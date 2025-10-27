Az Otthon Start a miniraktározást is felpörgetheti

Az önkiszolgáló miniraktározás – ismertebb nevén self-storage – az elmúlt években Európa-szerte látványos fejlődésen ment keresztül. A városi életforma, a lakások zsugorodása, a mobilitás és az e-kereskedelem térnyerése egyre több ember és vállalkozás számára teszi szükségessé, hogy rugalmas, biztonságos és költséghatékony módon oldja meg tárolási problémáit.

Miközben a gazdasági bizonytalanságok, az infláció és a magas energiaárak nyomást gyakorolnak a szektorra, a self-storage kifejezetten ellenállónak, reziliensnek bizonyult. Nyugat-Európában a kihasználtság tartósan magas, a befektetői étvágy pedig élénkül: a nagy nemzetközi szereplők folyamatos akvizíciókkal és fejlesztésekkel erősítik jelenlétüket. A trend egyértelmű: a városi ingatlanpiac feszültségei és a mobilitási igények miatt a szolgáltatás hosszú távon stabil növekedési pályán van.

Mi mozgatja a keresletet?

Urbanizáció és helyhiány: a kisebb lakásokban élők számára a self-storage kényelmes megoldás felesleges tárgyaik átmeneti vagy hosszabb távú elhelyezésére.

Költözési hullámok és életmódváltások: válás, külföldi munkavállalás vagy lakásfelújítás esetén egyaránt hasznos a rugalmas tárolás.

E-kereskedelem és KKV-k: a kisvállalkozások számára a miniraktárak olcsó és rugalmas alternatívát jelentenek a hagyományos logisztikai ingatlanokhoz képest.

Technológiai megoldások: az okos beléptetőrendszerek, 24/7 hozzáférés és online szerződéskötés emelik a szolgáltatási színvonalat.

Itthon lassan nőjük ki a gyerekcipőt

Magyarországon a self-storage még fiatal piac, de Budapest már kezdi kinőni a gyerekcipőt: gyorsan növekszik az érdeklődés. A fővárosban az albérletpiac szűkössége, a home office utáni iroda-racionalizálás és a kisvállalkozások igényei mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kereslet dinamikusan bővüljön.

A szektor különlegessége, hogy jelenleg mindössze egy kifejezetten miniraktározásra épített létesítmény működik: a IX. kerületben található Euro Mini Storage. A hazai úttörőnek számító társaság magas kihasználtsággal működik, miközben a piacon jellemzően inkább átalakított ipari és kereskedelmi ingatlanok szolgálnak miniraktárként.

Forgács Krisztián, az Euro Mini Storage Hungária Kft. ügyvezetője szerint a jelenlegi gazdasági környezetben a nyereségesség megőrzése érdekében nem az árak emelésére helyezik a hangsúlyt, hanem a saját működésük optimalizálására.

„A költségek kordában tartásával, energiahatékony beruházásokkal és a belső folyamatok átalakításával tudjuk fenntartani a nyereségességet. Úgy gondoljuk, hogy a bérlők hosszú távú megtartása fontosabb, mint a rövid távú profitmaximalizálás” – hangsúlyozza Forgács Krisztián. A szakember úgy látja, hogy az Otthon Start program révén meginduló új építkezések és ingatlancserék a miniraktározást is segíthetik azzal, hogy az új otthonra várva az emberek a rugalmasan használható kis raktárakban őrzik az átmenetileg használaton kívüli tárgyaikat.

A cégvezető szerint miközben a self-storage nálunk még jelentős fejlődés előtt áll, a városi életmód és az üzleti szokások átalakulása miatt egyre inkább a mindennapi élet részévé válik. A szolgáltatásban nemcsak a lakossági, hanem a vállalati szegmensben is komoly tartalékok rejlenek, így a következő években a piac fokozatos professzionalizálódására és konszolidációjára számíthatunk.

Érsek M. Zoltán