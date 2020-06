Az online számlázás kényszere? – kötelező adatküldés a NAV-nak

Itt az idő: a cégeknek és az egyéni vállalkozóknak új adatszolgáltatási rend szerint kell a számláikról a NAV-nak beszámolniuk. Július 1-jétől kötelező az online számla adatszolgáltatás – a kézzel kiállított számlák esetében is.

Tehát azokról a számlákról is adatot kell szolgáltatni, amik az alanyi adómentesség miatt nem tartalmaznak áfát.

A 2020. június 30. után kiállított minden számláról adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a számla áfatartalmától függetlenül.

A NAV megfogalmazása szerint nincs kivétel: miden adóalany érint, ha

– egy másik belföldi adóalanynak,

– belföldön teljesített ügyletről

bocsát ki számlát. A kötelezettség az alanyi mentes adóalanyokra is vonatkozik, akkor is, ha a jövedelemadózásra a Katv.2 szerinti szabályokat alkalmazza.

Továbbra sem kell azonban adatot szolgáltatni az olyan közérdekű vagy speciális jellegére

tekintettel adómentes – tárgyi adómentes – ügylet bizonylatáról, amiről az Áfa tv. előírásai szerint elég számlától eltérő egyéb számviteli bizonylatot kibocsátani. Vagyis nem kell adatot szolgáltatni például az adómentes ingatlan-bérbeadásról kibocsátott bizonylatokról még akkor sem, ha a bérbeadó a bizonylatoláshoz számlanyomtatványt vagy számlázó programot használ.

Online Számla rendszer

Az adatszolgáltatáshoz előzetesen regisztrálni kell a NAV Online Számla rendszerében.

Az adatszolgáltatási kötelezettség a számla kiállításának módjától független, tehát kötelező a számlaadatokat beküldeni a számlázó programmal kiállított számlákról, és a nyomtatvány felhasználásával kibocsátott kézi számlákról is – elektronikusan.

Persze ehhez az elektronikus beküldéshez is megfelelő platform kell. A NAV kínál ilyet. Csak a szokásos regisztrációra, szoftverismeret megszerzésére van szükség, külön pénzbe nem kerül a program: bővebb információ az adóhatóság honlapján a használatról (itt található).

A NAV persze hangos-képes ismertetővel is szolgál az online számlázók köréről, igaz kivétel valójában alig akad. Valószínűleg ezért nagy forgalmat bonyolít majd az ingyenes számlázó számítógépes program, amelynek a tesztüzemmódját nyilvánossá teszi a hatóság, azok számára, akik közvetlenül szeretnének használni a program. (A TESZT üzemmódhoz is be kell jelentkezni (regisztrálni s NAV) honlapra):

Mit tud az online ingyenes számlázó program? A tájékoztatója itt elérhető.

Tennivalói – NAV ingyenes online programja

Ismerkedjem meg az ingyenes számlakiállító-bejelentő program használatához szükséges teendőkkel, hogy személyesen elvégezhesse az egyszerű műveleteket, amellyel egy lépésben elvégezheti a számlakiállítás és bejelentés műveletét.