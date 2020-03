Az utazás visszaesés nyertese a szabadidősport lehet – 3 áruházat nyit az Intersport

Ahogy a 2008-as globális recesszió, most a koronavírus vetheti vissza úgy a turizmust, hogy közben, az utazás élményét pótolva, egyre többen fordulnak a szabadidős sportok felé – állítja Horváth Csobán az Intersport Magyarország ügyvezető igazgatója. Az Intersport folytatja két éve megkezdett, 2 milliárd forintos fejlesztési programját, és 3 áruházat nyit a hét végén.

„A 2008-ban kezdődött globális pénzügyi-gazdasági válság idején ugyan jelentősen visszaesett az utazási kedv, de Nyugat-Európában évente több, mint tíz százalékkal nőtt a szabadidős sportokhoz kapcsolódó piac. Némi késéssel Magyarországon is hasonló tendencia játszódott le: egyre többen – és nem csak a fiatalok -, fedezték fel, a sportos életmódhoz kötődő élményeket és azok egészségmegőrző szerepét, ami azóta az életmódjuk részévé vált. Hasonló várható most is, attól függően, hogy meddig tart a koronavírus negatív hatása. Ezért továbbra is kitartunk növekedési stratégiánk mellett és a magyar piac iránti elkötelezettség jegyében folytatjuk a fejlesztéseket’ – fejtette ki az ügyvezető igazgató.

Ezen a hétvégén, a kétmilliárd forintos fejlesztési stratégia jegyében, így egyszerre három áruházat nyit a világ legnagyobb sportszerkereskedelmi láncához tartozó magyar leányvállalat. Amelynek hálózata egy új taggal bővül Siófokon, miközben most nyílik meg a megújult keszthelyi és az új helyszínre költözött debreceni Intersport is. Emellett teljesen megújult a veszprémi és hamarosan nyílik a megújult Duna Plaza-i áruház is.

„Az áruházakban kialakított természetközeli hangulat és a legmodernebb kereskedelemtechnikai eszközök azért fontosak, mert a sportszerkereskedelemben még mindig nagy szerepe van a szakértői segítségnek és a személyes próbának. Bővül az áruválaszték is, amivel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a tavaszi időszakban a koronavírushoz kötődő negatív gazdasági hatások ellenére sem várható ellátási zavar. A sportszerkereskedelem ugyanis olyan hosszú, 3-4 hónapos átfutással dolgozik, hogy a tavaszi termékek már tavaly megrendelésre és legyártásra kerültek. Ugyanakkor már annak is látszanak a jelei, hogy egyre inkább felértékelődik a közeli gyártók, beszállítók szerepe, ami a magyar cégek számára is új lehetőségeket teremthet a nemzetközi sportszerpiacon.”- tette hozzá Horváth Csobán.