Bánhegyi Zsófia az európai topmarketingesek, a European Marketer of the Year 2025 döntősei között

Bejelentették az európai marketingszövetségeket tömörítő EMC European Marketer of the Year 2025 versenyének döntőseit. Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója is felkerült a rangos elismerés shortlistjére, melynek győztesét az MII gálán fogják kihirdetni Dublinban, május 22-én.

Az európai marketingszövetségeket tömörítő European Marketing Confederation (EMC), amelynek a Magyar Marketing Szövetség is tagja, bejelentette a European Marketer of the Year idei döntőseit. A rangos díjra idén nyolc, nemzeti szinten elismert szakember került be, köztük Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója is, aki Magyarországot képviseli a versenyben.

A European Marketer of the Year díjat minden évben az EMC szervezi, célja pedig az, hogy elismerje Európa legnagyobb marketinghatással bíró szakemberét. A jelöléshez először minden részt vevő ország kijelöli saját nemzeti bajnokát, majd közülük az EMC egy szakmai zsűri segítségével választja ki a legjobbakat. A végső győztest 2025. május 22-én hirdetik ki, Dublinban, a MII Award díjátadó gálán.

Bánhegyi Zsófia így kommentálta a döntőbe jutását: “Megtisztelő, hogy Magyarországot képviselve a European Marketer Díj döntőjébe jutottam 2025-ben. Nagyon élveztem a többszintű magyar és angol nyelvű kiválasztási folyamatot az elmúlt hónapok során, ahol lehetőséget kaptam a személyes munkásságom és a hazai marketing szakma közös eredményeinek bemutatására. A díj tematikája is bizonyítja, hogy a marketing ereje talán sosem volt ennyire erős az üzleti és társadalmi értékteremtésben, de a gazdasági célok támogatása mellett a felelős megközelítés egyre nagyobb szerepet játszik minden marketingszakember munkájában.”



A döntősök között Bánhegyi Zsófia mellett olyan nemzetközi marketingvezetők szerepelnek, mint Saskia von Moos (Svájc, Intelligentfood Schweiz AG), Helena Gouveia (Svédország, IKEA Sweden), Günter Thumser (Ausztria, ÖAMTC), Ąžuolas Zubkonis (Litvánia, Swedbank), Brenda Smith (Hollandia, AS Watson Group), Giuseppe Fiordispina (Németország, SEAT Deutschland GmbH) és Rafael Fernández de Alarcón (Spanyolország, Telefónica S.A.).

Az EMC büszke arra, hogy a döntősök között olyan szakemberek szerepelnek, akik kimagasló stratégiai szemléletükkel és ügyfélközpontú gondolkodásmódjukkal nemcsak saját vállalatuk sikeréhez járulnak hozzá, hanem a fenntartható üzleti modellek kialakításában is élen járnak. A versenyben részt vevő marketingvezetők példát mutatnak a jövő üzleti és marketinges generációinak, inspirálva őket a szakma iránti elköteleződésre és innovatív gondolkodásra.

-azüzlet-