnépszerűbbek a szabad felhasználású hiteltermékek, de a beruházási hitelek iránt is élénkül a kereslet
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

NGM-államtitkár: a várakozásoknál is nagyobb az érdeklődés a fix 3 százalékos kkv-hitelek iránt

A legnépszerűbbek a szabad felhasználású hiteltermékek, de a beruházási hitelek iránt is élénkül a kereslet
Tovább
Hírek

Új lendülettel tér vissza a bécsi klubkultúra

Bécs Városa és a Vienna Club Commission 2026-ban is folytatja a Free Spaces programot, amely jogilag biztosított közterületi helyszíneket kínál nem kereskedelmi, fogyasztási kötelezettség nélküli klub- és kulturális események számára.
Tovább
Energia

Vegyszermentes technológiák a víztisztításban: klór helyett akár UV-fénnyel vagy ózonnal is fertőtleníthető az ivóvíz

Az ózon és UV használatával akár egy teljes nagyságrenddel csökkenteni lehet a vegyszerfelhasználást az ívóvízhálózatokban
Tovább
Energia

Februártól új szabályok szerint működik a víziközmű-fejlesztési alap

Szintet lép a víziközmű-vagyon védelme, de szemléletváltást is sürget a szakértő. Februárban életbe lép az új elszámolási és karbantartási rendelet
Tovább
Hírek

Duguláselhárítás 1,4 millióért? Ezt a 3 kérdést tegye fel, hogy ne verjék át!

Agresszív fellépés és rejtett költségek a csőgörényes maffiánál
Tovább
Hírek

Földi csúcstechnológiával készülhet az űr szuperélelmiszere

Magyar innováció forradalmasíthatja az asztronauták és a tudatos fogyasztók étrendjét
Tovább
Gazdaság

Továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása

Továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása, az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés.
Tovább
Gazdaság

Kamatdöntés – Nem változtatott az alapkamaton a monetáris tanács

Az előző, tavaly decemberi ülésén sem változtatott a testület sem a jegybanki alapkamaton, sem a kamatfolyosón.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Az EU és India együtt menekül előre a szabadkereskedelmi megállapodással

Illusztráció: freepik Miközben az Európai Unió gazdasági mozgásterét döbbenetes módon kitágító, ezért sokak által remélt, az EU és a Dél-amerikai Közös Piac, a Mercosur államaival...

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
© 2026 | www.azuzlet.hu