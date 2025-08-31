Kezdőlap Hírek Az új tanévben a határon túli pedagógusok is kaphatnak pedagógus igazolványt
HírekKül-hon
No menu items!

Az új tanévben a határon túli pedagógusok is kaphatnak pedagógus igazolványt

AzÜzlet.hu

Pixabay

A kormány nyáron meghozott döntése értelmében mostantól a külhoni magyar pedagógusok is igényelhetnek pedagógus igazolványt, és a külföldről hazatérő diákok után az iskolák kiegészítő támogatást igényelhetnek – jelentette be Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos szombaton a Szentendrei Református Gimnáziumban megtartott Kárpát-medencei Református Tanévnyitó ünnepségen.

Az iskoláknak biztosított kiegészítő támogatás azokat célozza, akik legalább két évet töltöttek el külföldön nem magyar tanítási nyelvű óvodában, iskolában. Számukra személyre szabottan heti öt óra foglalkozás biztosított különféle tantárgyakból, ezzel segítve beilleszkedésüket a magyar köznevelési rendszerbe – mondta el a miniszterelnöki biztos.

Kapaszkodókra, erős talapzatokra van szükség, de jó helyzetben vagyunk, mert erős nemzetünk, erős hitünk és erős kultúránk van – fogalmazott. Hozzátette: ajándékként kell tekinteni arra, hogy 2010 óta megerősödött az összetartozás a magyarországi és a határon túli közösségek között, de ezt nem tekinthetjük magától értetődőnek.

Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében kiemelte: a református óvodákban és iskolákban dolgozó pedagógusoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy hivatásuk gyakorlása egyben tanúságtételt is jelent, a velük kapcsolatba kerülők ugyanis sokszor kizárólag rajtuk keresztül alkotnak képet Istenről.

Az egyházi részvétel már 18 százalékos súlyt képvisel a köznevelési rendszerben; a magyarországi református intézményekben tanuló 67 ezer diák szülőkkel, felekezeti tagokkal együtt már milliós létszámot ad, a határon túli közösséget is beleértve pedig többmillióst.

A határon túli iskolák és óvodák alapításának és működtetésének támogatása azért fontos, mert ezek az intézmények nemcsak a krisztusi, hanem a magyar identitás bástyái – húzta alá a helyettes államtitkár.

Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház Dunántúli Református Egyházkerületének püspöke arról szólt, hogy bár a demográfiai adatok csökkenést mutatnak, a református közoktatásban tanulók száma emelkedik. Az új tanévben kilenc új intézmény indul el a református egyház fenntartásában, így összesen 220 intézményben, 2000 tanár részvételével 67 ezer diák kezdheti meg tanulmányait szeptembertől.

Katona Viktória lelkipásztor, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezetője elmondta, hogy a nemrég zárult adománygyűjtést követően 1686 diákot támogattak iskolatáskával és tanszercsomaggal az egész Kárpát-medencében. A napokban Kárpátalján a nagydobronyi gyermekotthon lakóinak és a nevelőszülői hálózatot összefogó Sámuel Alapítványnak adták át az összegyűjtött adományokat.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Online vásároljon autópálya-matricát, nem kell kényelmi díjat fizetni

Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után
Tovább
Gazdaság

Hétfőtől itt az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszer Budapesten

A beadványokat azonban postai és elektronikus úton ezen időszak alatt is előterjeszthetik az ügyfelek
Tovább
Gazdaság

Nem csak a lakáshitelek, hanem a közjegyzői díjak terén is változást hoz a szeptember

A kamattámogatással összefüggő kölcsönszerződések közjegyzői okiratának díjára külön mérték vonatkozik, nevezetesen a közjegyzői okirat elkészítéséért fizetendő munkadíjként a 10. § szerinti munkadíj 15%-át kell felszámítani.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Az új tanévben a határon túli pedagógusok is kaphatnak pedagógus igazolványt

Hírek
. A napokban Kárpátalján a nagydobronyi gyermekotthon lakóinak és a nevelőszülői hálózatot összefogó Sámuel Alapítványnak adták át az összegyűjtött adományokat.
Tovább

Online vásároljon autópálya-matricát, nem kell kényelmi díjat fizetni

Hírek
Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után
Tovább

Zentai Péter: kidolgoztuk a panel helyett toronyház program magyar modelljét, ahol a fejlesztő viseli a terheket

Menedzser-Kihívások
Így is kinézhetne az, ami ma panel Zentai Péter ingatlanfejlesztő...
Tovább

Hétfőtől itt az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszer Budapesten

Gazdaság
A beadványokat azonban postai és elektronikus úton ezen időszak alatt is előterjeszthetik az ügyfelek
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Az új tanévben a határon túli pedagógusok is kaphatnak pedagógus igazolványt

. A napokban Kárpátalján a nagydobronyi gyermekotthon lakóinak és a nevelőszülői hálózatot összefogó Sámuel Alapítványnak adták át az összegyűjtött adományokat.
Tovább
Hírek

Online vásároljon autópálya-matricát, nem kell kényelmi díjat fizetni

Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után
Tovább
Gazdaság

Hétfőtől itt az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszer Budapesten

A beadványokat azonban postai és elektronikus úton ezen időszak alatt is előterjeszthetik az ügyfelek
Tovább
Gazdaság

Nem csak a lakáshitelek, hanem a közjegyzői díjak terén is változást hoz a szeptember

A kamattámogatással összefüggő kölcsönszerződések közjegyzői okiratának díjára külön mérték vonatkozik, nevezetesen a közjegyzői okirat elkészítéséért fizetendő munkadíjként a 10. § szerinti munkadíj 15%-át kell felszámítani.
Tovább
Egészség-ügy

Hankó Balázs: újra egészségügyi mintajárás lesz Gödöllő

Újra egészségügyi mintajárás lesz Gödöllő - mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter abból az alkalomból, hogy a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ szeptember 1-től a Semmelweis Egyetem fenntartásában folytatja működését.
Tovább
Gazdaság

NAV: az adószámát kockáztatja, aki nem teszi közzé beszámolóját

Idén több mint 43 ezer adózó nem hozta nyilvánosságra határidőre a számviteli beszámolóját. A beszámoló benyújtásának elmulasztása miatt súlyos szankciók szabhatók ki: a 200 ezer forintos mulasztási bírság és az adószám törlése. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azonban segít a cégeknek, hogy ezt elkerülhessék - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a hivatal.
Tovább
Agrár

Több kertészeti kultúra is kikerült az EKÁER bejelentési kötelezettség alól

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a FruitVeB Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet közös kezdeményezésére fontos változás történt az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével kapcsolatos jogszabályban. A napokban a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint zöldborsó, zöldbab és csemegekukorica kikerült a kockázatos termékek köréből, így az EKÁER bejelentési kötelezettség már nem vonatkozik ezekre a termékekre.
Tovább
Hírek

15 éves a Kodály Központ – jubileumi évad indul Pécsett

2025-ben ünnepli fennállásának 15. születésnapját a pécsi Kodály Központ, amely az elmúlt másfél évtizedben a magyar és a nemzetközi kulturális élet meghatározó helyszínévé vált. A szakma és a közönség egyaránt Európa legjobb hangversenytermei között tartja számon az épületet, amely eddig 1,24 millió látogatót fogadott.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább
Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Az új tanévben a határon túli pedagógusok is kaphatnak pedagógus igazolványt

. A napokban Kárpátalján a nagydobronyi gyermekotthon lakóinak és a nevelőszülői hálózatot összefogó Sámuel Alapítványnak adták át az összegyűjtött adományokat.

Online vásároljon autópálya-matricát, nem kell kényelmi díjat fizetni

Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után
© 2025 | www.azuzlet.hu