Kezdőlap Mozaik Az Intersport tulajdonosa látja a lehetőséget: tovább terjeszkedik Magyarországon a sportkereskedelmi lánc
Mozaik
No menu items!

Az Intersport tulajdonosa látja a lehetőséget: tovább terjeszkedik Magyarországon a sportkereskedelmi lánc

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Tovább folytatja magyarországi terjeszkedését az Intersport Magyarország: november 14.-én nyitotta meg legújabb áruházát a GOBUDA Mallban. A világ legnagyobb sportszer-kereskedelmi hálózatának magyar tagja a közeljövőben további megyeszékhelyeken tervez nyitást, miközben a hazai beszállítópartnerekkel is erősíti kapcsolatát.

 

Az Intersport Magyarország november 14.-én nyitotta meg legújabb áruházát a GOBUDA Mallban. Mivel a cég pozitívan értékeli a magyarországi kiskereskedelmi környezet jövőbeni lehetőségeit, az országos lefedettséget célul tűzve újabb megyeszékhelyeken tervezi további áruházak megnyitását. Csilléry Balázs Péter, az Intersport magyarországi vezetője kiemelte: a nyitások munkahelyteremtéssel is együtt járnak.

Bernhard Pilz, a magyarországi Intersport-hálózatot is üzemeltető osztrák Intersport Pilz-csoport tulajdonosa szerint a 15. magyarországi áruház megnyitása azért komoly vállalás, mert egy olyan gazdasági környezetben történik, amikor más kiskereskedelmi üzletek bezárnak. Mindez az erős helyi menedzsmentnek és a magas szinten motivált munkatársaknak köszönhető, amelyet tovább erősít az osztrák Intersport menedzsmenttel való szoros együttműködés, az osztrák üzemeltetési rendszerekből adódó szinergiák hatékony kihasználása. Szavai szerint a tudatos humán fejlesztési stratégia is szerepet játszott abban, hogy az Intersport Magyarország az elmúlt üzleti évben 60 százalékkal növelte kerékpáreladásait, miközben a futószegmensben is kiemelkedő, több mint 30 százalékos bővülést ért el.

Balra: Bernhard Pilz Fotók: Kovács Adrienn

Csilléry Balázs Péter az értékesítési tapasztalatok alapján pozitív jelnek tartja, hogy továbbra is sportos nemzet a magyar. Aktuális visszajelzéseik szerint a cég által, a Covid előtt készített nagy régiós felmérés adatai ma is igazak: a magyarok 60 százaléka tekinti élete fontos részének az aktív sportot és hetente legalább egyszer sportol is, míg 15 százalékuk érzi úgy, hogy az aktív sport meghatározó az életében. Ezt igazolja az is, hogy a futás és a kerékpározás iránti kereslet folyamatosan nő, a téli sportok iránti érdeklődés pedig stabil maradt.

Miközben nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra és a hazai beszállítói együttműködések erősítésére, az Intersport Magyarország az új üzlet megnyitásával tovább növeli jelenlétét a hazai piacon. Célja, hogy mindenütt közelebb kerüljön a sportolni vágyókhoz, és olyan prémium vásárlói élményt kínáljon, amelyben a szakértő kiszolgálás révén a profik és az amatőrök egyaránt megtapasztalhatják, hogy az egészséges életmód és a mozgás öröme kéz a kézben jár.

-azüzlet-

Kapcsolódó cikkek

Menedzser Akadémia

Útimorzsák Ománból. A gazdagság gazdasága.

  Szinte az egész világon felkapott Dubajtól alig egyórás repülőútra van az Arab-félsziget még alig ismert gyöngyszeme, az ománi szultánság. Omán a magas jövedelmű országok...
Tovább
Mozaik

Az adócsalás ódivatú, a kiberbűnözés a divat

A kormányzati korrupcióellenes stratégia elsősorban a felderítés, az átláthatóság és a megelőzés megerősítésére irányul.
Tovább
Mozaik

Ahol a gazdagság hétköznapi – ilyen az élet a Szilícium-völgyben II.-rész

  Hogyan élnek az emberek az IT világ központjában, ahol a jólét, a luxus és a társadalmi feszültségek sajátos egyensúlyban élnek egymás mellett. Szerzőnk ott...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Az Intersport tulajdonosa látja a lehetőséget: tovább terjeszkedik Magyarországon a sportkereskedelmi lánc

Mozaik
Tovább folytatja magyarországi terjeszkedését az Intersport Magyarország: november 14.-én...
Tovább

Február 28-ig marad, és további termékkörökkel bővül az árréscsökkentés

Gazdaság
A kedvezményes körbe tartozó termékek árának csökkentése, vagy legalábbis az árnövekedés megállítása a pénzromlás ütemét is csökkenti Magyarországon
Tovább

Otthon Start Program: számos változás élesedik mától

Gazdaság
A változások a támogatott lakáshitelek feltételeit lazítják, így több ügyfél válhat jogosulttá, illetve olyan esetekben is igénybe vehetők lesznek a támogatások, amelyek korábban kizártak voltak.
Tovább

Útimorzsák Ománból. A gazdagság gazdasága.

Menedzser Akadémia
  Szinte az egész világon felkapott Dubajtól alig egyórás repülőútra...
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Vízumspecialista: a A magyar vízummentesség messze nem jelent automatikus belépést az USÁ-ba

Fotó:freepik Legyen szó nyaralásról, rokonlátogatásról, üzleti útról vagy hosszabb tartózkodásról...
Tovább
Gazdaság

Február 28-ig marad, és további termékkörökkel bővül az árréscsökkentés

A kedvezményes körbe tartozó termékek árának csökkentése, vagy legalábbis az árnövekedés megállítása a pénzromlás ütemét is csökkenti Magyarországon
Tovább
Gazdaság

Otthon Start Program: számos változás élesedik mától

A változások a támogatott lakáshitelek feltételeit lazítják, így több ügyfél válhat jogosulttá, illetve olyan esetekben is igénybe vehetők lesznek a támogatások, amelyek korábban kizártak voltak.
Tovább
Hírek

Magyar innováció a világ élvonalában: Díjat nyert az Agrosentinels a hannoveri Agritechnica kiállításon

A magyar mérnöki tudás nemzetközi szinten is versenyképes: az Agrosentinels fejlesztése egy kritikus iparági problémára (a gépek váratlan leállására) kínál működő, világszínvonalú megoldást, amit immár a globális piac szakértői is elismernek.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Az új fogyasztóvédelmi intézményi struktúra lehetőséget ad a szélesebb körű ellenőrzésre

A fogyasztóvédelmi új intézményi struktúra lehetőséget ad arra, hogy az állam a korábbinál szélesebb körben, gyorsabban, átlátható fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket hajtson végre, de emellett fontos a jogkövető vállalkozások támogatása is.
Tovább
Építőipar

Az egy évvel korábbinál 17,6, az előző hónaphoz képest 16,4 százalékkal nagyobb volt az építőipari termelés volumene

Az építőipar termelői árai átlagosan 0,7 százalékkal haladták meg a 2025. második negyedévi értékeket - közölte a KSH.
Tovább
Gazdaság

Megjelent a legújabb törvénytervezet a SZÉP Kártyával kapcsolatban

A Nemzetgazdasági Minisztérium által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettel kapcsolatos véleményeket 2025. november 19-ig várja a minisztérium.
Tovább
Gazdaság

Emelkedett a 3, 5 és 10 éves államkötvények aukciós átlaghozama

Hozamemelkedés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Az Intersport tulajdonosa látja a lehetőséget: tovább terjeszkedik Magyarországon a sportkereskedelmi lánc

Tovább folytatja magyarországi terjeszkedését az Intersport Magyarország: november 14.-én nyitotta meg legújabb áruházát a GOBUDA Mallban. A világ legnagyobb sportszer-kereskedelmi hálózatának magyar tagja a...

Vízumspecialista: a A magyar vízummentesség messze nem jelent automatikus belépést az USÁ-ba

Fotó:freepik Legyen szó nyaralásról, rokonlátogatásról, üzleti útról vagy hosszabb tartózkodásról Tóth Zoltán az elmúlt huszonöt évben több ezer utazónak segített eligazodni az amerikai vízumügyintézés és...
© 2025 | www.azuzlet.hu