Hirdetés
Kezdőlap Hírek Az umami megszületése új távlatokat nyitott: új dimenzió az élelmiszeripar előtt, régi-új...
Hírek
No menu items!

Az umami megszületése új távlatokat nyitott: új dimenzió az élelmiszeripar előtt, régi-új kérdések az ízlelésről

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Fotó: freepik

A japán kémikus, Kikunea Ikeda az ízek és a kémia közötti összefüggések úttörő katatója rájött, hogy a japán konyhában közkedvelt hínárok ízét nem lehet az édes-sós-keserű-savanyú kategóriákba sorolni. 1907-ben pedig megállapította, hogy egy gluténsav felelős a különös ízükért. Egyben felfedezett egy ötödik ízkategóriát. Megszületett az umami.

Bár több mint 100 év eltelt, az umami Kelet-Ázsián kívül még mindig nincs a köztudatban. Viszont az élelmiszeriparban fontos szerepe van. Miután Ikedának sikerült mesterségesen is előállítania, egy japán élelmiszervállalat meglátta benne a fantáziát. Az Ajinomoto az umami alapú ízfokozó felhasználásával forradalmasította az élelmiszeripart és világkonszern lett. Manapság alig van feldolgozott élelmiszer az Ajinomoto umami-ízfokozója, közismert nevén a nátrium-glutamát nélkül.

Dr. Kikunae Ikeda és az Ikeda doktor által tengeri moszatból kivont glutaminsav (1908) Forrás: umamiinfo.com

Mi a glutamát?

A glutamát természetes módon számos élelmiszerben, például gombákban, paradicsomban, sajtokban fordul elő. Sőt, az emberi anyatejben is megtalálható. A glutamát adja az umami ízt. 

A nátrium-glutamát (MSG, E621) a természetben is előforduló, nem esszenciális aminosav. Önmagában nincs íze, de az ízt adó receptorokat aktívabb működésre sarkallja. Viszont nagy koncentrációban ellehetetleníti az ízreceptorok működését, például, ha 100g leves több mint 1g MSG-t tartalmaz. Az élelmiszergyártóknak azt is figyelembe kell venniük, hogy az MSG bizonyos vegyületekkel, például a nátrium-kloriddal, ismertebb nevén a konyhasóval reakcióba lép, ami szintén kihat a többi ízreceptor működésére.    

Nem gondolnánk, de a feldolgozott élelmiszerek népszerűségének növekedése miatt átlagosan napi 600 milligramm MSG-t fogyasztunk.

A jó hír, hogy a tudomány egészségügyileg ártalmatlannak tekinti. Nem tagadva, hogy nagy mennyiségben fejfájást, illetve izomgörcsöt okozhat. Valamint, hogy már kisebb mennyiségben is étvágyfokozó. Tehát közvetve felelős a kalóriadús, de tápanyagszegény ultrafeldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztásáért.

 

A sütinek nem tudunk ellenállni

A különféle népek képviselői között szakadékokat áshat a gasztronómiai diskurzus arról, hogy a csiga, a kígyó, a disznó vagy a kutya csemege-e. Sok zöldség, például a spenót pedig generációs szakadékot okoz: a felnőttek többsége szereti, a tizenévesek nagy része ki nem állhatja. A nátrium-glutamát szinonimája, a Maggi sikere viszont határtalan.

Vannak velünk születő íz-preferenciák. A csecsemők az anyatej mellett csak gyümölcs-, és édeszöldség-pépet hajlandók enni, mert az anyatej is enyhén édes. Tehát első ízélményünk az édes, zsíros anyatejjel az oka, hogy egy életen át szívesen eszünk zsírosat és édeset.

Édes-zsíros íz-függősünk további oka, hogy agyunk szénhidrátra következtet belőle, ami sok tízezer éven át, amikor fizikailag kellett megküzdeni a betevő falatért, a túlélést garantálta.

Az ősembernek könnyebb volt?!

Az ízérzékelés a szájban zajlik. A szájból figyelmeztetések érkeznek a nyelőcsőbe és a gyomorba, hogy mire kell készülniük. Közben agyunk is dolgozik, habár évezredekig az ösztönök álltak a középpontban. Minden jöhetett, ami édes, sós vagy umami. Az édes azonnali energiát ad, a sós helyreállítja az elektrolit-háztartást, az umami proteinforrás.

Fotó: freepik

A savanyú nem kellett, a romlott, éretlen élelmiszer jele volt, hasfájással kapcsolta össze az agyunk. Viszont az édes-savanyút az „édes” kategóriába tette. Tehát evolúciós oka van a savanykás gumimaci népszerűségének.

A modern ember nehezebb helyzetben van, az ösztön a tudattal küzd: egészségünkre, súlyunkra, étvágyunkra tekintettel igyekszik elérni, hogy a salátát válaszuk az étlapról a brownie helyett.

Rákapunk a sörre és a kávéra  

A spanyol etikettre fittyet hányó kisgyerek kiköpi a keserűt, mert nem ízlik. Ekkor még dolgozik benne az evolúciós savanyú-riasztó. Az ősember saját kárán megtanulta, hogy a mérgező bogyók gyakran savanyúak.

A keserűség-szkepszis felnőtt korban is marad. Az agyunk viszont kitapasztalja, hogy a keserű egyes kombinációi olyan élelmiszert takarnak, aminek ugyan nem jó az íze, de egyéb hatásai kellemesek: a sör jókedvre derít, a kávé éberen tart. Megszokással változhat az ízlésünk, és az évezredes ösztönöket legyűrve tényleg elkezdhet ízleni a kávé.

Fiziológia kontra tapasztalat

Gyerekként van a legtöbb ízlelőbimbónk, viszont a legkevesebb tapasztalatunk és tudatosságunk. Ezért nem ellentmondás, hogy egy 55 éves jobb ételkritikus egy 5 évesnél. Magas életkorban azonban már úgy eltompulhatnak az ízlelőbimbók, hogy szinte csak tapasztalat alapján étkezünk.

A tapasztalatszerzés már a szoptatás alatt elkezdődhet. Egy amerikai kísérlet szerint a csecsemők, akik az anyatej helyett vaníliás ízesítésű tápszert kaptak, később az átlagosnál jobban szeretik a vaníliát.

A kutatások azt is mutatják, hogy azok a gyerekek, akiknek a szüleik változatos táplálkozásának köszönhetően sokfajta ételt, alapanyagot látnak, kóstolnak, sokkal nyitottabbak lesznek az új ízekre.

A tapasztalat fontosságát mutatja, hogyha 50-szer elégedettek voltunk egy pizzériában, az 51. alkalommal akkor is elégedettek leszünk, ha a pizza aznap este objektíven nézve rosszabb. A negatív élmény viszont egy alkalom után is messzemenő következménnyel járhat. Hiába volt évekig a kedvencünk a kagyló, ha egyszer ételmérgezést kapunk tőle, hosszú ideig undort fog kiváltani. Sőt, kutatások szerint negatív lesz a viszonyunk egy vakbélgyulladás előtt utoljára fogyasztott ételhez is. Habár az utolsó vacsora és a gyulladás között nincs okozatiság.

Megvan a mentség!

Genetikánk kihat az ízreceptoraink összetételére is. Az emberek 70 százaléka pedig a karfiol ízanyagát kellemetlenné tevő receptorral született. Hiánya szülői örökség. A karfiol szeretete tehát szülőről gyerekre száll.

 

Fotó: freepik

Egy receptor felel azért is, hogy a többség a koriandert szappanízűnek tartja. Tudják, hogy ez abszurd, mégsem szeretik a korianderes ételeket. Az ezért felelős gén az orrunk szaglóidegeire van kihatással. Ennek ellenére akkor sem fog ízleni a koranderes étel, ha meg vagyunk fázva és el van dugulva az orrunk. Negatív tapasztalatunk felülírja a genetikát.

„Meg vagyok fázva, nem érzem az ízeket” – a gyakori panasz tudományosan mégis helytelen. Ízeket kevés, például a korianderes kivételtől eltekintve a nyelvünkkel érzékelünk. Viszont a szaglóidegek sokkal diverzifikáltabb véleményalkotásra képesek, mint az ízlelőbimbók. Előbbiek szagok végtelen sorát tudják megkülönböztetni, míg utóbbiak csak a 4+1 alapíz között tudnak különbséget tenni.

A zsírosság is íz?!

Tudományos körökben régóta téma a 4+1 (édes, sós, savanyú, keserű+unami) alapíz 6-ra bővítése a zsírossal. Ugyanis kutatások szerint néhány nyelvreceptor megköti a zsírsejteket. Viszont még nem világos, hogy megkülönbözteti az ízét is. Azonban az umami példája mutatja, hogy az alapíz-paletta bővítése évszázados folyamat.

Habár immár tudományos konszenzus, hogy az umami is alapíz, az Ázsián kívüli világban továbbra is alig ismert. Az európaiak többsége még nem tudja biztosan felismerni az umamit.

Amerikában jobb a helyzet, mert ott a XIX. század óta élnek ázsiaiak, ezért régóta ismertek a különösen gyakran umami ízű keleti alapanyagok és ételek. Egy európai kutató az anekdota szerint kifejezetten trenírozta a nyelvét, tudatosan fogyasztott glutamátot, hogy megtanulja elkülöníteni az umamit. A glutamát-tréning nem ajánlott, a tudatos táplálkozás annak inkább. Aki tudatosan fogyaszt ízélményeket kap és sokat tesz az egészségéért is.

 

Petrus Szabolcs

 

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Kampányt indít a Visit Hungary, hogy élénküljön a belföldi forgalom

A legutóbbi, hasonló tartalmú kampányban több mint 86 millióan nézték meg a szolgáltatók ajánlatait a csodasmagyarorszag.hu oldalon. A most induló kampányra is ezen a felületen lehet jelentkezni
Tovább
Fogyasztóvédelem

Ők nem a NAV, ne kattintson! – Adathalászok küldenek csaló e-maileket

A hivatal nevével visszaélő leggyakoribb csaló sms-ek és e-mailek megtekinthetők a honlapon, az erről szóló adatbázis folyamatosan frissül.
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Kövér László: ahol igény van a magyar kultúrára, ott szívesen segítünk. Bécsben hamarosan magyar iskola nyílhat.

Fókuszban
Fotó:Pólya-Pető Dávid A határon túli magyar közösségek megerősödése és a...
Tovább

Tavaly hétmilliárd euró értékben érkeztek befektetések Magyarországra

Gazdaság
2025-ben 16 országból érkeztek befektetések 17 különböző ágazatba; a legtöbb befektetés idén is Kínából érkezett Magyarországra..
Tovább

Kampányt indít a Visit Hungary, hogy élénküljön a belföldi forgalom

Hírek
A legutóbbi, hasonló tartalmú kampányban több mint 86 millióan nézték meg a szolgáltatók ajánlatait a csodasmagyarorszag.hu oldalon. A most induló kampányra is ezen a felületen lehet jelentkezni
Tovább

Ők nem a NAV, ne kattintson! – Adathalászok küldenek csaló e-maileket

Fogyasztóvédelem
A hivatal nevével visszaélő leggyakoribb csaló sms-ek és e-mailek megtekinthetők a honlapon, az erről szóló adatbázis folyamatosan frissül.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Az umami megszületése új távlatokat nyitott: új dimenzió az élelmiszeripar előtt, régi-új kérdések az ízlelésről

Fotó: freepik A japán kémikus, Kikunea Ikeda az ízek és...
Tovább
Hírek

Kampányt indít a Visit Hungary, hogy élénküljön a belföldi forgalom

A legutóbbi, hasonló tartalmú kampányban több mint 86 millióan nézték meg a szolgáltatók ajánlatait a csodasmagyarorszag.hu oldalon. A most induló kampányra is ezen a felületen lehet jelentkezni
Tovább
Fogyasztóvédelem

Ők nem a NAV, ne kattintson! – Adathalászok küldenek csaló e-maileket

A hivatal nevével visszaélő leggyakoribb csaló sms-ek és e-mailek megtekinthetők a honlapon, az erről szóló adatbázis folyamatosan frissül.
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a...
Tovább
Edukáció

Több ezer óvodás és iskolás gyermek járt a debreceni erdei iskolában 2025-ben

Több mint 10 ezer gyermek bővítette tudását főként az erdő, továbbá a természet- és környezetvédelem témaköreiben.
Tovább
Gazdaság

A Yettel hálózatára költözik a Telekom 2G forgalma

A felszabaduló frekvenciákat a nagyobb hatékonyságot és jobb felhasználói élményt kínáló 4G/5G hálózat fejlesztésére fordíthatják.
Tovább
Hírek

A magyar kultúra napja alkalmából megnyitják a látogatók előtt a veszprémi Érseki Palota könyvtárszobáját

A megújult Koller-könyvtár kincseit vezetett sétán ismerhetik meg a látogatók
Tovább
Hírek

Tőzsde – Jórészt gyengülés az ázsiai tőzsdéken

Az arany ára unciánként 2,69 százalékkal (123,06 dollárral), 4718,55 dollárra ugrott.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Az umami megszületése új távlatokat nyitott: új dimenzió az élelmiszeripar előtt, régi-új kérdések az...

Fotó: freepik A japán kémikus, Kikunea Ikeda az ízek és a kémia közötti összefüggések úttörő katatója rájött, hogy a japán konyhában közkedvelt hínárok ízét nem...

Kövér László: ahol igény van a magyar kultúrára, ott szívesen segítünk. Bécsben hamarosan magyar...

Fotó:Pólya-Pető Dávid A határon túli magyar közösségek megerősödése és a diaszpóra identitásának újjáéledése ma is a magyar nemzetstratégia egyik kulcskérdése. A világ magyarságának hálózata akkor...
© 2026 | www.azuzlet.hu