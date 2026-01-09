Az Otthon Starttal új, megfizethető lakások tízezrei érkeznek, ez pedig megtörte a lakásárakat is; Budapesten megindult a lakásárak csökkenése – közölte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

Kiemelte, a legnagyobb országos ingatlanportál legfrissebb adatai szerint Budapesten megtört a lakásárak emelkedése – két egymást követő hónapban is csökkentek az árak!

Ez azt is jelenti, hogy 2025 negyedik negyedévében Budapesten nem emelkedtek a lakásárak, ami sok éves trendforduló. Fontos emellett, hogy az elmúlt félévben országos szinten is folyamatosan csökkent a lakásárak emelkedése, ami év végére gyakorlatilag megállt – húzta alá.

Panyi Miklós szerint az elmúlt 4 hónap eredményei magukért beszélnek: közel húszezer boldog új otthon startos lakástulajdonos, további több mint 10 ezer esetben pedig heteken belül megtörténik a hitel folyósítása.

A befektetők visszahúzódtak a lakáspiacról, az első lakásvásárlók aránya duplájára, 40 százalékra nőtt. Több tízezer újépítésű lakás és ház fejlesztése indult meg országszerte, érkeznek az új megfizethető lakások. Csökkennek az albérletárak, megállt az ingatlanárak emelkedése.