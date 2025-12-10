Kezdőlap Turizmus Az USÁ-ba indulóknak fel kell tárniuk a közösségimédia múltjukat a tervek szerint
Az USÁ-ba indulóknak fel kell tárniuk a közösségimédia múltjukat a tervek szerint

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu
Az Egyesült Államokba utazó külföldi turistáknak hamarosan jelentősen szigorodó biztonsági ellenőrzéssel kell számolniuk. A Trump-adminisztráció új javaslata szerint minden belépőnek át kell adnia az elmúlt öt év közösségimédia-aktivitását, függetlenül attól, hogy vízumköteles országból érkezik-e vagy a vízummentességi program keretében lépne be az országba. A szigorításról szóló „kötelező” értesítést kedden tette közzé az amerikai Vám- és Határvédelem (CBP) a Federal Register felületén. A bejelentés az elmúlt hónapok biztonsági intézkedéseinek sorába illeszkedik, amelyek célja a belépők részletesebb átvilágítása.

Mit kérhetnek az utazóktól?

Az előzetes tájékoztatás szerint a turistáknak a belépéshez az alábbi adatokat is meg kell adniuk:
  • az elmúlt öt év közösségimédia-profiljai és bejegyzései,
  • korábbi e-mail címek és telefonszámok,
  • bizonyos családi kapcsolatokra vonatkozó információk.
A javaslat jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, az amerikai lakosság 60 napon át tehet észrevételeket.

Várható hatások a nemzetközi turizmusra

Az intézkedés különös jelentőséggel bírhat a következő években, amikor az Egyesült Államok rendezi a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, majd 2028-ban a Los Angeles-i olimpiát. Ezek az események várhatóan több százezer külföldi látogatót vonzanak. A kötelező közösségimédia-ellenőrzés tovább bővítené azokat a digitális biztonsági vizsgálatokat, amelyeket a Trump-adminisztráció korábban is alkalmazott a vízum- és tartózkodási engedélykérelmeknél.

Nem csak a vízumkérelmezőket érintheti

A Daily Mail beszámolója szerint az amerikai kormány célja az, hogy minden belépő esetében értékelje, nem mutatható-e ki úgynevezett „anti-amerikanizmus” vagy más, biztonsági kockázatot jelentő tartalom az online jelenlétben. Kritikusok szerint azonban rendkívül nehéz egyértelműen meghatározni, mit tekintenek majd problémásnak, ami növeli a szubjektív döntések kockázatát.

Mi vár a 2026-ban vagy később az USA-ba utazókra?

Amennyiben a szabály végleges formában életbe lép:
  • az ESTA-mentesség keretében érkező európaiaknak is meg kell adniuk közösségimédia-adataikat;
  • hosszabbá és összetettebbé válhat a belépési folyamat;
  • az adatkezelési és adatvédelmi szempontok az utazási tanácsadások részévé válhatnak.
Az intézkedésről a végső döntés a társadalmi egyeztetési időszak lezárulta után születhet meg. Érsek M. Zoltán Fotó: freepik
Az USÁ-ba indulóknak fel kell tárniuk a közösségimédia múltjukat a tervek szerint

