Kezdőlap Gazdaság Az Otthon Start beindította a piacot, de a trükközőket is
GazdaságHírekIngatlan
No menu items!

Az Otthon Start beindította a piacot, de a trükközőket is

AzÜzlet.hu

Fotók: Pixabay

Az Otthon Start lakáshitelprogram szeptemberi indulásával nemcsak a kereslet nőtt meg ugrásszerűen, hanem megjelentek az eladók trükközései is. A fix 3 százalékos kamattal kínált hitel miatt sok eladó mesterségesen emeli az árakat, vagy külön számolja el a konyhabútort, garázst, hogy papíron megfeleljen a feltételeknek. Zámbori Bíró Tamás, a Banknavigator.hu kommunikációs-pénzügyi szakértője szerint ezek a gyakorlatok bár nem feltétlenül törvénysértők, a program szellemiségét sérthetik.

Szeptember elején elindult az Otthon Start program, amely kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál az első lakásukat megvásárlóknak. A piacon rögtön érezhetővé vált a kereslet ugrásszerű növekedése – és ezzel párhuzamosan megjelentek az eladók trükközései is.

„A magyar piac mindig gyorsan reagál az állami ösztönzőkre, most sem történt másként. Amint kiderült, hogy olcsó hitelhez juthatnak a vevők, az eladók egy része azonnal emelt az árakon, vagy különböző kiskapukat keresett a szabályok megkerülésére” – mondta Zámbori Bíró Tamás, a Banknavigator.hu kommunikációs-pénzügyi szakértője.

Az egyik leggyakoribb jelenség, hogy a hirdetett lakás árát hirtelen megemelik, ha kiderül, hogy a vevő Otthon Start hitelt venne igénybe. Egy 82 millióért meghirdetett lakás például már 98 millió forintra drágulhat a tárgyalás során, vagy bújtatva emelnek árat a külön elszámolásra kerülő garázzal, vagy konyhabútorral
„Találkoztunk olyan esettel, amikor egy 4 millió forint értékű konyhaszekrényt külön tételként számítottak fel, hogy a négyzetméterár papíron beleférjen az 1,5 milliós plafonba. Ezek nem feltétlenül törvénysértő praktikák, de egyértelműen feszegetik a program szellemiségének határait” – fogalmazott a szakértő.

Kétarcú hitelfelvételi kultúra

A magyar társadalom hitelfelvételhez való viszonya sajátos kettősséget mutat. Sokan idegenkednek a hosszú távú elköteleződéstől, részben a szüleik vagy nagyszüleik rossz tapasztalatai miatt, részben azért, mert nem akarnak „röghöz kötöttséget” vállalni fiatalon, karrierjük elején. Ugyanakkor létezik egy másik csoport is: a tudatos hitelfelvevők. Ők szülői támogatással, jobb anyagi helyzetből indulva kifejezetten befektetési, vagyonteremtési céllal vágnak bele az ingatlan vásárlásba.
„Egy saját lakás megvásárlása érzelmi döntés is, de ma már egyre többen számolnak hideg fejjel, befektetőként is” – magyarázta a Banknavigator.hu szakértője.

A döntés sokaknál az albérleti díjak és a törlesztőrészletek összehasonlításánál dől el. Budapesten az átlagos bérleti díj 250 ezer forint havonta. Ugyanakkor egy 50 millió forintos Otthon Start hitel 237 ezer forintos havi részlettel törleszthető. „Az albérlet olyan, mintha láthatatlan hitelt fizetnénk, csak a végén semmink nem marad. Ezzel szemben a kedvezményes lakáshitellel ugyanakkora teherből saját vagyont építhetünk” – hangsúlyozta Zámbori Bíró Tamás.

Ez a szempont különösen fontos, hiszen Magyarországon mintegy 4,5 millió lakás van, ebből 4 millióban élnek életvitelszerűen. A használtlakás-piacon évente körülbelül 130 ezer adásvétel történik, míg az új lakásoknál csak 10-12 ezer. A bérlők, akik a KSH adatai szerint 400 ezren vannak, most valódi eséllyel válthatnak saját otthonra.

Egyetemistákra szabott stratégia

Külön említést érdemel az úgynevezett „egyetemista modell”. Szülők vagy nagyszülők összefognak, és nem garzont, hanem egy nagyobb, háromszobás lakást vásárolnak a gyermeküknek. A diák beköltözik az egyik szobába, a másik kettőt pedig kiadják, a bérleti díj pedig fedezi a hiteltörlesztés jelentős részét. „Ez az egyik legkézzelfoghatóbb példája annak, hogyan válhat a kedvezményes hitel nemcsak lakhatási megoldássá, hanem befektetéssé is” – mondta Zámbori Bíró Tamás.

A legnagyobb roham a 40–80 négyzetméteres lakásoknál és a garzonoknál látható, Budapesten és az agglomerációban, például Mosonmagyaróváron, Dunaharasztiban. Mindez természetesen az árakra is hatással van: a szakértők 15–20 százalékos drágulással számolnak a következő évben.

„Most mindenki siet, mert úgy érzi, aki korán lép, jobban jár. Ez a keresleti hullám idővel viszont mérséklődni fog, de az árakban benne marad a plusz” – vélekedett a Banknavigator.hu kommunikációs-pénzügyi szakértője.

Az egész gazdaság stabilitásának jót tesz

A program mögött a kormány gazdaságélénkítő szándéka is világos: az építőipar megerősítése, az új lakások számának növelése, valamint az, hogy a fiatalok minél előbb saját otthonhoz juthassanak. Az állam az alacsony kamaton keresztül közvetlenül támogatja a családokat, közvetve pedig az építőiparban és az ingatlanpiacon generál többletbevételt.

„Nem szabad elfelejteni, hogy minden új lakás után jelentős áfa folyik be a költségvetésbe, tehát a támogatás a gazdaságnak is lendületet ad” – hívta fel a figyelmet a Banknavigator.hu munkatársa.

Az Otthon Start tehát egyszerre jelent hatalmas lehetőséget és kihívást. A vevőknek alaposan mérlegelniük kell, mit engedhetnek meg maguknak, és nem szabad bedőlniük a túlzott áremeléseknek. A bankoknál előzetes hitelbírálattal érdemes kezdeni, hogy kiderüljön: valóban jogosultak-e a maximális összegre.

Zámbori Bíró Tamás szerint a program lényege, hogy elősegítse az öngondoskodást és a tudatos pénzügyi döntéseket. „Aki most belép a piacra, hosszú távon stabil, kiszámítható feltételekkel építheti fel a saját otthonát. Ez nemcsak egyéni szinten jelent biztonságot, hanem az egész gazdaság stabilitásához is hozzájárul.”

Kapcsolódó cikkek

Agrár

300 milliárd forintos fejlesztési programmal segíti a kormány a magyar élelmiszergyártókat

A Coop cégfilozófiájában az élelmiszerek magas minősége mellett mindig kiemelt helyet kap a társadalmi felelősségvállalás és a közösség iránti elkötelezettség. Ennek szellemében immár 19. alkalommal rendezik meg a magyar termékeket népszerűsítő Coop Rallyt, amelyhez idén 71 vállalkozás csatlakozott. „A program nemcsak a hazai termékek népszerűsítését szolgálja, hanem a magyar gazdák és családok megélhetéséhez is hozzájárul”.
Tovább
Gazdaság

A kormány elkötelezett a fiskális fegyelem fenntartása mellett

Figyelembe véve az év első felében a költségvetésen kívül érkezett 535,1 milliárd forint közvetlen agrártámogatások visszatérítéseit is, 2025 első nyolc hónapjában összesen már 971,9 milliárd forint uniós forrás érkezett Magyarországra,
Tovább
Gazdaság

Döntött a magyar kormány a Rába Nyrt.-ben meglévő többségi tulajdonrészének értékesítéséről

A 4iG Csoport bekapcsolódása a Rába Csoport tulajdonosi körébe nemzetközi piaci integrációt jelent, amely stratégiai lépés megerősíti a Rába piaci stabilitását és lehetőséget teremt a hazai és nemzetközi piacokon való még intenzívebb jelenlétre.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Az Otthon Start beindította a piacot, de a trükközőket is

Gazdaság
Az Otthon Start lakáshitelprogram szeptemberi indulásával nemcsak a kereslet nőtt meg ugrásszerűen, hanem megjelentek az eladók trükközései is. A fix 3 százalékos kamattal kínált hitel miatt sok eladó mesterségesen emeli az árakat, vagy külön számolja el a konyhabútort, garázst, hogy papíron megfeleljen a feltételeknek. Zámbori Bíró Tamás, a Banknavigator.hu kommunikációs-pénzügyi szakértője szerint ezek a gyakorlatok bár nem feltétlenül törvénysértők, a program szellemiségét sérthetik.
Tovább

300 milliárd forintos fejlesztési programmal segíti a kormány a magyar élelmiszergyártókat

Agrár
A Coop cégfilozófiájában az élelmiszerek magas minősége mellett mindig kiemelt helyet kap a társadalmi felelősségvállalás és a közösség iránti elkötelezettség. Ennek szellemében immár 19. alkalommal rendezik meg a magyar termékeket népszerűsítő Coop Rallyt, amelyhez idén 71 vállalkozás csatlakozott. „A program nemcsak a hazai termékek népszerűsítését szolgálja, hanem a magyar gazdák és családok megélhetéséhez is hozzájárul”.
Tovább

A kormány elkötelezett a fiskális fegyelem fenntartása mellett

Gazdaság
Figyelembe véve az év első felében a költségvetésen kívül érkezett 535,1 milliárd forint közvetlen agrártámogatások visszatérítéseit is, 2025 első nyolc hónapjában összesen már 971,9 milliárd forint uniós forrás érkezett Magyarországra,
Tovább

Döntött a magyar kormány a Rába Nyrt.-ben meglévő többségi tulajdonrészének értékesítéséről

Gazdaság
A 4iG Csoport bekapcsolódása a Rába Csoport tulajdonosi körébe nemzetközi piaci integrációt jelent, amely stratégiai lépés megerősíti a Rába piaci stabilitását és lehetőséget teremt a hazai és nemzetközi piacokon való még intenzívebb jelenlétre.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Az Otthon Start beindította a piacot, de a trükközőket is

Az Otthon Start lakáshitelprogram szeptemberi indulásával nemcsak a kereslet nőtt meg ugrásszerűen, hanem megjelentek az eladók trükközései is. A fix 3 százalékos kamattal kínált hitel miatt sok eladó mesterségesen emeli az árakat, vagy külön számolja el a konyhabútort, garázst, hogy papíron megfeleljen a feltételeknek. Zámbori Bíró Tamás, a Banknavigator.hu kommunikációs-pénzügyi szakértője szerint ezek a gyakorlatok bár nem feltétlenül törvénysértők, a program szellemiségét sérthetik.
Tovább
Gazdaság

A kormány elkötelezett a fiskális fegyelem fenntartása mellett

Figyelembe véve az év első felében a költségvetésen kívül érkezett 535,1 milliárd forint közvetlen agrártámogatások visszatérítéseit is, 2025 első nyolc hónapjában összesen már 971,9 milliárd forint uniós forrás érkezett Magyarországra,
Tovább
Gazdaság

Döntött a magyar kormány a Rába Nyrt.-ben meglévő többségi tulajdonrészének értékesítéséről

A 4iG Csoport bekapcsolódása a Rába Csoport tulajdonosi körébe nemzetközi piaci integrációt jelent, amely stratégiai lépés megerősíti a Rába piaci stabilitását és lehetőséget teremt a hazai és nemzetközi piacokon való még intenzívebb jelenlétre.
Tovább
Hírek

Elindult az őszi hajózási szezon  a Balatonon

Szeptember 8-tól október 26-ig őszi menetrend szerint, ritkábban járnak a balatoni menetrend szerinti hajójáratok
Tovább
Gazdaság

Soha még nem vettünk fel ennyi személyi kölcsönt egy hónap alatt

Miközben mindenki az Otthon Start lakáshitelről beszélt júliusban, a személyi kölcsönök piacán történelmi csúcs született: a havi folyósítás átlépte a 100 milliárdos lélektani határt. A bankok között is óriási a verseny az ügyfelekért: már több pénzintézet kínál 10 százalék alatti kamatot átlagos jövedelemre is.
Tovább
Agrár

Véget vet a visszaéléseknek a termékpiaci törvény módosítása

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), valamint a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) kezdeményezésére módosult a termékpiaci törvény. Az új szabályozás szigorítja a terményfelvásárlás során előforduló minőségi kifogásokat, így nem fordulhat elő, hogy a felvásárlók utólag emelnek kifogást a már átvett termény minőségével kapcsolatban.
Tovább
Energia

Lítiumos rendszerek öregedése növeli a tűzkockázatot

Az energiatárolás hazai piaca új korszakhoz érkezett: miközben a lítium-vasfoszfát akkumulátorok öregedése hosszú távon növekvő tűzkockázatot jelenthet, a fél szilárdtest-technológia ipari alkalmazása áttörést hozhat a biztonság és hatékonyság terén. A Jedlik Ányos Energia Program jelentős támogatásaival, valamint a Top NRG új generációs energiatároló megoldásaival olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek nemcsak gazdaságosabbá, hanem biztonságosabbá is teszik a vállalati és lakossági energiahasználatot.
Tovább
Hírek

Sztrájk lesz a Lufthansánál? A tárgyalásos megoldást részesítik előnyben

.A Lufthansa pilótáit képviselő szakszervezet sztrájkszavazást indít, miután eredménytelenül zárultak a nyugdíjrendszerről szóló egyeztetések a légitársasággal.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Tovább
Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Az Otthon Start beindította a piacot, de a trükközőket is

Az Otthon Start lakáshitelprogram szeptemberi indulásával nemcsak a kereslet nőtt meg ugrásszerűen, hanem megjelentek az eladók trükközései is. A fix 3 százalékos kamattal kínált hitel miatt sok eladó mesterségesen emeli az árakat, vagy külön számolja el a konyhabútort, garázst, hogy papíron megfeleljen a feltételeknek. Zámbori Bíró Tamás, a Banknavigator.hu kommunikációs-pénzügyi szakértője szerint ezek a gyakorlatok bár nem feltétlenül törvénysértők, a program szellemiségét sérthetik.

300 milliárd forintos fejlesztési programmal segíti a kormány a magyar élelmiszergyártókat

A Coop cégfilozófiájában az élelmiszerek magas minősége mellett mindig kiemelt helyet kap a társadalmi felelősségvállalás és a közösség iránti elkötelezettség. Ennek szellemében immár 19. alkalommal rendezik meg a magyar termékeket népszerűsítő Coop Rallyt, amelyhez idén 71 vállalkozás csatlakozott. „A program nemcsak a hazai termékek népszerűsítését szolgálja, hanem a magyar gazdák és családok megélhetéséhez is hozzájárul”.
© 2025 | www.azuzlet.hu