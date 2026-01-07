Hirdetés
Az MVM senkinél nem kapcsolja ki az áram- és gázszolgáltatást – meghosszabbították a kikapcsolási moratóriumot

AzÜzlet.hu

forrás: Pixabay

Az Energiaügyi Minisztérium (EM) felkérésére az MVM ebben a hónapban sehol nem kapcsolja ki a lakosági áram- és gázszolgáltatást – mondta a tárca parlamenti államtitkára kedden.

Czepek Gábor a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében a rendkívüli hideggel indokolta az intézkedést.

A minisztérium emiatt kérte kedden az energiavállalatot arra, hogy hosszabbítsa meg a kedden lejáró kikapcsolási moratóriumot – tette hozzá.

Az államtitkár közölte, hogy a szükséges jogi lépéseket megtették, így január végéig annak is biztosítják az ellátást, akinek jelentős tartozása van. A cél, hogy a hidegből mindenki biztonságos és fűtött otthonokba érkezzen haza – fogalmazott.

