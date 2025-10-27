Kezdőlap Menedzser-Kihívások Az Otthon Start a miniraktározást is felpörgetheti
Menedzser-Kihívások
No menu items!

Az Otthon Start a miniraktározást is felpörgetheti

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Képernyőkép 2025-10-27 171205

Az önkiszolgáló miniraktározás – ismertebb nevén self-storage – az elmúlt években Európa-szerte látványos fejlődésen ment keresztül. A városi életforma, a lakások zsugorodása, a mobilitás és az e-kereskedelem térnyerése egyre több ember és vállalkozás számára teszi szükségessé, hogy rugalmas, biztonságos és költséghatékony módon oldja meg tárolási problémáit.

Miközben a gazdasági bizonytalanságok, az infláció és a magas energiaárak nyomást gyakorolnak a szektorra, a self-storage kifejezetten ellenállónak, reziliensnek bizonyult. Nyugat-Európában a kihasználtság tartósan magas, a befektetői étvágy pedig élénkül: a nagy nemzetközi szereplők folyamatos akvizíciókkal és fejlesztésekkel erősítik jelenlétüket. A trend egyértelmű: a városi ingatlanpiac feszültségei és a mobilitási igények miatt a szolgáltatás hosszú távon stabil növekedési pályán van.

Mi mozgatja a keresletet?

Urbanizáció és helyhiány: a kisebb lakásokban élők számára a self-storage kényelmes megoldás felesleges tárgyaik átmeneti vagy hosszabb távú elhelyezésére.

Költözési hullámok és életmódváltások: válás, külföldi munkavállalás vagy lakásfelújítás esetén egyaránt hasznos a rugalmas tárolás.

E-kereskedelem és KKV-k: a kisvállalkozások számára a miniraktárak olcsó és rugalmas alternatívát jelentenek a hagyományos logisztikai ingatlanokhoz képest.

Technológiai megoldások: az okos beléptetőrendszerek, 24/7 hozzáférés és online szerződéskötés emelik a szolgáltatási színvonalat.

Itthon lassan nőjük ki a gyerekcipőt

Magyarországon a self-storage még fiatal piac, de Budapest már kezdi kinőni a gyerekcipőt: gyorsan növekszik az érdeklődés. A fővárosban az albérletpiac szűkössége, a home office utáni iroda-racionalizálás és a kisvállalkozások igényei mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kereslet dinamikusan bővüljön.

A szektor különlegessége, hogy jelenleg mindössze egy kifejezetten miniraktározásra épített létesítmény működik: a IX. kerületben található Euro Mini Storage. A hazai úttörőnek számító társaság magas kihasználtsággal működik, miközben a piacon jellemzően inkább átalakított ipari és kereskedelmi ingatlanok szolgálnak miniraktárként.

Forgács Krisztián, az Euro Mini Storage Hungária Kft. ügyvezetője szerint a jelenlegi gazdasági környezetben a nyereségesség megőrzése érdekében nem az árak emelésére helyezik a hangsúlyt, hanem a saját működésük optimalizálására.

„A költségek kordában tartásával, energiahatékony beruházásokkal és a belső folyamatok átalakításával tudjuk fenntartani a nyereségességet. Úgy gondoljuk, hogy a bérlők hosszú távú megtartása fontosabb, mint a rövid távú profitmaximalizálás” – hangsúlyozza Forgács Krisztián. A szakember úgy látja, hogy az Otthon Start program révén meginduló új építkezések és ingatlancserék a miniraktározást is segíthetik azzal, hogy az új otthonra várva az emberek a rugalmasan használható kis raktárakban őrzik az átmenetileg használaton kívüli tárgyaikat.

A cégvezető szerint miközben a self-storage nálunk még jelentős fejlődés előtt áll, a városi életmód és az üzleti szokások átalakulása miatt egyre inkább a mindennapi élet részévé válik. A szolgáltatásban nemcsak a lakossági, hanem a vállalati szegmensben is komoly tartalékok rejlenek, így a következő években a piac fokozatos professzionalizálódására és konszolidációjára számíthatunk.

Érsek M. Zoltán

Kapcsolódó cikkek

Menedzser-Kihívások

Hazai és nemzetközi sikertörténetek nőnek a Dunakanyar kapujában

Esztergom látképe Fotó:Esztergom.hu Esztergomot évszázadok óta a magyar történelem egyik legfontosabb városaként tartjuk számon: az államalapítás bölcsője, a magyar katolicizmus fővárosa és a Dunakanyar kapuja,...
Tovább
Menedzser-Kihívások

Costes Group vezérigazgató: a gasztroforradalom után jön az újratervezés

Az utóbbi évek válságai alapjaiban formálták át a hazai vendéglátást: egyre több, a gasztroforradalom idején sikeres étterem tulajdonosa fáradt bele a bizonytalanságba, döntött úgy,...
Tovább
Menedzser-Kihívások

Betett a kamatsop. Kevesebb a végrehajtás, összevonnak a végrehajtók, de az adósok így sem szabadulhatnak a végrehajtásból.

Zavaczky Márk ügyvéd, végrehajtási jogi szakjogász szerint az elmúlt években jóval kevesebb új ügy indult, miközben a bankok először a követeléskezelő cégekre bízzák a kockázatos portfóliókat.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Lázár János: út és vasút épül a főváros és a repülőtér között

Hírek
A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között
Tovább

Itt a közszolgák otthontámogatási tervezete

Építőipar
Társadalmi egyeztetésre került a régóta várt jogszabálytervezet a közszolgálati dolgozóknak járó, évi nettó 1 millió forintos otthontámogatásról, mely jelentős segítséget nyújt a lakásvásárlás előtt állóknak és a meglévő hitelüket törlesztőknek.
Tovább

Az Otthon Start a miniraktározást is felpörgetheti

Menedzser-Kihívások
Magyarországon a self-storage még fiatal piac, de Budapest már kezdi kinőni a gyerekcipőt: gyorsan növekszik az érdeklődés.
Tovább

Ide utazzon a világban, ha a szépség mellet biztonságra is vágyik

Turizmus
A felmérés különlegessége, hogy kizárólag olyan válaszadók értékelhették a városokat, akik már jártak is ott, így a lista valódi utazói tapasztalatokon alapul.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Lázár János: út és vasút épül a főváros és a repülőtér között

A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között
Tovább
Építőipar

Itt a közszolgák otthontámogatási tervezete

Társadalmi egyeztetésre került a régóta várt jogszabálytervezet a közszolgálati dolgozóknak járó, évi nettó 1 millió forintos otthontámogatásról, mely jelentős segítséget nyújt a lakásvásárlás előtt állóknak és a meglévő hitelüket törlesztőknek.
Tovább
Agrár

Összefogás a hazai szőlőültetvények megvédésére

Az együttműködés erejével remélhetőleg sikerül gátat szabni a hazai szőlő-bor ágazatot fenyegető betegség további terjedésének.
Tovább
Gazdaság

Elvesztél az Otthon Start módosításai között? Segítünk képbe kerülni

A jelenlegi szabályozás szerint csak a 2022. január 1. után tett egyszerű bejelentéssel, véglegessé vált építési engedéllyel megkezdett építkezések finanszírozására igényelhető az Otthon Start lakáshitel
Tovább
Gazdaság

Devizapiac – Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama

A forint erősebben áll mindhárom devizával szemben az év eleji kezdéshez képest: 5,3 százalékkal az euró, 15,6 százalékkal a dollár és 3,9 százalékkal a svájci frank ellenében.
Tovább
Gazdaság

Már ereszt az Otthon Start lufi: meddig tart ki a támogatás népszerűsége?

A Google Trends adatai alapján jól látható, hogy az internetes keresések gyakorisága július-augusztusban összességében folyamatosan emelkedett, miközben egy-egy bejelentés, nyilvánosságra került részletszabály jelentősen tudta fokozni az érdeklődést.
Tovább
Hírek

Javaslat egy Globális Erdészeti Tudásmegosztó Rendszer létrehozására – mi is benne vagyunk

Magyarország aktív szerepet vállal az erdőtüzek elleni globális fellépésben
Tovább
Gazdaság

A mesterséges intelligencia-láz az új aranyláz a San Franciscoban

Fotó:Freepik San Francisco ismét a világ figyelmének középpontjába került –...
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább
Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Lázár János: út és vasút épül a főváros és a repülőtér között

A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között

Itt a közszolgák otthontámogatási tervezete

Társadalmi egyeztetésre került a régóta várt jogszabálytervezet a közszolgálati dolgozóknak járó, évi nettó 1 millió forintos otthontámogatásról, mely jelentős segítséget nyújt a lakásvásárlás előtt állóknak és a meglévő hitelüket törlesztőknek.
© 2025 | www.azuzlet.hu