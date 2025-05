Az innováció a versenyképesség motorja a gombatermesztésben is

Kiemelten fontosak a kertészeti ágazat, ezen belül az intenzív gombatermesztés technológiai fejlesztései, ezért ezeknek a komoly beruházásoknak a megvalósítását a kormány is támogatja. Ezek jelentősen hozzájárulnak ugyanis a hazai élelmiszertermelés versenyképességének a növeléséhez és az importkitettség csökkentéséhez – mondta Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a laskagomba-termesztéssel foglalkozó Pilze-Nagy cégcsoport üzemavató ünnepségén.

Hubai Imre köszöntő beszédében az egyik legfiatalabb ágazatnak nevezte a laskagomba-termesztést, amelyben olyan berendezéseket kell üzemeltetni, ahol nélkülözhetetlen a szabályozott klímaviszonyok, a megfelelő levegő, valamint a szén-dioxid és a páratartalom arányának a kialakítása. Felismerve az igényeket, az agrártárca támogatást nyújtott a korszerűtlen termesztési feltételekkel rendelkező termelőüzemek számára pályázati források segítségével. Ezáltal a termelők versenyképesebb termesztést tudtak megvalósítani új gomba-előállító termesztőberendezéseikben. Emellett épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítéseket, felújításokat végeztek az elnyert támogatásokból – tette hozzá.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy az idén pénzügyileg záruló Vidékfejlesztési Programon belül több pályázati felhívás is elérhető volt a kertészetek, ezáltal a gombatermesztők számára is. A „Mezőgazdasági és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása”, valamint a „Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása” című felhívásokkal a családi gazdaságból az elmúlt évben már 2 milliárd forintot meghaladó árbevétellel rendelkező, csaknem 70 embernek munkahelyet biztosító cégcsoporttá fejlődő kecskeméti vállalat is élni tudott – ismertette. Majd hozzátette, hogy a két pályázatnál a megítélt támogatás több mint 830 millió forint volt a cégcsoport számára, ami lehetőséget biztosított arra, hogy – folytatva a több évtizedes gyakorlatot – újabb fejlesztési körben gondolkodjanak.

Nemzetgazdaságilag stratégiai cél, hogy a hazai fogyasztás főként a belföldi termelésből legyen biztosítva, kevés teret hagyva az importból érkező gombatermékeknek. A Pilze-Nagy Kft. és a Nagy-Gombakert Kft. által termelt laskagomba-mennyiség hiánypótló a magyar piacon. A gombatermesztés nagy része ugyanis csiperkegomba előállítására korlátozódik, és 7-8 százalékát teszi ki a laskagomba – fűzte hozzá.

A laskagomba nagyon egészséges, szuperélelmiszer, az európai és a hazai gombafogyasztás is jelentősen nőtt az elmúlt években – jelezte Hubai Imre, aki szerint emiatt „fejleszteni pedig korparancs, egy olyan területen pedig, mint a laskagomba-termesztés, ráadásul kifizetődő is.” A Pilze-Nagy cégcsoport eddigi eredményei és kutatás-fejlesztési tevékenysége – különösen a MATE-val való együttműködés keretében – példaértékű, és jól mutatja, hogy az innováció a versenyképesség kulcsa.