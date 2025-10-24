Az orosz gazdaságnak már nagyon hiányoznak a migránsok

Oroszország gazdasági növekedése immár a külföldi munkaerő beáramlásától függ – figyelmeztetett German Gref, a legnagyobb orosz pénzintézet, a Sberbank elnök-vezérigazgatója.

A Sberbank szerint a háború kitörése óta súlyos munkaerőhiány sújtja az országot: több százezer orosz férfi csatlakozott a hadsereghez, miközben a nyugati szankciók és a magas kamatok miatt korlátozottak a beruházási lehetőségek, ami visszafogja a termelékenység növekedését is – írja az osztrák Kurier.

Gref szerint a legalább 3,2 százalékos gazdasági növekedés eléréséhez Oroszországnak „több millió képzett szakember bevándorlására” lesz szüksége. „Ez nemcsak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági kérdés is – a túlélésünk múlik rajta” – hangsúlyozta a Putyin elnökhöz közel álló bankár a demográfiai és családpolitikai államtanács ülésén. A Sberbank előrejelzése szerint az orosz gazdaság növekedése 2025-ben mindössze 0,8 százalék lehet, szemben a tavalyi 4,3 százalékkal.

Negatív kiválasztás, elvándorló szakemberek

Gref élesen bírálta az orosz migrációs politikát, amely szerinte „negatív szelekciót” eredményez: miközben az ország főként alacsony képzettségű munkaerőt vonz, a magasan képzett szakemberek tömegesen hagyják el Oroszországot.

A munkaerőhiány különösen az építőiparban és a kommunális szolgáltatások terén súlyos, ahol a gazdaság hagyományosan a közép-ázsiai volt szovjet köztársaságokból érkező vendégmunkásokra támaszkodik. A háború kezdete óta azonban ez sem elegendő, és a hadseregbe való toborzás miatt a fizetések is elszabadultak.

Külföldi diákok, új ösztönzők

A Sberbank vezetője ezért arra szólította fel a kormányt, hogy aktívan toborozzon képzett munkaerőt külföldről, és hozzon létre olyan ösztönzőket, amelyek segítik a külföldi egyetemisták oroszországi letelepedését a diploma megszerzése után.

Nyilvános felszólalások a bevándorlás bővítése mellett ritkák Oroszországban, ahol a téma politikailag érzékenynek számít. Gref figyelmeztetése azonban rávilágít arra, hogy a háború és a szankciók hosszú távon nemcsak katonai, hanem gazdasági túlélési kérdéseket is felvetnek az ország számára.