Az ipari termelői árak 2025. novemberben átlagosan 2,7 százalékkal elmaradtak az egy évvel korábbitól és 0,3 százalékkal az előző havi áraktól

2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,8, az exportértékesítéséi 3,1 százalékkal visszaestek az előző év novemberéhez képest – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,3 százalékkal emelkedtek, az exportértékesítési árak 0,5 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,3 százalékkal alacsonyabbak voltak.

2025. novemberében a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,1, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,8 százalékos visszaesés volt tapasztalható a 2024. novemberihez képest. Az élelmiszeripar értékesítési árai 4,1 százalékkal növekedtek.

A jelentés szerint az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,1, a beruházási javakat gyártókban 1,5 százalékkal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 4,0 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 3,1 százalékkal csökkentek, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,2, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 11,7 százalékkal mérséklődtek az árak.

2025. január–novemberben a belföldi értékesítés árai 2,7, az exportértékesítéséi 5,8, így az ipari termelői árak összességében 4,8 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítva – tette hozzá a KSH.