Gazdaság
Az ezüst se kutya, de az aranyára minden eddiginél drágább lehet 2026-ban

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Fotó: Freepiks

Történelmi csúcsra készül az arany: a Reuters friss elemzői felmérése szerint a nemesfém 2026-ban először lépheti át tartósan a 4000 dolláros unciánkénti szintet. A gazdasági és geopolitikai feszültségek, valamint a befektetők biztonságkeresése továbbra is az arany felé terelik a tőkét – miközben az ezüst is rendkívül erős évet zárhat.

A 39 elemző és kereskedő körében végzett Reuters-felmérés alapján az arany várható átlagára 2025-ben 3400 dollár/uncia, míg 2026-ban már 4275 dollár/uncia lehet – ez az eddigi legmagasabb éves előrejelzés. A 2024-es évben az arany ára 54 százalékkal emelkedett, meghaladva a 4000 dollárt, ezzel a legjobb éves teljesítményt nyújtva az 1979-es olajválság óta.

„Az arany 2025-ös teljesítménye nem csupán egy újabb árfolyam-emelkedést jelez, hanem egy új valóság elfogadását is. A piac már nem rövid távú sokkokra reagál, hanem a döntéshozókba, a devizákba és a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom mélyebb megrendülésére” – fogalmazott David Russell, a GoldCore elemzője.

Jegybanki vásárlások és a biztonságkeresés hajtják az árfolyamot

Az arany hagyományosan menedéket kínál a bizonytalan időkben, és értéke most is a geopolitikai feszültségek, a kereskedelmi viták és a dollár dominanciájának gyengülése miatt emelkedik. A jegybanki aranyvásárlások és a befektetési alapokba áramló tőke tovább erősítik a keresletet. A szakértők szerint az amerikai kamatcsökkentési várakozások is támogatják az úgynevezett „hozam nélküli” arany vonzerejét.

Bár 2026-ban is további árfolyam-emelkedést jósolnak, az ütem várhatóan mérséklődik. A tartós bizonytalanság és a devizatartalékok diverzifikálására törekvő jegybankok továbbra is fenntarthatják a keresletet. Egyre több befektető tekint az aranyra alapeszközként, nem pedig spekulatív befektetésként.

„Miközben az ékszerpiaci keresletet korlátozhatja a magas ár, az állami és intézményi vásárlások, valamint a magánbefektetők érdeklődése marad a legfőbb hajtóerő” – mondta Nitesh Shah, a WisdomTree árupiaci stratégája.

Ezüst: a zöld technológia új kedvence

Az ezüstpiacon is felfelé módosították az előrejelzéseket: a szakértők 2025-re 38,45 dolláros, 2026-ra pedig 50 dolláros unciánkénti átlagárat várnak, szemben a júliusi 34,5 és 38 dolláros prognózissal. Az ezüst árfolyama idén 65 százalékkal emelkedett, elérve minden idők legmagasabb, 54,47 dolláros csúcsát.

A kínálati hiány és az erős ipari kereslet – különösen a napelemgyártás, az elektromos járművek és az AI-adatközpontok részéről – továbbra is az ezüst árának egyik legfontosabb támasza.

„Az ezüst piacán szerkezeti kínálati hiány van, és ez 2026-ban is fennmaradhat. Az ezüst egyedülálló helyzetben van, mivel egyszerre monetáris menedék és ipari nyersanyag – így a befektetők számára a bull piacon a fémek közül a legnagyobb hozampotenciált kínálja” – emelte ki Zain Vawda, az OANDA elemzője.

A szakértők szerint a befektetői kereslet továbbra is kulcsszerepet játszik majd az ezüst árfolyamának alakulásában, mivel sokan olcsóbb alternatívát látnak benne az aranyhoz képest.

Érsek M. Zoltán

