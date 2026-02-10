Hirdetés
Az OECD-ben 3,7 százalékra lassult az éves infláció tavaly decemberben

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagországaiban a fogyasztói árak éves átlagos növekedése 3,7 százalékra mérséklődött tavaly decemberben az előző havi 3,8 százalékról – olvasható a párizsi székhelyű szervezet honlapján.

Novemberrel összehasonlítva 13 országban lassult, 9-ben gyorsult, 16 országban pedig stagnált az árnövekedés üteme. Decemberben a legmagasabb inflációt Törökországban mérték, 30,9 százalékosat, a másik véglet pedig Costa Rica, ahol az árak 1,2 százalékkal csökkentek.

Az OECD-országokban az élelmiszerárak emelkedése 3,9 százalék volt, ugyanúgy, mint novemberben, miközben az energiaárak emelkedése a novemberi 3,3 százalékról 1,6 százalékra lassult decemberben-közölte az MTI.

Az élelmiszer- és energiaárak nélkül számolt, úgynevezett maginfláció 3,8 százalék volt decemberben a novemberi 3,9 százalék után. Tavaly az OECD-országok közül Törökországban volt a legmagasabb az átlagos infláció 34,9 százalékkal, miközben 1 százalék, vagy az alatti volt a ráta Costa Ricában, Svájcban, Finnországban, Svédországban és Franciaországban.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Tavasszal derülhet ki sok cég házipénztár-problémája

Mit tehet a cégvezető, ha szeretné csökkenteni a házipénztárban felhalmozott összeget?
Tovább
Építőipar

Így repülnek ki súlyos milliók az ablakon egy rossz építési terv miatt

Tévhitek és hibás döntések drágítják az építkezéseket.
Tovább
Agrár

Gazdálkodói igényfelmérés indul az öntözéses képzésekről

Igényfelmérés indul az öntözési képzések fejlesztése érdekében. A kérdőív célja, hogy a gazdálkodók által preferált gyakorlatorientált képzések segítséget nyújtsanak a hosszú távon fenntartható vízgazdálkodást támogató öntözéses gazdálkodás feltételeinek kialakításához, a meglévő infrastruktúra fejlesztéséhez és hatékony működtetéséhez.
Tovább
