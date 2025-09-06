Balatoni Katalin: számunkra minden magyar oktatási intézmény kincs, amelyet óvni és erősíteni kell

Magyarország kormánya és az egész magyar nemzet elkötelezett a határon túli magyar bölcsődék, óvodák, iskolák támogatása mellett, számukra minden magyar oktatási intézmény kincs, amelyet óvni és erősíteni kell – hangsúlyozta Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos szombaton Kolozsváron, a romániai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén.

A kolozsvári belvárosi unitárius templomban tartott ünnepi eseményre Balatoni Katalin tárgyi bizonyítékot is hozott. Elmondta: idén nyáron a magyar kormány elfogadta a rendeletet, mely szerint a külhoni magyar pedagógusok is kaphatnak magyar pedagógusigazolványt, hogy ezáltal is érezzék az anyaország megbecsülését.

A miniszterelnöki biztos ünnepélyes keretek között átadta az első külhoni magyar pedagógusigazolványt Burus-Siklódi Botondnak, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) elnökének.

Balatoni Katalin köszöntőjében úgy fogalmazott, bízik benne, hogy a magyar kormány és Magyarország képviselőjeként jelenlétével reményt és bizonyosságot tud adni a nehéz és kihívásokkal teli időszakban az erdélyi magyar pedagógusoknak, diákoknak, szülőknek.

Megtisztelőnek nevezte, hogy Kolozsváron, “a magyar szellemi élet egyik bölcsőjében” köszöntheti őket, abban a városban, amely évszázadok óta a tudás, a kultúra, a hűség és a kitartás helye. Emlékeztetett: itt született 400 éve Apáczai Csere János, és a város iskolái nemzedékeket indítottak útnak. Az erdélyi város mindig is arról tanúskodott, hogy a közösség ereje a tudásban, a hűségben és az anyanyelvben rejlik – mutatott rá.

Arról is beszélt, hogy az iskolakezdés a diákok, szülők és pedagógusok ünnepe, de a magyar iskolák országos tanévnyitója az anyaországi és a határon túli magyar közösségek összetartozásának ünnepe is. A Kárpát-medencei magyar iskolák fontosságát hangsúlyozva közölte: ezek megtartják a nyelvet és a közösséget. “Ahol magyar szó hangzik a tantermekben, a jövő magyarul íródik” – fogalmazott.

Arra biztatta a diákokat, hogy merjenek kérdezni, felfedezni és akár hibázni is, és aláhúzta, hogy az iskolák ereje a tanárok, diákok és szülők szövetségében van. Kérte a jelenlévőket: a tudás mellett a közösséget is építsék, támogassák egymást. “Kolozsvár szelleme és Erdély öröksége kötelez bennünket őrizni, továbbadni és gyarapítani mindazt, amit elődeinktől kaptunk” – húzta alá.

Burus-Siklódi Botond beszédében közölte: az RMPSZ teljes mértékben szolidáris a romániai pedagógusok követeléseivel, de a sztrájkhangulat közepette sem mondott le az ünnepségről, mivel ez a közösséget erősítő, szimbolikus aktus, mely kifejezi az összetartozást, a magyar iskolák jövője melletti elköteleződést.

A romániai oktatásra is kiható deficitcsökkentő intézkedésekre utalva kijelentette: a pedagógusok “nehéz feladvány” előtt állnak, és majd együtt kell megtalálniuk “a jó lépést“, az oktatási szakpolitikusokkal együttműködve, az anyaországi támogatásra támaszkodva. A stabil értékrend a legnehezebb helyzetben is megtart, emellett kitartva a közösség ereje képes áthidalni a nehézségeket – mondta.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke arra emlékeztetett, hogy a szövetség mindig a legjobb tudása szerint igyekezett segíteni a magyar iskolákat. Elmondta: a költségcsökkentés során a szövetség fő célja az volt, hogy az intézkedések során a magyar oktatás ne sérüljön, ne váljon kiszolgáltatottá. Mindig vannak, akik a kisebbségi oktatás ellehetetlenítésére törekszenek, ez idén sem volt másként, de sikerült kivédeni – mondta. “Akkor végzünk jó munkát, ha felépített oktatási rendszerünket meg tudjuk tölteni új tartalommal” – fogalmazott.

Közölte: a nehézségek közepette örömre ad okot, hogy hosszas harc után újraindul a szimbolikus jelentőségűvé vált marosvásárhelyi római katolikus iskola, és ezáltal egy méltatlan helyzet ér véget. Megköszönte a diákok, szülők és pedagógusok kitartását és a befogadó Bolyai Farkas Elméleti Líceum támogatását.

A Kárpát-medencei pedagógustársadalom üzenetét Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke tolmácsolta. Elmondta: nem vendégként, hanem “testvérként” érkezett, hiszen a gyermekek jövője és a magyar iskola sorsa mindenki közös vállalása, mely határokon ível át és nemzedékeket kapcsol össze. Aláhúzta: minden magyar iskola újabb győzelem a magyar megmaradás mellett.

Az ünnepségen Oláh Emese kolozsvári alpolgármester és Kerekes Adelhaida Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes, valamint Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora is felszólalt. A pályakezdő pedagógusokat Tamási Zsolt RMPSZ-alelnök köszöntötte, a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének üzenetét Lázár Attila belügyi referens, a Kolozs megyei pedagógusokét Szá sz Enikő megyei RMPSZ-elnök tolmácsolta.

Az ünnepségen elhangzott: a belügyminisztérium Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományoz azoknak a nyugdíjba vonuló pedagógusoknak, akik kiemelkedő munkát végeztek. Az RMPSZ 66 erdélyi pedagógust terjesztett fel a díjra, a Kolozs megyeiek az ünnepség keretében vehették át az emlékérmet. Az eseményt a kolozsvári iskolák diákjainak zenés műsora és szavalata tette ünnepélyesebbé. (MTI)