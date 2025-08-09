Kezdőlap Edukáció Balatoni Turizmus Szövetség: ideje komolyan venni az úszástudás fontosságát!
EdukációHírek
No menu items!

Balatoni Turizmus Szövetség: ideje komolyan venni az úszástudás fontosságát!

AzÜzlet.hu

Ideje komolyan venni az úszástudás fontosságát ,a biztonságos fürdőzéshez elengedhetetlen az úszni tudás.- figyelmeztetett a Balaton-átúszás apropóján szombaton a Balatoni Turizmus Szövetség.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának adatai alapján azt írták, a statisztikák szerint az elmúlt öt évben több mint 560 ember vesztette életét hazánk természetes vizeiben, a tragédiák közül több mint 60 a Balatonban történt. Ezek nagy része elkerülhető lett volna, ha az érintettek megfelelően tudtak volna úszni, illetve tisztában lettek volna a nyílt vízi fürdőzés veszélyeivel – idézték Fekete Tamást, a szövetség elnökét.

A szervezet vezetője rámutatott: a nyár a strandolás, a vízparti pihenés időszaka, mégis sok olyan gyerek és felnőtt van, aki nem tud vagy csak nagyon bizonytalanul tud úszni.

A statisztikák alapján az úszni nem tudók sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, különösen nyílt vízben, ahol a váratlan áramlatok, a hirtelen mélyülő meder és a fáradtság is komoly kockázatot jelenthet – tette hozzá.

Fekete Tamás közölte, a Balaton körül rengeteg úszásoktatás indult el a nyáron, kifejezetten gyerekeknek. Ezek a tanfolyamok nemcsak a biztonságot alapozzák meg, hanem hozzájárulnak az egészséges életmódhoz és akár a sport iránti szeretet kialakulásához is – jegyezte meg.

Mintegy négyszázan ússzák át a Balatont a Magyar Honvédség Úszó erőd elnevezésű kihívásához csatlakozva.Az idei, 43. Lidl Balaton-átúszást kétszeri halasztás után szombaton tartják meg, a résztvevők teljesíthetik az 5,2 kilométeres teljes távot, a 2,6 kilométeres féltávot, valamint SUP-os átkelésre is van lehetőség.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Környezetbarát csatornatisztítás Bécsben: az E-FLUSH munkába állt

Az E-FLUSH az egyik legkorszerűbb technológiát alkalmazza a csatornatisztításban. A jármű ugyanis saját vízvisszaforgató rendszere révén a csatornából felszívott anyagokat – víz, kavics és üledék – helyben szétválasztja, a megtisztított vizet pedig újrahasznosítja a tisztítás során.
Tovább
Gazdaság

A fogyasztói árak emelkedéséről: júliusban átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat

Júniushoz viszonyítva átlagosan 0,4 százalékkal voltak magasabbak az árak -
Tovább
Gazdaság

Mol-csoport eredménye a második negyedévben romlott

A körforgásos gazdasági szolgáltatások EBITDA-ja 2025 második negyedévében mínusz 3,7 milliárd forintra esett vissza az első negyedévi 4,8 milliárd forintról.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Balatoni Turizmus Szövetség: ideje komolyan venni az úszástudás fontosságát!

Edukáció
Mintegy négyszázan ússzák át a Balatont a Magyar Honvédség Úszó erőd elnevezésű kihívásához csatlakozva.
Tovább

Magyar – Lengyel ösvény – 15 állomás Felsőzubricától Szczawnicáig

Kül-hon
A közel 190 km hosszú és 15 állomást tartalmazó ösvény Árvától kezdődik és a Podhalén keresztül egészen a Szepességig nyúló mikrorégió magyar emlékeit mutatja be.
Tovább

Több mint 80 ezer tisztán elektromos személyautó kapott már zöld rendszámot

Autó
Több mint 80 ezer tisztán elektromos személyautó kapott már zöld rendszámot Magyarországon
Tovább

2023 februárja óta a legmagasabbra emelkedtek júliusban a globális élelmiszerárak

Élelmiszeripar
Az élelmiszerek világpiaci ára júliusban több mint két éves csúcsára, 2023 februárja óta a legmagasabb szintre emelkedett.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Edukáció

Balatoni Turizmus Szövetség: ideje komolyan venni az úszástudás fontosságát!

Mintegy négyszázan ússzák át a Balatont a Magyar Honvédség Úszó erőd elnevezésű kihívásához csatlakozva.
Tovább
Hírek

Környezetbarát csatornatisztítás Bécsben: az E-FLUSH munkába állt

Az E-FLUSH az egyik legkorszerűbb technológiát alkalmazza a csatornatisztításban. A jármű ugyanis saját vízvisszaforgató rendszere révén a csatornából felszívott anyagokat – víz, kavics és üledék – helyben szétválasztja, a megtisztított vizet pedig újrahasznosítja a tisztítás során.
Tovább
Gazdaság

A fogyasztói árak emelkedéséről: júliusban átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat

Júniushoz viszonyítva átlagosan 0,4 százalékkal voltak magasabbak az árak -
Tovább
Gazdaság

Mol-csoport eredménye a második negyedévben romlott

A körforgásos gazdasági szolgáltatások EBITDA-ja 2025 második negyedévében mínusz 3,7 milliárd forintra esett vissza az első negyedévi 4,8 milliárd forintról.
Tovább
Hírek

Lublin városa és a Lublini vajdaság ad otthont a CONNECT 2026 nemzetközi légiközlekedési konferenciának

Lublin városa és a Lublini vajdaság lesz a házigazdája a 22. CONNECT nemzetközi konferenciának, amelyet 2026. február 17–19. között rendeznek meg a Lublini Konferenciaközpontban.
Tovább
Hírek

44 milliárd forintot költöttek SZÉP-kártya birtokosok júniusban

A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki.
Tovább
Hírek

Duna House: lakbércsökkenést hozhat az Otthon Start Program

Az Otthon Start Program az albérletpiacon kettős hatással járhat: csökkenhet a bérlői kereslet, miközben nőhet a kiadó lakások kínálata, ami a bérleti díjak mérséklődéséhez vezethet, különösen Budapesten és az egyetemi városokban
Tovább
Hírek

Sziget – Francia, német és holland rendőrök segítik a BRFK munkáját a fesztiválon

Francia, német és holland rendőrök segítik a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkáját az idei Sziget fesztiválon.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább
Pénzvilág

Vegyesen változott csütörtök estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Gazdaság

Rekordszinten a bitcoin jegyzése

Rekordszintre emelkedett a bitcoin jegyzése a dollárral szemben péntek reggel az intézményi befektetők keresletének a hatására.
Tovább
Pénzvilág

Még Angliában is jól pörgött a Raiffeisen Bank zöld kötvénye

Több mint 3,6-szoros túljegyzést regisztrált zöld kötvényére a Raiffeisen Bank Zrt., melyet 300 millió euró összegben bocsátott ki, megerősítve ezzel a fenntartható finanszírozás iránti...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Balatoni Turizmus Szövetség: ideje komolyan venni az úszástudás fontosságát!

Mintegy négyszázan ússzák át a Balatont a Magyar Honvédség Úszó erőd elnevezésű kihívásához csatlakozva.

Magyar – Lengyel ösvény – 15 állomás Felsőzubricától Szczawnicáig

A közel 190 km hosszú és 15 állomást tartalmazó ösvény Árvától kezdődik és a Podhalén keresztül egészen a Szepességig nyúló mikrorégió magyar emlékeit mutatja be.
© 2025 | www.azuzlet.hu