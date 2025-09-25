Kezdőlap Hírek Az utasbiztonságot és az átláthatóságot növelő módosítások a taxirendeletben
Hírek
Az utasbiztonságot és az átláthatóságot növelő módosítások a taxirendeletben

AzÜzlet.hu

Fotó: Mészáros Cecília

Módosította a taxirendeletet szerdán a Fővárosi Közgyűlés, amely az átláthatóságot és az utasbiztonságot növelő szabályozást is elfogadott.

A Karácsony Gergely által jegyzett javaslatot a képviselők 22 igen szavazattal fogadták el, a Fidesz-KDNP képviselőinek tartózkodása mellett.

A rendelet módosításának célja, hogy a személytaxi-szolgáltatás átláthatóbb és biztonságosabb legyen, valamint lehetővé tegyék a hatékonyabban ellenőrizést – írták az elfogadott javaslatban, amely tarifaemelésről nem rendelkezett.

A módosítás értelmében a személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy az utasok bankkártyával fizethessenek, és meghatározza azoknak az adatoknak a körét, amelyet kötelezően fel kell tüntetni a bizonylaton és az utas bankszámláján. Ez lehetővé teszi a taxi és a sofőr utólagos azonosítását, növeli az utasbiztonságot, hozzájárul a tranzakciók átláthatóságához és a visszaélések megelőzéséhez – olvasható a javaslatban.

A jogszabályban előírják, hogy a taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásakor, illetve változás esetén rövid időn belül a vállalkozásnak be kell jelentenie, hogy az adott gépjárművet ki vezeti. Ezek alapján a közlekedésszervező nyilvántartást vezethet arról, hogy mely gépjárművet ki jogosult vezetni.

Azt írták, a taxirendelet 2013-as hatálybalépése óta több mint tíz év telt el, és csaknem hatezer olyan fehér rendszámos, tehát civil gépjármű került ki Budapest utcáira, amely megmaradt sárgának, ezért alkalmas az utasok – elsősorban a külföldiek – megtévesztésére. Ezért a koruk miatt taxiként már nem használható vagy a szolgáltatói körből egyéb ok miatt kikerült autók nem lehetnek a továbbiakban “taxisárgák“.

A szabályozás értelmében a közlekedésszervező időarányos drosztdíjat csak akkor fizet vissza, ha a sárga színt is eltávolították a járműről. Így a csak üzembentartót váltó és a sárga színét éppen ezért megtartó járművek vonatkozásában a közlekedésszervező az arányos drosztdíj visszafizetése alól is mentesülne.

A testület a taxirendeletet érintően számos további kérdésben felkérte a főpolgármestert, hogy éljen felterjesztési jogával. Kérték, hogy kezdeményezze a jogalkotónál például azt, hogy a taxizásra vezessenek be szigorúbb alkalmassági feltételeket, bővítsék a taxik műszaki vizsgáztatásához szükséges vizsgaállomási kapacitásokat, vezessenek be hatékonyabb rendszert a jogosulatlan szolgáltatás szankcionálására, és módosítsák úgy a büntető törvénykönyvet, hogy a taxiszolgáltatást ellenőrző ember közfeladatot ellátó személynek minősüljön.

A vitában Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója felhívta a figyelmet arra: hosszú egyeztetés után készült el a rendeletmódosítás tervezete. Elmondta, a fővárosnak nincs jogi eszköze a taxiszervezetek javaslata szerinti létszámstopra, az ugyanis a vállalkozás szabadságába ütközik, de számos más javaslatot beépítettek, így az átláthatóság javítását szolgálókat is.

Szólt arról is, vannak taxisok, akik az áremelésért küzdenek. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra: 2023-ban volt a legutóbb tarifaemelés, azóta nem állt be olyan változás, amely ezt indokolná-írta az MTI.

Szepesfalvy Anna a szerda reggel kezdődött taxistüntetésre reagálva azt mondta, úgy tűnik, nem sikerült a megfelelő kompromisszumos javaslatot a közgyűlés elé vinni, nem sikerült összehangolni a lakosság és a taxisok érdekeit, ezért nem támogatják az előterjesztést.

Az ülésen megjelent taxisok kifogásolták, hogy őket nem hallgatták meg, és jelezték, “reggel óta áll a város és nem véletlenül“. Karácsony Gergely közölte, a vita során nem érkezett hozzászólási szándék, ezért nem ad szót a taxisoknak, egyben utalt arra, hogy a taxis társadalom sem egységes.

A létszámszabályozást és tarifaemelést követelő taxisok még szerda este, a közgyűlési ülés nyilvános részének befejezése után is a városháza körüli utcákban álltak.

Váczi Norbert, a Fővárosi Taxis Egyesület társelnöke a helyszínen szerda reggel a sajtó képviselőinek elmondta: a szakmai szervezetek csaknem egy éve tárgyalnak a fővárossal. Kérték a taxis tarifáknak a megváltozott gazdasági helyzethez igazítását, azaz tarifaemelést és évenkénti automatikus korrekciót. Kérték továbbá a taxisok számának szabályozását, azaz létszámstopot, és az illegális személyszállítás felszámolását.

Vidéken is mindenhová elvisszük a nagy sebességű internetet

A 85 milliárd forintos Gigabit Magyarország Programmal minden lakott területen hozzáférhetővé teszik a gigabitképes internetet és az 5G mobilkapcsolatot - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésében.

SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését

A SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését: augusztusban 5,5 százalékkal költöttek többet a kártyabirtokosok, mint egy évvel korábban - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
