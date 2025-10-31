Kezdőlap Gazdaság Az Indamedia csoporthoz került a Ringier Hungary
Az Indamedia csoporthoz került a Ringier Hungary

A Ringier Hungary Kft. és vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia csoport tulajdonába kerültek – közölték a felek az MTI-vel pénteken.

Csütörtökön zárták le a tranzakciót, amely magában foglalja: a Blikket, Magyarország piacvezető országos napilapját, egyben az ország egyik leglátogatottabb online portálját, valamint a Vasárnapi Blikk hetilapot, az EgészségKalauz.hu egészségügyi portált, a Kiskegyed és a GLAMOUR női magazinokat, az Auto Bild autós magazint, más gasztronómiai kiadványok mellett a Recepttár.hu online magazint, különféle tévémagazinokat, mint a Tvr-hét, a Színes RTV, a Színes Kéthetes, TVR Újság és a TV Revü.

A vezető hazai állásportál, a Profession továbbra is kizárólagosan a Ringier tulajdonában marad, a Sportal.hu sportoldal tulajdonosa továbbra is a Ringier Sports Media Group (RSMG).

Kovács Tibor, a Ringier Hungary ügyvezető igazgatója a közlemény szerint elmondta: a korábbi Ringier kiadványok olyan tulajdonosra tesznek szert, amely már bizonyított a magyar piacon és amely nemcsak a növekedésüket, de az újságírói kiválóság megtartását is biztosítja. “Személy szerint teljes mértékben elkötelezett vagyok a zökkenőmentes átmenet biztosítása mellett” – fogalmazott.

Ziegler Gábor, az Indamedia társtulajdonos-vezérigazgatója szerint a tranzakcióval az eddig külön-külön is komoly nyereséget termelő két médiavállalat munkatársainak közös munkája napi szinten még több élményt, információt és megalapozottabb tudást fog nyújtani az olvasóknak, felhasználóknak, illetve azoknak, akik személyesen látogatnak el rendezvényeikre. Ezáltal az Indamedia a jövőben a jelenleginél is jobb esélyekkel fog versenyezni nemcsak a hazai, hanem a globális versenytársakkal is.

Az Indamedia Network 18, havonta összesen közel ötmillió felhasználót elérő online kiadványt működtet. A csoport több mint egy évtizede töretlenül piacvezető az online hírportálok piacán az Indexszel, miközben az online női magazinok szegmensében is hasonló pozíciót épített a Femina és Dívány kiadványaival.

Az elmúlt években rendezvényterületen is felépített olyan márkákat, mint az AI Summit vagy a DOGZ Fesztivál. A mostani tranzakció után az Indamedia olyan szegmensekben is megjelenik, ahol eddig nem voltak termékei, munkatársi bázisa pedig rendkívül erős vállalati kultúrájú céggel bővül.

A svájci székhelyű Ringier Európa egyik vezető médiavállalata, több mint 190 éves múlttal rendelkezik. A mintegy 6000 alkalmazottat foglalkoztató csoport több mint 130 vállalatot működtet 19 európai és afrikai országban.

