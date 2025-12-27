Kezdőlap Menedzser-Kihívások AzÜzlet Év junior üzleti személyisége a Munch csapata, már több, mint 5...
AzÜzlet Év junior üzleti személyisége a Munch csapata, már több, mint 5 millió ételcsomagot mentett meg

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

AzÜzlet portálunk, 2025-ben első ízben hirdette meg közönségszavazását, amivel azt a célt tűztük magunk elé, hogy a sikeres és példamutató üzleti személyiségeket, valamint teljesítményeket több kategóriában is reflektorfénybe állítsuk. A legjobb teljesítményeket díjazó eseményről szóló beszámoló itt olvasható. A díjátadó kapcsán felkért szakmai tanácsadó testület tagja, Kovács Árpád témához kötődő gondolatai ide kattintva olvashatók. A díjazottakat önálló portrék keretében bemutató sorozatunkban ezúttal az Év junior üzleti személyisége kategória nyertesét, a Munch csapatát ismerhetik meg olvasóink.

 

AzÜzlet díjazottjait bemutató sorozatunkban minden esetben előszőr azokat az eredményeket vesszük számba, amelyek a díj elnyeréséhez vezettek, majd AzÜzlet által feltett három kérdésre adott válasz segítségével abba is betekintést nyerünk, hogyan az adott kategória legjobbjai miként gondolkodnak sikerről és a jövőről.

Az Év junior üzleti személyisége kategória nyertese: a Munch csapata

A Munch csapata – Zwecker Bence, Perepelica Kirill, Wettstein Albert és Zsoldos Botond – 2020 júliusában, még egyetemistaként alapították meg az ételmentés forradalmát jelentő startupot. A COVID-19 járvány alatt induló vállalkozás ma már Közép-Európa egyik leggyorsabban növekvő élelmiszerplatformja, több mint 5 millió alkalmazásletöltéssel, 6000 vendéglátói és kereskedelmi partnerrel Magyarországon, Romániában, Csehországban és Szlovákiában. A kiemelkedően sikeres startup példátlan befektetői elismerést kapott, amikor az RTL Klub Cápák között című műsorában, annak történetében először, mind az öt befektető beszállt a projektbe, majd 2023-ban a neves holland-brit Piton Capital és az amerikai FJ Labs vezette befektetési kört zártak. Az idén történelmi pillanat következett be: Thomas Peterffy, a világ leggazdagabb magyarjának Interactive Venture Partners alapja lett a legújabb befektetési kör vezetője, amivel a startup nemzetközi terjeszkedése és a Munch Club valamint Munch Market szolgáltatások skálázása új dimenzióba lépett. A Munch csapata fiatal vállalkozóként bizonyította, hogy az üzleti siker és a társadalmi felelősségvállalás összeegyeztethető: miközben több mint 5 millió ételcsomagot mentettek meg, a felhasználók milliárdokat spóroltak.

A Munch csapata nevében Perepelica Kirill válaszolt AzÜzlet kérdéseire:

– A Munch fejlődése az elmúlt évek egyik legsikeresebb hazai startup-története. Mely tényezők voltak a legmeghatározóbbak abban, hogy az ötletből működő, gyorsan skálázható üzleti modell születhetett?

– A Munch sikerének alapja, hogy egy mindenki számára érthető problémára ad egy egyszerű technológiai megoldást: az el nem fogyott, de jó minőségű ételt kedvezményes áron összekötve a vevőkkel egy appon keresztül. Az ötlet megszületésétől számítva néhány hónapon belül már volt kész termék, csatlakozó partnerek és megmentett ételcsomagok is. Mindez az alapítók gyors és hatékony végrehajtásának, egymás iránti bizalmának és a folyamatos tanulásra épülő vállalati kultúrának volt köszönhető.

Balról: Gonda György Certified Management Consultant egyetemi tanár és Pleschinger Gyula a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke. Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Perepelica Kirill és Zwecker Bence, valamint Érsek M. Zoltán AzÜzlet főszerkesztője. 

A modell skálázhatóságát az adja, hogy a Munch-ot eleve úgy építettük fel, hogy a platform minden résztvevője jól járjon, így teremtve valódi win–win helyzetet: egyszerre hoz értéket a vendéglátó partnereknek, a kereskedőknek, a vásárlóknak és a környezetnek is. Ehhez tudatosan kerestünk erős stratégiai partnereket – például országos kiskereskedelmi láncokat –, valamint olyan befektetőket, akik nemcsak tőkét, hanem piacismeretet és nemzetközi tapasztalatot is hozzanak a vállalatba. Mindez mára több országban is régiós piacvezető pozícióhoz segítette a Munch-ot.

– Az ételmentés társadalmi célja és az üzleti fenntarthatóság ritkán találkozik ilyen hatékonyan. Mely vállalkozói érték vagy szemlélet nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ezzel egy csapat hosszú távon is sikeres és hiteles maradjon a piacon?

– A legfontosabb érték a következetes transzparencia: hosszú távon csak akkor maradhat erős a márka, ha az nyíltan és átláthatóan kommunikál a hatásáról, a céljairól vagy akár funkciókról a közössége felé.

Emellett kulcsérték a csapatunk alázata és ügyfélközpontúsága: a legjobb funkciók és piacra lépések nagy része konkrét partnereink és felhasználóink visszajelzéseiből született.

Perepelica Kirill és Zwecker Bence 

– Növekedési pályájuk során számos stratégiai döntést kellett meghozniuk. Melyik volt az a fordulópont, amely véleményük szerint a legnagyobb hatással volt a Munch mai pozíciójára és a befektetői bizalom elnyerésére?

– Az egyik legnagyobb fordulópontot a nemzetközi terjeszkedés és az első jelentős nemzetközi befektetői kör lezárása jelentette. Ezzel egyértelművé vált, hogy a Munch nemcsak egy sikeres magyar alkalmazás, hanem egy régiós szinten is skálázható platform. A cseh Nesnězenóval történt összeolvadás, valamint a régiós jelenlét — több országban, több ezer partnerrel, milliós app-letöltéssel és több millió megmentett ételcsomaggal — azt jelezte a piacnak, hogy képesek vagyunk integrálni, építkezni és vezető pozíciót felvenni új piacokon is.

 

Érsek M. Zoltán

