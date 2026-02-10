Az OECD-ben 3,7 százalékra lassult az éves infláció tavaly decemberben

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagországaiban a fogyasztói árak éves átlagos növekedése 3,7 százalékra mérséklődött tavaly decemberben az előző havi 3,8 százalékról – olvasható a párizsi székhelyű szervezet honlapján.

Novemberrel összehasonlítva 13 országban lassult, 9-ben gyorsult, 16 országban pedig stagnált az árnövekedés üteme. Decemberben a legmagasabb inflációt Törökországban mérték, 30,9 százalékosat, a másik véglet pedig Costa Rica, ahol az árak 1,2 százalékkal csökkentek.

Az OECD-országokban az élelmiszerárak emelkedése 3,9 százalék volt, ugyanúgy, mint novemberben, miközben az energiaárak emelkedése a novemberi 3,3 százalékról 1,6 százalékra lassult decemberben-közölte az MTI.

Az élelmiszer- és energiaárak nélkül számolt, úgynevezett maginfláció 3,8 százalék volt decemberben a novemberi 3,9 százalék után. Tavaly az OECD-országok közül Törökországban volt a legmagasabb az átlagos infláció 34,9 százalékkal, miközben 1 százalék, vagy az alatti volt a ráta Costa Ricában, Svájcban, Finnországban, Svédországban és Franciaországban.