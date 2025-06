Bánhegyi Zsófia lett az Év Európai Marketingszakembere

Az európai marketingszövetségeket tömörítő European Marketing Confederation, amelynek a Magyar Marketing Szövetség is tagja, bejelentette a European Marketer of the Year 2025 verseny győztesét. Az elismerést idén Bánhegyi Zsófia, a Magyar Marketing Szövetség vállalati kapcsolatokért felelős alelnöke, a Szerencsejáték Zrt. volt kereskedelmi igazgatója vehette át május 22-én a Dublinban rendezett MII Award Ceremony-n.

A Marketer of the Year versenyre európaszerte neveztek nemzeti jelölteket az EMC tagszervezetei, akik közül egyéni interjúk során végül nyolc finalistát választott ki a zsűri. Első helyen a magyar jelölt, Bánhegyi Zsófia végzett, őt követte Rafael Fernandez (Telefónica S.A.) Spanyolországból és Guiseppe Fiordispina (SEAT Deutschland GmbH) Németországból.

„Rendkívül megtisztelő, hogy átvehettem a díjat Dublinban, amely európai szinten ismeri el a marketingvezetők munkáját. Külön öröm, hogy Magyarországot képviselve hozhattam el a kontinens legmeghatározóbb szakemberének járó díjat, ezzel is bebizonyítva nemzetközi szinten, hogy a hazai szakma az élvonalban teljesít és halad előre. Öröm számomra, hogy egyben a női szakembereket, vezetőket is képviselhetem a díjjal, fontosnak tartom, hogy szerepük tovább erősödjön az európai és a magyar gazdasági szférában” – mondta el az elismerés kapcsán Bánhegyi Zsófia.

A Magyar Marketing Szövetség frissen újraválasztott elnöke, Hinora Ferenc is kiemelten kezeli a nemzetközi szakmai tudás importját és a magyar tudás exportját: „A go international stratégia része, hogy hazahozzuk a minőségi külföldi tudást, és közben a hazai szaktudást is megmutassuk a világnak, hiszen – ahogyan ez az európai összevetésben is látszódik -, hazánkban magas szinten műveljük a marketinget. Ezért tartjuk fontosnak, hogy az MMSZ szakmai platformjaival támogassuk a hazai szakembereket abban, hogy bekerüljenek a nemzetközi vérkeringésbe. Ez a fantasztikus elismerés így nemcsak az egyéni teljesítmény visszaigazolása, hanem az egész hazai szakma nemzetközi elismertségét is erősíti.”

“Az idei megmérettetés elképesztően szoros volt, hiszen minden résztvevő egyszer már győztes lett a saját országában. Azonban a zsűri végül egyhangúlag döntött úgy, hogy Bánhegyi Zsófiának ítéli az elismerést, mert lenyűgöztek minket kivételes vezetői kvalitásai, jelentős hozzájárulása a marketingszakmához és azok a figyelemre méltó üzleti eredmények, amelyek jól mutatják szakértelmét” – mondta el a zsűri elnöke, Martin Huisman.

Bánhegyi Zsófia a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a London School of Economics egyetemen végzett, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon folytatta posztgraduális tanulmányait. Már az egyetemi évek alatt marketing gyakornokként helyezkedtem el a Nestlé Magyarországnál, és azóta szakmai pályafutása során több hazai és multinacionális cégnél dolgozott az állami és versenyszférában. Az elmúlt közel 15 évben elsősorban a telekommunikáció és a szerencsejáték-iparág területén végezte tevékenységét marketing és kereskedelmi területen vezetői pozícióban a Magyar Telekom Csoport és a Szerencsejáték Zrt. vállalatoknál. 2019 elején csatlakozott a nemzeti lottótársasághoz marketing- és kommunikációs igazgatóként, majd ezt követően az összevont marketing és értékesítési területet irányította kereskedelmi igazgatóként. Szívesen vállal szerepet az adott iparág jövőjének formálásában, így volt többek között az Informatikai Vállalkozások Szövetségének elnökségi tagja és az Európai Lottótársaságok Szövetsége marketing munkacsoportjának alapítója. Jelenleg a Magyar Marketing Szövetség alelnökeként szerepet vállal a marketing szektor kohéziójának és együttműködésének erősítésében. Egyetlen hazai szakemberként választották a Legsikeresebb marketingvezetőnek Magyarországon két vállalat (Magyar Telekom és Szerencsejáték Zrt.) képviseletében is 2016-ban és 2024-ben.

„Egyfajta tehetségkrízisben szenved a marketing szakma, mivel kevesen választják a pályakezdők közül életcél-szerűen ezt a karriert, így remélem, a helyezésem inspirálja a fiatal leendő kollegákat, hogy érdemes tudatosan választani ezt a pályát. A díj üzenete számomra kettős: a kitartó, akár több évtizedes, szakmai munka elnyeri az elismerést, és a női szakemberek szerepe tovább erősödhet a marketing területen is” – fogalmazta meg Bánhegyi Zsófia, mit üzen a hazai marketingszakma és az utánpótlás számára ez az elismerés.

Az EMC minden évben büszkén rendezi meg a European Marketer of the Year megmérettetést, amellyel az európai marketing szakma legjobbjait, valamit a vállalataikhoz, az európai gazdasághoz és társadalomhoz való jelentős hozzájárulásukat ünnepli. A verseny inspiráló platformot nyújt arra, hogy elismerjék a marketingszakemberek hatását a régióban.

