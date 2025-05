Balogh Szabolcs: Szintet lép a hazai e-mobilitás a töltéseket tekintve is

Az MVM Mobiliti elektromos töltőhálózatának fejlődése nemcsak, hogy lépést tart a hazai villanyautók számának növekedésével, hanem az e-autók szélesebb körű elterjedéséhez igazodva, a Mobiliti tovább bővíti hálózatát az új helyszínek és a töltők kapacitásának tekintetében is – hangzott el Balogh Szabolcs, az MVM Mobiliti kft. ügyvezető igazgatójának előadásában Az Üzlet hagyományos Cégautó és Flottakonferenciáján.

„A célunk egy gond nélküli e-mobilitási világ megteremtése” – fogalmazott Balogh Szabolcs, aki szerint a Mobiliti nemcsak Magyarország legnagyobb elektromos töltőhálózatát üzemelteti, de a technológiai fejlesztések, szolgáltatásbővítés és ügyfélélmény terén is vezető szerepet tölt be itthon. A társaság jelenleg több mint 330 flottapartnert szolgál ki, 130 ezer regisztrált ügyféllel rendelkezik, és több mint 1000 nyilvános töltőt üzemeltet országszerte.

„A jövőt tervezve nemcsak a mennyiségi növekedésre helyezzük a hangsúlyt, hanem a minőségre és a stratégiai lokációkra is. Azért dolgozunk együtt olyan partnerekkel, mint a McDonald’s, az Auchan, a SPAR, a Tesco vagy a KFC, mert olyan helyszíneket keresünk, ahová az emberek a hétköznapokban is gyakran járnak. Az együttműködések célja pedig az, hogy a töltés természetes módon illeszkedjen a mindennapi életvitelbe” – fejtette ki Balogh Szabolcs.

Kiemelt fejlesztésként kell megemlíteni az új, 150 kW feletti teljesítményű töltőállomások telepítését is, amelyek akár már a 300 kW-os villámtöltést is lehetővé teszik. „Ez már a kompromisszummentes e-autózás kapuja” – fogalmazott. A fejlesztések európai uniós támogatással, de saját forrásból is folyamatosan zajlanak és az új töltők az idén már több új helyszínen kerülnek beüzemelésre, köztük az autópályák mentén található bevásárló központoknál.

Az MVM Mobiliti a közösségi buszközlekedés elektromosításában is egyre nagyobb szerepet vállal: a Volánbusszal közös projektjük már több mint száz elektromos jármű telephelyi töltését biztosítja, miközben vizsgálják a nyilvános töltési lehetőségek integrálását is. „Ezek a tapasztalatok a személyautós ügyfeleinknek is hasznára válnak, mert az üzemeltetési kihívásokból tanultakat a teljes hálózatunkban kamatoztatjuk” – mondta az ügyvezető.

Balogh Szabolcs kiemelte, hogy az MVM Mobiliti nemcsak töltőüzemeltető, hanem a teljes értékláncban gondolkodó szolgáltató. Saját fejlesztésű mobilalkalmazásuk a töltés mellett, többek között már a közterületi parkolásra, az autópálya-matrica vásárlásra és más kényelmi funkciókra is lehetőséget nyújt. A szolgáltató emellett olyan nemzetközi roaming kapcsolatokkal is rendelkezik, amelyek révén a magyar e-autósok külföldön is zökkenőmentesen használhatják a partner-töltőhálózatokat, miközben az MVM Mobiliti a flottapartnerei számára részletes elszámolásokat tud biztosítanak az otthoni, a munkahelyi és a nyilvános töltésekről. Külön jó hír, hogy az Európai Uniós „National Access Point” kezdeményezés révén hamarosan olyan egységes adatbázis jön létre, ami az egész Unióban leegyszerűsíti a töltők megtalálását.

„Felméréseink szerint a magyar villanyautósok 95%-a ismer minket és az alkalmazásunk ott van a telefonjukon” – tette hozzá az ügyvezető. Elmondása szerint a jövő egyik kulcsa az ügyféledukáció és a technológiai fejlesztések összehangolása. A Mobiliti ezért is rendszeresen gyűjti az ügyfelek visszajelzéseit, és negyedévente indít kutatást a szolgáltatásfejlesztéshez. A magas – 4.6-os – értékelések a Google és iOS platformokon pedig azt mutatják, hogy az új megoldásokkal az ügyfelek is elégedettek.

„Hét év alatt kiépítettük a legnagyobb hazai elektromos töltőhálózatot, amivel piacvezetők vagyunk, és ezt a pozíciót meg akarjuk tartani.” – zárta a gondolatsort Balogh Szabolcs. A hazai fejlesztések mellett a cég hosszú távú célja az is, hogy a szomszédos országokban megjelenve, az MVM Mobiliti által kifejlesztett hazai know-how-val jelentős regionális szereplővé váljon.

Érsek M. Zoltán