Az EU pénzügyi stabilitási mechanizmusának osztályzati kilátását a Moody’s negatívra rontotta

Negatívra rontotta az eddigi stabilról az Európai Unió pénzügyi válságkezelő alapja, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (European Financial Stability Facility, EFSF) osztályzati kilátását a Moody’s Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntést mindenekelőtt azzal indokolta, hogy a minap negatívra rontotta Franciaország államadósság-kötelezettségeinek osztályzati kilátását is.

A cég hangsúlyozza, hogy Franciaország az EFSF kötvényeinek második legnagyobb garanciavállalója Németország után, és ha a francia szuverén osztályzat a negatív kilátás nyomán a jelenlegi “Aa3″-ról “A1“-re romlana, akkor már nem lenne biztosítható, hogy az EFSF kötvénykibocsátásaira vállalt garanciákat teljes egészében “Aa3” vagy ennél magasabb szuverén besorolású euróövezeti garantőrök fedezzék.

A hitelminősítő ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy Franciaország az EFSF kötvénykötelezettségeinek 33,1 százalékát garantálja.

A Moody’s kiemelte ugyanakkor azt is, hogy az EFSF lehető legmagasabb, “Aaa” szintű besorolása – amelyet a hitelminősítő a kilátás negatívra rontásával egy időben megerősített – az uniós stabilitási eszköz adósságkötelezettségeinek túlbiztosítottságát tükrözi, és azt, hogy ezeknek a kötelezettségeknek a 100 százalékát továbbra is “Aa3” vagy ennél magasabb szuverén besorolású euróövezeti garantőrök fedezik.

Az EFSF “Aaa” osztályzatát mindemellett alátámasztja a garantőr országok nagyon magas szintű támogatásnyújtási készsége is, tekintettel arra, hogy az eszköz központi szerepet tölt be az euróövezet intézményi keretrendszerén belül, és egy esetleges törlesztési csődhelyzet megítélésbeli és pénzügyi károkat okozna – áll a Moody’s londoni elemzésében.

A hitelminősítő szerint az EFSF további adósprofilbeli erősségei közé tartozik az eszköz nagyon magas színvonalú kezelése és szilárd piaci hozzáférése.

A Moody’s a múlt héten rontotta negatívra az addigi stabilról Franciaország “Aa3″ államadósság-kötelezettségeinek besorolását.

A cég elsősorban azzal a véleményével indokolta a döntést, hogy a francia belpolitika szétforgácsolódottsága miatt folytatódik a francia törvényalkotási intézményrendszer működőképességének eróziója, és ez akadályozhatja a kulcsfontosságú szakpolitikai kihívások, köztük a magas államháztartási hiány, az ugyancsak magas államadósságteher és az emelkedő hitelköltségek kormányzati kezelését.

A másik két globális hitelminősítő, a Fitch Ratings és az S&P Global Ratings az elmúlt hetekben hasonló okokra hivatkozva leminősítette Franciaországot.

Az S&P, amely két hete az addigi “AA mínusz/A-1 plusz”-ról egy fokozattal “A plusz/A1“-re rontotta Franciaország hosszú és rövid futamú szuverén külső és hazai adósságkötelezettségeinek besorolását, a lépést mindenekelőtt azzal a várakozásával indokolta, hogy a hazai össztermékhez (GDP) mért francia államadósságráta 2028 végéig 121 százalékra emelkedik a tavaly mért 112 százalékról.

A Fitch nem sokkal korábban “AA mínusz”-ról egy fokozattal “A plusz”-ra rontotta a hosszú futamú francia szuverén küladósság-kötelezettségek besorolását. Ez a hitelminősítő azzal számol, hogy a francia államadósságráta már 2027-ben eléri a hazai össztermék 121 százalékát.