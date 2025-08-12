Kezdőlap Mozaik Az idei Nyári Diákmunka Programban már 30 ezren dolgoznak
Az idei Nyári Diákmunka Programban már 30 ezren dolgoznak

AzÜzlet.hu

Már tizenharmadik alkalommal hirdette meg a fiatalok foglalkoztatását segítő Nyári Diákmunka Programot, aminek segítségével a 16-25 év közötti diákok szerezhetnek értékes munkatapasztalatot – emelte ki keddi közleményében Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Az augusztus végéig futó programnak köszönhetően már csaknem 30 ezren álltak munkába, így egy hónap alatt majdnem másfélszeresére nőtt a résztvevő fiatalok száma. A program népszerűségét jól mutatja, hogy eddig mintegy 4600 munkáltató, összesen közel 5 milliárd forint támogatást kötött le.

Czomba Sándor hangsúlyozta, a munkaalapú társadalom építéséhez 2013 óta a Nyári Diákmunka Program is hozzájárul, amely segíti a fiatalok munkaerőpiacra lépését, erősíti munkaszocializációjukat, és sok esetben lehetőséget biztosít arra is, hogy a diákok teljesítsék szakmai gyakorlatukat a program keretében. A programba nappali tagozaton tanuló, munkaviszonnyal vagy vállalkozási jogviszonnyal sem rendelkező, 16-25 év közötti fiatalok jelentkezhettek. A támogatások igénybevételére az önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint a mezőgazdaság, turizmus, vendéglátás továbbá az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások jogosultak.

A program keretében az önkormányzati pillér munkaadói számára a diákok legfeljebb napi 6 órás munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén a munkabér összegének 100 százaléka – de legfeljebb a napi 6 órás munkaviszony esetén irányadó garantált bérminimum, illetve minimálbér összege – kerül megtérítésre.

A diákok a turizmus és vendéglátás területén, a mezőgazdaságban vagy az erdőgazdálkodásban történő munkaviszony keretében legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatásra jogosultak. A munkaadók számára bértámogatásként a munkabér összegének 75 százaléka – de legfeljebb a garantált bérminimum, illetve a minimálbér összegének 75 százaléka – kerül megtérítésre.

A programnak köszönhetően a diákok így érdemi kereseti lehetőséghez juthatnak, a nettó bérüket pedig tovább emeli a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentessége is – emlékeztetett az államtitkár.

Mint ismertette, az idei évben a legtöbb kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya vármegyékből érkezett. A résztvevő diákok 81 százalékát az önkormányzati pillérben foglalkoztatják, a turizmus és vendéglátás területén közel 5 ezer fiatal kapott munkát, míg a mezőgazdaságban több mint 560 diák foglalkoztatása valósul meg.

A legnépszerűbb munkakörök az egyéb, máshova nem sorolható, egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású, a takarító és kisegítő, a hivatalsegéd kézbesítő, valamint a konyhai kisegítő pozíciók – ismertette az NGM államtitkára.

A diákok a turizmus és vendéglátás területén, a mezőgazdaságban vagy az erdőgazdálkodásban történő munkaviszony keretében legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatásra jogosultak.
