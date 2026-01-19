Az IMF minimálisan javított idei globális növekedési előrejelzésén

A tavaly októberben vártnál 0,2 százalékponttal gyorsabban, 3,3 százalékkal nőhet az idén a globális gazdaság a Nemzetközi Valutaalap (IMF) hétfőn kiadott prognózisa szerint. A jövő évre vonatkozó 3,2 százalékos GDP-növekedési várakozás nem változott. Tavaly a globális gazdaság 3,3 százalékkal nőtt.

Az IMF javította a fejlett országokra vonatkozó növekedési előrejelzését az idei évre, a jövő évin pedig nem változtatott októberi becsléséhez képest. Az idén várhatóan 1,8 százalék lesz a növekedés ebben a régióban, 0,2 százalékponttal magasabb az őszi prognózisnál, 2027-ben pedig változatlanul 1,7 százalék. Az országcsoport gazdasága 1,7 százalékkal nőtt 2025-ben.

Az IMF az Egyesült Államok idei GDP-növekedési kilátását 0,3 százalékponttal, 2,4 százalékra javította, miután a GDP tavaly 2,1 százalékkal nőtt. A washingtoni székhelyű szervezet jövőre 2 százalékos növekedést vár, 0,1 százalékponttal alacsonyabbat, mint tavaly októberben.

Az euróövezetben a tavalyi 1,4 százalékos GDP-növekedés után az idén 1,3 százalékos bővülést vár az IMF, 0,1 százalékponttal magasabbat az ősszel vártnál, 2027-ben pedig 1,4 százalékos növekedést, ami megegyezett az őszi becsléssel.

Németország idei növekedési prognózisát 0,2 százalékponttal, 1,1 százalékra javította az IMF, a jövő évi várható bővülési ütemet 1,5 százalékon tartotta. A német GDP tavaly 0,2 százalékkal nőtt.

A fejlődő országokban 4,2 százalékos növekedést vár az idén és 4,1 százalékost jövőre az IMF. Az idei előrejelzését 0,2 százalékponttal javította, a jövő évit 0,1 százalékponttal rontotta az októberi várakozásához képes. Az országcsoport GDP-je tavaly 4,4 százalékkal bővült.

A kínai növekedési előrejelzését az idei évre 0,3 százalékponttal, 4,5 százalékra javította az IMF, a jövő évit 0,2 százalékponttal, 4 százalékra rontotta a nemzetközi szervezet. Kína GDP-je tavaly 5 százalékkal nőtt.

India gazdasága a tavalyi 7,3 százalékos növekedés után idén és jövőre is 6,4 százalékkal bővül. Októberhez képest az idei előrejelzését 0,2 százalékponttal följavította az IMF, jövő évi becslésén nem változtatott.

Az orosz hazai össztermék (GDP) a tavalyi 0,6 százalékos növekedés után az idén 0,8 százalékkal, 2027-ben pedig 1 százalékkal nő a valutaalap szerint. Az októberi előrejelzéshez képest az idei adatot 0,2 százalékponttal, a jövő évit 0,1 százalékponttal rontották a jelentés összeállítói.

A világkereskedelmi forgalom tavaly 4,1 százalékkal nőtt, az idén az IMF prognózisa szerint 2,6 százalékkal, jövőre 3,1 százalékkal bővül. Az idei forgalomra vonatkozó adatot 0,3 százalékponttal följebb vitte az IMF októberhez képest, a jövő évi várható adaton nem változtatott.

A Brent, a Dubai Fateh és az amerikai WTI nyersolaj árának egyszerű számtani átlaga az idén várhatóan 62,13 dollár, jövőre pedig 62,17 dollár lesz. Az idén 8,5 százalékkal csökken a kőolaj ára a tavalyihoz képest, jövőre várhatóan 0,1 százalékkal nő.

A globális infláció a tavalyi 4,1 százalékról idén 3,8 százalékra, jövőre pedig 3,4 százalékra mérséklődik a hétfőn ismertetett friss előrejelzés szerint. Az őszi várakozáshoz képest az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzését 0,1 százalékponttal följebb vitte, a jövő évin nem változtatott az IMF.

A fejlett országokban a tavalyi 2,5 százalék után idén 2,2 százalékos, jövőre 2,1 százalékos inflációt vár az IMF. A friss előrejelzés meggyezett az őszi várakozással. Az euróövezetben idén 1,9 százalékos, jövőre 2 százalékos, az Egyesült Államokban idén 2,4 százalékos, jövőre 2,2 százalékos, Japánban pedig idén 2,3 százalékos, jövőre 2,1 százalékos inflációval számol az IMF.

A fejlődő országokban az infláció a tavalyi 5,2 százalékról idén 4,8 százalékra, jövőre 4,3 százalékra lassul a Nemzetközi Valutaalap hétfőn ismertetett jelentése szerint. Az idei és a jövő évi adatot egyaránt 0,1 százalékponttal megemelte az IMF októberi becsléséhez képest.