Az új fogyasztóvédelmi intézményi struktúra lehetőséget ad a szélesebb körű ellenőrzésre

Mire figyelnek a fogyasztóvédők 2019-ben? AzÜzlet.huA fogyasztóvédelmi új intézményi struktúra lehetőséget ad arra, hogy az állam a korábbinál szélesebb körben, gyorsabban, átlátható fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket hajtson végre, de emellett fontos a jogkövető vállalkozások támogatása is – hangsúlyozta Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára pénteken a hatóság 2026. évi Ellenőrzési és Vizsgálati Programját (EVP) bemutató sajtótájékoztatón, Budapesten.

A vásárlók megfizethető áron minőségi terméket és szolgáltatásokat kapjanak, és ismertette, hogy a 2026. évi fogyasztóvédelmi ellenőrzési és vizsgálati programban 73 témavizsgálat szerepel, ebből 27 alapvizsgálat, 17 féle szezonális, 16 féle kormányzati szempontból kiemelt, és 13 innovatív vizsgálat lesz. A 73 ellenőrzési területből 28 fogyasztóvédelmi, 3 kereskedelemfelügyeleti, 20 élelmiszer-biztonsági, 9 piacfelügyeleti, 13 piacfelügyeleti laborvizsgálati területet érint-mondta.

Gerlaki Bence elmondta, jövő évi vizsgálatok bővüléséhez hozzájárul az is, hogy az idén az élelmiszerbiztonsági terület nem tartozott a január 1-jén létrejött Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (NKFH). 2025-ben mintegy 10 600 vizsgálatot végeztek az ellenőrzési és vizsgálati programban. Ennek 40 százaléka az alapvizsgálatba tartozott, példaként említette az online értékesítés, illetve a közszolgáltatások átfogó ellenőrzését, továbbá vizsgálták a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeit, az univerzális akkumulátortöltőket is.

Az idei vizsgálatok 33 százaléka kiemelt kormányzati vizsgálat volt, például az árfigyelő rendszer, a gyermekek védelmében a reklámok, értékesítési tilalmak játékok ellenőrzése. A szezonális vizsgálat 21 százalékot tett ki, és 6 százalékot képviselt az innovatív, új területek ellenőrzése – sorolta.

November 11-én benyújtottak az Országgyűlésnek egy jogszabálymódosítási javaslatcsomagot, amelyben egyebek közt javasolták a békéltető testületi eljárások megnyitását a kis- és középvállalkozások (kkv) előtt, lehetővé tennék a kkv-k figyelmeztetéssel történő szankcionálását, valamint úgynevezett kimentési lehetőséget biztosítanának számukra. A jogszabálymódosításról várhatóan december 9-én lesz a zárószavazás, és még az idén kihirdetik-írta az MTI.

Az államtitkár szólt arról is, hogy a fogyasztók védelmét szolgálja a 7 pontos cselekvési terv, amelyben kiemelt helyen szerepelt a gyermekvédelmi ellenőrzések fokozása, az online csalások elleni fellépés. A terv szerint 2026 első felében felállítanak egy csalówebáruház-keresőt, továbbá foglalkoznak az étrendkiegészítők kockázatainak feltárásával fókuszálva az influenszer-tartalmakra. Elmondta, hogy kiszűrik a harmadik országból származó veszélyes importtermékeket is. Ezzel összefüggésben szükségesnek nevezte a laboratóriumok fejlesztését.

Létrehoznak egy nemzeti platformot, amely révén a háztartási termékek javításához szükséges információk juthatnak majd el széles körben a fogyasztókhoz. Szigorúan ellenőrzik az ingatlanközvetítői tevékenységet is, fókuszt helyeznek az általános szerződési feltételekre, a kamu hirdetésekre, a fogyasztók számára káros csalogató reklámokra-mondta.

Csákiné Gyuris Krisztina, az NGM fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős helyettes államtitkára részletezte, hogy a 2026. évi Ellenőrzési és Vizsgálati Program fő prioritása a sérülékeny fogyasztók – idősek és gyerekek – védelme, a digitális piac és online tér vizsgálata, a zöld állítások tartalmának vizsgálata, a fogyasztói panaszkezelés, a jótállás, és a közszolgáltatási ügyfélszabályok.

A fogyasztóvédelmi vizsgálatoknál a pénzhasználatnál a készpénz és elektronikus fizetés biztosítását, az ingatlanközvetítők hirdetéseit, az edzőtermek és nyugdíjasházak általános szerződési feltételeit nézik, kiemelt figyelmet fordítanak a szépkorúak és sérülékeny fogyasztók védelmére. A piacfelügyeleti munkájuk során vizsgálják majd többek közt az aeroszolos termékeket, egyéni védőeszközöket, airfryer készülékeket, a villamossági termékek veszélyesanyag-tartalmát – mondta a helyettes államtitkár.

Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke az élelmiszer-biztonsági és higiéniai ellenőrzési tervet ismertetve elmondta, a boltoktól a cukrászdákon és vendéglátóhelyen át a piacokig, a teljes élelmiszerlánc területén végeznek majd ellenőrzéseket. Egyebek közt nézik a zöldség-gyümölcsök származását, nyomonkövethetőségét, célzott ellenőrzéseket tartanak. Vizsgálják továbbá az ételkiszállítókat, a mozgóvendéglátást.

