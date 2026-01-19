Hirdetés
Kezdőlap Gazdaság Az IMF minimálisan javított idei globális növekedési előrejelzésén
GazdaságHírek
No menu items!

Az IMF minimálisan javított idei globális növekedési előrejelzésén

AzÜzlet.hu

A tavaly októberben vártnál 0,2 százalékponttal gyorsabban, 3,3 százalékkal nőhet az idén a globális gazdaság a Nemzetközi Valutaalap (IMF) hétfőn kiadott prognózisa szerint. A jövő évre vonatkozó 3,2 százalékos GDP-növekedési várakozás nem változott. Tavaly a globális gazdaság 3,3 százalékkal nőtt.

Az IMF javította a fejlett országokra vonatkozó növekedési előrejelzését az idei évre, a jövő évin pedig nem változtatott októberi becsléséhez képest. Az idén várhatóan 1,8 százalék lesz a növekedés ebben a régióban, 0,2 százalékponttal magasabb az őszi prognózisnál, 2027-ben pedig változatlanul 1,7 százalék. Az országcsoport gazdasága 1,7 százalékkal nőtt 2025-ben.

Az IMF az Egyesült Államok idei GDP-növekedési kilátását 0,3 százalékponttal, 2,4 százalékra javította, miután a GDP tavaly 2,1 százalékkal nőtt. A washingtoni székhelyű szervezet jövőre 2 százalékos növekedést vár, 0,1 százalékponttal alacsonyabbat, mint tavaly októberben.

Az euróövezetben a tavalyi 1,4 százalékos GDP-növekedés után az idén 1,3 százalékos bővülést vár az IMF, 0,1 százalékponttal magasabbat az ősszel vártnál, 2027-ben pedig 1,4 százalékos növekedést, ami megegyezett az őszi becsléssel.

Németország idei növekedési prognózisát 0,2 százalékponttal, 1,1 százalékra javította az IMF, a jövő évi várható bővülési ütemet 1,5 százalékon tartotta. A német GDP tavaly 0,2 százalékkal nőtt.

A fejlődő országokban 4,2 százalékos növekedést vár az idén és 4,1 százalékost jövőre az IMF. Az idei előrejelzését 0,2 százalékponttal javította, a jövő évit 0,1 százalékponttal rontotta az októberi várakozásához képes. Az országcsoport GDP-je tavaly 4,4 százalékkal bővült.

A kínai növekedési előrejelzését az idei évre 0,3 százalékponttal, 4,5 százalékra javította az IMF, a jövő évit 0,2 százalékponttal, 4 százalékra rontotta a nemzetközi szervezet. Kína GDP-je tavaly 5 százalékkal nőtt.

India gazdasága a tavalyi 7,3 százalékos növekedés után idén és jövőre is 6,4 százalékkal bővül. Októberhez képest az idei előrejelzését 0,2 százalékponttal följavította az IMF, jövő évi becslésén nem változtatott.

Az orosz hazai össztermék (GDP) a tavalyi 0,6 százalékos növekedés után az idén 0,8 százalékkal, 2027-ben pedig 1 százalékkal nő a valutaalap szerint. Az októberi előrejelzéshez képest az idei adatot 0,2 százalékponttal, a jövő évit 0,1 százalékponttal rontották a jelentés összeállítói.

A világkereskedelmi forgalom tavaly 4,1 százalékkal nőtt, az idén az IMF prognózisa szerint 2,6 százalékkal, jövőre 3,1 százalékkal bővül. Az idei forgalomra vonatkozó adatot 0,3 százalékponttal följebb vitte az IMF októberhez képest, a jövő évi várható adaton nem változtatott.

A Brent, a Dubai Fateh és az amerikai WTI nyersolaj árának egyszerű számtani átlaga az idén várhatóan 62,13 dollár, jövőre pedig 62,17 dollár lesz. Az idén 8,5 százalékkal csökken a kőolaj ára a tavalyihoz képest, jövőre várhatóan 0,1 százalékkal nő.

A globális infláció a tavalyi 4,1 százalékról idén 3,8 százalékra, jövőre pedig 3,4 százalékra mérséklődik a hétfőn ismertetett friss előrejelzés szerint. Az őszi várakozáshoz képest az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzését 0,1 százalékponttal följebb vitte, a jövő évin nem változtatott az IMF.

A fejlett országokban a tavalyi 2,5 százalék után idén 2,2 százalékos, jövőre 2,1 százalékos inflációt vár az IMF. A friss előrejelzés meggyezett az őszi várakozással. Az euróövezetben idén 1,9 százalékos, jövőre 2 százalékos, az Egyesült Államokban idén 2,4 százalékos, jövőre 2,2 százalékos, Japánban pedig idén 2,3 százalékos, jövőre 2,1 százalékos inflációval számol az IMF.

A fejlődő országokban az infláció a tavalyi 5,2 százalékról idén 4,8 százalékra, jövőre 4,3 százalékra lassul a Nemzetközi Valutaalap hétfőn ismertetett jelentése szerint. Az idei és a jövő évi adatot egyaránt 0,1 százalékponttal megemelte az IMF októberi becsléséhez képest.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

MNB: két percen belül fogadni kell a pénzforgalmi visszaélést bejelentő ügyfélhívást

a jegybank elvárja, hogy 2 percnél több ne legyen az ügyfél várakozási ideje az ügyintéző élőhangos bejelentkezéséig
Tovább
Hírek

Még több akadálymentesség a bécsi közösségi közlekedésben

Hangosbemondók és hangjelzések kísérik a látássérült utasokat, míg a vizuális kijelzők a siket és nagyothallók számára segítenek a tájékozódásban.
Tovább
Gazdaság

NAV: már elérhető az szja-bevallás webes kitöltő programja

A NAV kiemelte: március 16-ig kérheti a bevallási tervezet postázását, aki ragaszkodik a papíros formátumhoz.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Az IMF minimálisan javított idei globális növekedési előrejelzésén

Gazdaság
A világkereskedelmi forgalom tavaly 4,1 százalékkal nőtt, az idén az IMF prognózisa szerint 2,6 százalékkal, jövőre 3,1 százalékkal bővül.
Tovább

MNB: két percen belül fogadni kell a pénzforgalmi visszaélést bejelentő ügyfélhívást

Gazdaság
a jegybank elvárja, hogy 2 percnél több ne legyen az ügyfél várakozási ideje az ügyintéző élőhangos bejelentkezéséig
Tovább

Még több akadálymentesség a bécsi közösségi közlekedésben

Hírek
Hangosbemondók és hangjelzések kísérik a látássérült utasokat, míg a vizuális kijelzők a siket és nagyothallók számára segítenek a tájékozódásban.
Tovább

NAV: már elérhető az szja-bevallás webes kitöltő programja

Gazdaság
A NAV kiemelte: március 16-ig kérheti a bevallási tervezet postázását, aki ragaszkodik a papíros formátumhoz.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Az IMF minimálisan javított idei globális növekedési előrejelzésén

A világkereskedelmi forgalom tavaly 4,1 százalékkal nőtt, az idén az IMF prognózisa szerint 2,6 százalékkal, jövőre 3,1 százalékkal bővül.
Tovább
Gazdaság

MNB: két percen belül fogadni kell a pénzforgalmi visszaélést bejelentő ügyfélhívást

a jegybank elvárja, hogy 2 percnél több ne legyen az ügyfél várakozási ideje az ügyintéző élőhangos bejelentkezéséig
Tovább
Hírek

Még több akadálymentesség a bécsi közösségi közlekedésben

Hangosbemondók és hangjelzések kísérik a látássérült utasokat, míg a vizuális kijelzők a siket és nagyothallók számára segítenek a tájékozódásban.
Tovább
Gazdaság

NAV: már elérhető az szja-bevallás webes kitöltő programja

A NAV kiemelte: március 16-ig kérheti a bevallási tervezet postázását, aki ragaszkodik a papíros formátumhoz.
Tovább
Hírek

Növekvő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 311,20 ponton, történelmi csúcson zárt, 4,98 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.
Tovább
Gazdaság

Hatályba lép az új transzferár-rendelet január 23-án

Több ponton módosítja a kapcsolt vállalkozások dokumentációs és adatszolgáltatási kötelezettségeit az új transzferár-rendelet.
Tovább
Gazdaság

A lakásárak sprintelnek, a bérek kocognak: egyre nagyobb a szakadék

Az Eurostat szerint 2025 harmadik negyedévére a hazai ingatlanárak 275%-kal, vagyis közel a négyszeresükre emelkedtek 2015-höz képest, ami az EU-ban a legmagasabb érték.
Tovább
Hírek

Rekordot döntött az európai uniós vendégéjszakák száma 2025-ben

Az előző évhez képest 2025-ben szinte valamennyi uniós tagállamban nőtt a vendégéjszakák száma.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Az IMF minimálisan javított idei globális növekedési előrejelzésén

A világkereskedelmi forgalom tavaly 4,1 százalékkal nőtt, az idén az IMF prognózisa szerint 2,6 százalékkal, jövőre 3,1 százalékkal bővül.

MNB: két percen belül fogadni kell a pénzforgalmi visszaélést bejelentő ügyfélhívást

a jegybank elvárja, hogy 2 percnél több ne legyen az ügyfél várakozási ideje az ügyintéző élőhangos bejelentkezéséig
© 2026 | www.azuzlet.hu