Kezdőlap Energia Az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságához fordult a Mol és a Slovnaft
EnergiaHírek
No menu items!

Az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságához fordult a Mol és a Slovnaft

AzÜzlet.hu

A Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságához fordult, és aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a Janaf gyakorlata tovább fokozza az Adria-vezeték horvátországi szakaszával kapcsolatos ellátásbiztonsági aggályokat – közölte a Mol csütörtökön az MTI-vel.

A vállalatok az Európai Bizottságnak küldött levelükben kijelentették, hogy a Janaf arról tájékoztatta a Molt és a Slovnaftot, hogy csak akkor kapják meg a már megvásárolt és szállításra beütemezett nyersolajat, ha a Mol és a Slovnaft beleegyezik további mennyiségek vásárlásába, ami a Janaf rendszerébe technikai készletként kerül be. A közlemény szerint az Adria-vezeték üzemeltetőjének kérése meglepetésként érte a Molt, mivel ez korábban nem volt probléma a Janaffal való együttműködésében, és a szerződésben sem szerepel ilyen kitétel. Ráadásul a kérés szembe mehet a cégek által aláírt szerződés feltételeivel.

Nemrégiben a Janaf nem tudta időben leszállítani a megrendelt mennyiséget, és jelezte, hogy a jövőben is csak hasonló feltételek mellett tudja teljesíteni a szállítást. Ez a gyakorlat azonnali és komoly következményekkel jár, mivel a Janaf infrastrukturális pozícióját kihasználva egyoldalú változtatásokat hajt végre a nem orosz nyersolaj szállításához való hozzáférést szabályozó szerződésben – tették hozzá.

Ez aláássa a Mol és a Slovnaft képességét arra, hogy beszerezze a jogszabályi megfeleléshez szükséges nem orosz kőolaj mennyiségeket, valamint biztosítsa a szlovák finomító folyamatos és biztonságos működését, amely kulcsszerepet játszik több EU-tagállam üzemanyagellátásában – hangsúlyozta a magyar olajipari társaság.

Az Adria-vezeték már jól ismert kapacitás- és árproblémáin túl ez a közelmúltbeli fejlemény is újabb bizonytalanságot vet fel. Felmerül a kérdés, hogy mennyire működik megbízhatóan a déli vezetékrendszer, amely nagyon fontos lehet az orosz olaj – Európai Unió által javasolt – fokozatos kivezetésének megvalósíthatósága szempontjából – írták.

A Slovnaft és a Mol arra kérte az Európai Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a helyzet alakulását. Ugyanakkor a két vállalat úgy véli: a Janaffal fennálló üzleti kapcsolatot vissza tudják terelni a professzionális együttműködés, az átláthatóság és a tisztességes piaci feltételek útjára.

Kapcsolódó cikkek

Agrárvilág

Francia-magyar együttműködés az európai agrárium jövőjéért

Nagy István elmondta, hazánkban most zajlik a generációváltás és az egész mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar megújítása.
Tovább
Hírek

Winterwunder Mörbisch – a világ legnagyobb betlehemi jászola idén még nagyobb, még színesebb, még varázslatosabb!

November 22. és 2026. január 4. között a mörbischi víziszínpad és újdonságként a mörbischi strandfürdő is fényárban úszó téli faluvá változik a hétvégéken (péntektől vasárnapig) – tele zenével, ízekkel, varázslattal és csillogással.
Tovább
Hírek

Karácsonyi csodák várnak Székesfehérváron

Kézműves ajándékkészítő műhelyek, karácsonyváró családi programok, meghitt elcsendesülés jótékonysági vásárral és míves kézműves portékákkal, ünnepi koncertek, színházi és balettszínházi előadások. 
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Francia-magyar együttműködés az európai agrárium jövőjéért

Agrárvilág
Nagy István elmondta, hazánkban most zajlik a generációváltás és az egész mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar megújítása.
Tovább

Winterwunder Mörbisch – a világ legnagyobb betlehemi jászola idén még nagyobb, még színesebb, még varázslatosabb!

Hírek
November 22. és 2026. január 4. között a mörbischi víziszínpad és újdonságként a mörbischi strandfürdő is fényárban úszó téli faluvá változik a hétvégéken (péntektől vasárnapig) – tele zenével, ízekkel, varázslattal és csillogással.
Tovább

Karácsonyi csodák várnak Székesfehérváron

Hírek
Kézműves ajándékkészítő műhelyek, karácsonyváró családi programok, meghitt elcsendesülés jótékonysági vásárral és míves kézműves portékákkal, ünnepi koncertek, színházi és balettszínházi előadások. 
Tovább

Változnak a CSOK Plusz szabályai: 2026-ban is megmarad egy fontos könnyítés

Gazdaság
A CSOK Plusz kölcsönt alapesetben olyan házaspárok igényelhetik, melyek női tagjai még nem töltötték be a 41. életévüket.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Agrárvilág

Francia-magyar együttműködés az európai agrárium jövőjéért

Nagy István elmondta, hazánkban most zajlik a generációváltás és az egész mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar megújítása.
Tovább
Hírek

Winterwunder Mörbisch – a világ legnagyobb betlehemi jászola idén még nagyobb, még színesebb, még varázslatosabb!

November 22. és 2026. január 4. között a mörbischi víziszínpad és újdonságként a mörbischi strandfürdő is fényárban úszó téli faluvá változik a hétvégéken (péntektől vasárnapig) – tele zenével, ízekkel, varázslattal és csillogással.
Tovább
Hírek

Karácsonyi csodák várnak Székesfehérváron

Kézműves ajándékkészítő műhelyek, karácsonyváró családi programok, meghitt elcsendesülés jótékonysági vásárral és míves kézműves portékákkal, ünnepi koncertek, színházi és balettszínházi előadások. 
Tovább
Gazdaság

Változnak a CSOK Plusz szabályai: 2026-ban is megmarad egy fontos könnyítés

A CSOK Plusz kölcsönt alapesetben olyan házaspárok igényelhetik, melyek női tagjai még nem töltötték be a 41. életévüket.
Tovább
Gazdaság

Sokmillió forintos kiadást okoznak a vízműveknek a vécén lehúzott nedves törlőkendők

A víziközművek hosszú ideje igyekeznek tudatosítani: a WC nem hulladéktároló, a zsiradékot nem szabad a lefolyóba önteni, a nedves törlőkendő, még ha a csomagoláson az áll is, hogy „lebomló”, a gyakorlatban nem bomlik le időben
Tovább
Hírek

Negyedszázados évfordulót ünnepel a pécsi világörökség

Idén különleges jubileumot ünnepel Pécs: 25 éve került fel Pécs / Sopianae ókeresztény temetője az UNESCO Világörökség listájára
Tovább
Hírek

Mesterséges intelligencia-bumm vagy fordulópont? Az Nvidia vezér új korszakot hirdet

Jensen Huang az Nvidia vezérigazgatója Forrás: youtube Az Nvidia továbbra...
Tovább
Energia

Az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságához fordult a Mol és a Slovnaft

A két vállalat úgy véli: a Janaffal fennálló üzleti kapcsolatot vissza tudják terelni a professzionális együttműködés, az átláthatóság és a tisztességes piaci feltételek útjára.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Francia-magyar együttműködés az európai agrárium jövőjéért

Nagy István elmondta, hazánkban most zajlik a generációváltás és az egész mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar megújítása.

Winterwunder Mörbisch – a világ legnagyobb betlehemi jászola idén még nagyobb, még színesebb, még...

November 22. és 2026. január 4. között a mörbischi víziszínpad és újdonságként a mörbischi strandfürdő is fényárban úszó téli faluvá változik a hétvégéken (péntektől vasárnapig) – tele zenével, ízekkel, varázslattal és csillogással.
© 2025 | www.azuzlet.hu