Az Otthon Start program kombinálható más otthonteremtési támogatással

Megjelent az Otthon Start program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő rendelet – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a kormány Facebook-oldalán kedden megjelent videóban.

Panyi Miklós elmondta, az Otthon Start program kombinálható más, családokat érintő otthonteremtési támogatásokkal, így például a csok plusszal, a falusi csokkal vagy a babaváró kölcsönnel.

Az államtitkár szerint érdemes tanulmányozni a rendeleteket és átnézni azok kombinálhatóságát.

A rendelet biztosítja azt, hogy a fix 3 százalékos kamatú hitel felvehető legyen például a csok plusz hitellel. “Ez fontos, hiszen jelentősen megnöveli a mozgásteret a felvehető hitelösszegben, ezt mindenképpen a házaspároknak és a gyermeket vállalóknak javasolják” – fogalmazott.

Az otthonteremtési támogatások kombinálhatósága a különböző élethelyzetekben segít – emelte ki Panyi Miklós. Példaként elmondta, ha a fiatalok felveszik a 3 százalékos fix hitelt és néhány év múlva a családalapítás mellett döntenek, akkor lehetőség van arra, hogy a fix három százalékos hitelt kiegészítsék csok pluszos kölcsönnel, vagy átlépjenek a csok pluszos hitelbe.

A fix 3 százalékos hitelüket le is zárhatják, helyette felvehetik a csok pluszt, amivel további kedvezményeket vehetnek igénybe és nagyobb ingatlanba költözhetnek. Azt is megtehetik – folytatta -, hogy a már meglévő 3 százalékos fix hitelük mellé felveszik a csok pluszt is, és a meglévő ingatlanjukat bővítik.

A kormányrendelet megteremti az átjárhatóságot a fix 3 százalékos hitelből a családokat célzó otthonteremtési támogatási programokhoz – emelte ki Panyi Miklós.