Az Otthon Start Program részleteiről egyeztetett Panyi Miklós a Bankszövetség képviselőivel

A Bankszövetség képviselőivel folytatott pénteki egyeztetésen sikerült tisztázni a még nyitott kérdéseket az Otthon Start Program részleteiről a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteki tájékoztatása szerint.

Panyi Miklós Facebook-bejegyzésében azt írta: fontos, hogy minden, a fix 3 százalékos hitellel kapcsolatos szabály értelmezése egységes legyen, mivel ez is szükséges ahhoz, hogy szeptember elején sikeresen indulhasson a program, a hiteligénylés gördülékeny legyen. Az elmúlt hetekben a kormányzati és banki szakértők közötti intenzív egyeztetés keretében több kérdést tisztáztak, és értelmezési útmutató készült a bankok számára.

“A bankok készülnek, nagy versenyre számítunk, szeptember elsején indulunk” – zárta bejegyzését az államtitkár.

