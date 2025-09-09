Az Otthon Start beindította a piacot, de a trükközőket is

Az Otthon Start lakáshitelprogram szeptemberi indulásával nemcsak a kereslet nőtt meg ugrásszerűen, hanem megjelentek az eladók trükközései is. A fix 3 százalékos kamattal kínált hitel miatt sok eladó mesterségesen emeli az árakat, vagy külön számolja el a konyhabútort, garázst, hogy papíron megfeleljen a feltételeknek. Zámbori Bíró Tamás, a Banknavigator.hu kommunikációs-pénzügyi szakértője szerint ezek a gyakorlatok bár nem feltétlenül törvénysértők, a program szellemiségét sérthetik.

Szeptember elején elindult az Otthon Start program, amely kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál az első lakásukat megvásárlóknak. A piacon rögtön érezhetővé vált a kereslet ugrásszerű növekedése – és ezzel párhuzamosan megjelentek az eladók trükközései is.

„A magyar piac mindig gyorsan reagál az állami ösztönzőkre, most sem történt másként. Amint kiderült, hogy olcsó hitelhez juthatnak a vevők, az eladók egy része azonnal emelt az árakon, vagy különböző kiskapukat keresett a szabályok megkerülésére” – mondta Zámbori Bíró Tamás, a Banknavigator.hu kommunikációs-pénzügyi szakértője.

Az egyik leggyakoribb jelenség, hogy a hirdetett lakás árát hirtelen megemelik, ha kiderül, hogy a vevő Otthon Start hitelt venne igénybe. Egy 82 millióért meghirdetett lakás például már 98 millió forintra drágulhat a tárgyalás során, vagy bújtatva emelnek árat a külön elszámolásra kerülő garázzal, vagy konyhabútorral

„Találkoztunk olyan esettel, amikor egy 4 millió forint értékű konyhaszekrényt külön tételként számítottak fel, hogy a négyzetméterár papíron beleférjen az 1,5 milliós plafonba. Ezek nem feltétlenül törvénysértő praktikák, de egyértelműen feszegetik a program szellemiségének határait” – fogalmazott a szakértő.

Kétarcú hitelfelvételi kultúra

A magyar társadalom hitelfelvételhez való viszonya sajátos kettősséget mutat. Sokan idegenkednek a hosszú távú elköteleződéstől, részben a szüleik vagy nagyszüleik rossz tapasztalatai miatt, részben azért, mert nem akarnak „röghöz kötöttséget” vállalni fiatalon, karrierjük elején. Ugyanakkor létezik egy másik csoport is: a tudatos hitelfelvevők. Ők szülői támogatással, jobb anyagi helyzetből indulva kifejezetten befektetési, vagyonteremtési céllal vágnak bele az ingatlan vásárlásba.

„Egy saját lakás megvásárlása érzelmi döntés is, de ma már egyre többen számolnak hideg fejjel, befektetőként is” – magyarázta a Banknavigator.hu szakértője.

A döntés sokaknál az albérleti díjak és a törlesztőrészletek összehasonlításánál dől el. Budapesten az átlagos bérleti díj 250 ezer forint havonta. Ugyanakkor egy 50 millió forintos Otthon Start hitel 237 ezer forintos havi részlettel törleszthető. „Az albérlet olyan, mintha láthatatlan hitelt fizetnénk, csak a végén semmink nem marad. Ezzel szemben a kedvezményes lakáshitellel ugyanakkora teherből saját vagyont építhetünk” – hangsúlyozta Zámbori Bíró Tamás.

Ez a szempont különösen fontos, hiszen Magyarországon mintegy 4,5 millió lakás van, ebből 4 millióban élnek életvitelszerűen. A használtlakás-piacon évente körülbelül 130 ezer adásvétel történik, míg az új lakásoknál csak 10-12 ezer. A bérlők, akik a KSH adatai szerint 400 ezren vannak, most valódi eséllyel válthatnak saját otthonra.

Egyetemistákra szabott stratégia

Külön említést érdemel az úgynevezett „egyetemista modell”. Szülők vagy nagyszülők összefognak, és nem garzont, hanem egy nagyobb, háromszobás lakást vásárolnak a gyermeküknek. A diák beköltözik az egyik szobába, a másik kettőt pedig kiadják, a bérleti díj pedig fedezi a hiteltörlesztés jelentős részét. „Ez az egyik legkézzelfoghatóbb példája annak, hogyan válhat a kedvezményes hitel nemcsak lakhatási megoldássá, hanem befektetéssé is” – mondta Zámbori Bíró Tamás.

A legnagyobb roham a 40–80 négyzetméteres lakásoknál és a garzonoknál látható, Budapesten és az agglomerációban, például Mosonmagyaróváron, Dunaharasztiban. Mindez természetesen az árakra is hatással van: a szakértők 15–20 százalékos drágulással számolnak a következő évben.

„Most mindenki siet, mert úgy érzi, aki korán lép, jobban jár. Ez a keresleti hullám idővel viszont mérséklődni fog, de az árakban benne marad a plusz” – vélekedett a Banknavigator.hu kommunikációs-pénzügyi szakértője.

Az egész gazdaság stabilitásának jót tesz

A program mögött a kormány gazdaságélénkítő szándéka is világos: az építőipar megerősítése, az új lakások számának növelése, valamint az, hogy a fiatalok minél előbb saját otthonhoz juthassanak. Az állam az alacsony kamaton keresztül közvetlenül támogatja a családokat, közvetve pedig az építőiparban és az ingatlanpiacon generál többletbevételt.

„Nem szabad elfelejteni, hogy minden új lakás után jelentős áfa folyik be a költségvetésbe, tehát a támogatás a gazdaságnak is lendületet ad” – hívta fel a figyelmet a Banknavigator.hu munkatársa.

Az Otthon Start tehát egyszerre jelent hatalmas lehetőséget és kihívást. A vevőknek alaposan mérlegelniük kell, mit engedhetnek meg maguknak, és nem szabad bedőlniük a túlzott áremeléseknek. A bankoknál előzetes hitelbírálattal érdemes kezdeni, hogy kiderüljön: valóban jogosultak-e a maximális összegre.

Zámbori Bíró Tamás szerint a program lényege, hogy elősegítse az öngondoskodást és a tudatos pénzügyi döntéseket. „Aki most belép a piacra, hosszú távon stabil, kiszámítható feltételekkel építheti fel a saját otthonát. Ez nemcsak egyéni szinten jelent biztonságot, hanem az egész gazdaság stabilitásához is hozzájárul.”