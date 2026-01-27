Bank360: Megjelent az Otthontámogatásról szóló rendeletmódosítás

Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely több ponton is módosítja az évi nettó 1 millió forintos vissza nem térítendő Otthontámogatásról szóló korábbi kormányrendeletet. Az új rendelet szövege szerint „a nagy érdeklődésre való tekintettel” 2026. február 15-ig meghosszabbításra kerül az igénylési határidő, továbbá a jogosultak köre is bővül – írja közleményében a Bank360.

Több ponton is módosította az évi nettó 1 millió forintos vissza nem térítendő Otthontámogatás szabályait a ma esti Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet. A módosító rendelet értelmében bővül a jogosultak köre, ugyanis a már korábban is érintett közszolgálati, egészségügyi, oktatási és egyéb közfeladatot ellátó csoportok mellett mostantól az önkormányzati tűzoltóságoknál dolgozó tűzoltók, valamint az országgyűlési képviselők és a nemzetiségi szószólók által munkaviszonyban foglalkoztatott személyek is jogosulttá válnak.

Fontos pontosítás történt a megbízási és vállalkozási jogviszonyban dolgozók kapcsán is. Az alapszabály továbbra is az, hogy aki kizárólag ilyen formában dolgozik egy érintett szervezetnek, az nem jogosult az Otthontámogatásra. Ugyanakkor a módosítás bővíti a kivételek körét: bizonyos, egyházi fenntartású köznevelési tevékenységek esetén – ha a munkát bevett egyház vagy belső egyházi jogi személy részére végzik – a támogatás akkor is igényelhető, ha nem klasszikus munkaviszonyról van szó.

További fontos változás, hogy a munkáltatói kölcsön is lakáskölcsönnek minősülhet az Otthontámogatás szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a támogatás már nemcsak banki lakáshitelekhez kapcsolódhat, hanem olyan munkáltatói kölcsönökhöz is, amelyek:

magyarországi lakóingatlan vásárlására vagy építésére szolgálnak, vagy ezen célokra felvett lakáscélú banki hitel egészének vagy egy részének kiváltására irányulnak,

amelyekről legkésőbb 2026. január 26-ig érvényes írásbeli megállapodás született.

A szabály ráadásul korábban megkötött munkáltatói kölcsönökre is alkalmazható, vagyis sok érintett számára utólag is megnyílik a támogatás lehetősége. A módosítás egyben újranyitja a határidőt a 2026. január 1-je előtt megkötött lakáshitelek esetében. Az eredeti szabályok szerint ezeknél a hiteleknél január végéig kellett volna jelezni az igénylési szándékot, most azonban 2026. február 15-ig újra be lehet jelenteni az igényt. Fontos, hogy ez a határidő jogvesztő, vagyis aki erről is lemarad, elesik a lehetőségtől. Az új határidőhöz igazodva a kifizetések menetrendje is módosul, a támogatás folyósítása márciusban történik.

További könnyítés vonatkozik azokra, akik vezénylésben dolgoznak. Ha valakit határozott időre egy másik szervhez vezényelnek, de az alapjogviszonya határozatlan idejű, akkor az Otthontámogatás iránti kérelmet a fogadó szervnél is benyújthatja, nem kizárólag az eredeti munkáltatónál.

Új szabály jelenik meg a határozott idejű jogviszonyban foglalkoztatottak esetében is. Amennyiben az Otthontámogatásra jogosult határozott idejű jogviszonya a tárgyéven belül megszűnik, de annak vége naptári napilag nem ismert, úgy az Otthontámogatás tárgyévi teljes keretösszegét kell folyósítani. Ugyanakkor, ha a lakáskölcsön-szerződésből a hátralévő teljes futamidőre fennálló összes törlesztőrészlet összege ennél kevesebb, akkor azt az összeget kell folyósítani.

Összességében a módosítások rugalmasabbá, befogadóbbá és gyakorlatiasabbá teszik az Otthontámogatást. Több jogosult, több finanszírozási forma és reálisabb határidők jelennek meg a rendszerben, ami különösen azoknak jelent könnyebbséget, akik eddig adminisztratív vagy technikai okok miatt maradtak volna ki a támogatásból.