Bank360: Nem elég az átlagbér a lakástámogatások kimaxolásához

A szeptemberben induló Otthon Start lakáshitellel akár 150 millió forintos ingatlant is vásárolhatnak vagy építhetnek az igénylők. Egy ekkora értékű ingatlanhoz azonban a minimum önerővel számolva már piaci lakáshitel felvételére is szükség van, és a törlesztőrészlet is kifejezetten magas lesz. A támogatott és a piaci hitelek együttesének már közel 700 ezer forintra jönne ki a havi törlesztőrészlete, amelynek fizetését már csak egy szűkebb réteg képes magára vállalni – hívják fel a figyelmet a Bank360 szakértői.

Több állami támogatás kombinálásával akár 111 millió forint kedvezményes kölcsönhöz is hozzá lehet jutni, de még ez sem elegendő egy 150 millió forintos ingatlan megvásárlásához vagy felépítéséhez, ha a minimális 10 százalékos önerővel számolunk. Ahhoz, hogy ekkora értékű ingatlant tudjunk venni, piaci hitelre is szükség lehet, a havi törlesztőrészlet pedig jelentősen meghaladja az átlagbért – írja közleményében a Bank360.

Szeptembertől az első lakásukat megvásárlók maximum 50 millió forintos kedvezményes hitel felvételére lehetnek jogosultak maximum 25 éves futamidővel, fix 3 százalékos kamat mellett. A megvásárolható vagy felépíthető ingatlanok felső értékhatára azonban ennél lényegesen magasabb, akár 150 millió forint is lehet. Bár az Otthon Start Program kombinálható lesz a meglévő támogatási formákkal (babaváró hitel, CSOK Plusz), valójában azok együttes felvétele esetén is mindössze 111 millió forint kedvezményes hitelre számíthatnak az adósok. Amennyiben az igénylő a lehető legmagasabb értékben szeretne ingatlant vásárolni, és rendelkezik a minimálisan elvárt 10% önerővel (15 millió forint), úgy is szükség lesz 24 millió forint piaci hitel felvételére is.

Az Otthon Start Program és a CSOK Plusz esetében is 50-50 millió forinttal, 3% kamattal és 25 év futamidővel számoltunk, ami kétszer 237 ezer, összesen 474 ezer forint havi törlesztőt jelent. A babaváró hitel havi törlesztője 51 ezer forint lehet maximum, így már 525 ezer forintnál járunk. A jelenleg elérhető ajánlatok alapján pedig 24 millió forint piaci lakáshitelnek átlagosan 165 ezer forint a havi törlesztőrészlete, tehát a végösszeg körülbelül 690 ezer forintra jön ki.

A jegybanki adósságfék-szabályok értelmében a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) még a nettó 600 ezer forint feletti jövedelem esetén sem haladhatja meg a jövedelem 60%-át, ami a fenti törlesztőrészletek együttese esetén minimum 1,15 millió forintos havi nettó jövedelmet követel meg az adósoktól.

Egy jól kereső házaspárnak könnyebb dolga lehet

A fenti forgatókönyv esetén két adóssal érdemes számolni, hiszen a babavárót és a CSOK-ot csak házaspárok vehetik fel, és gyereket is kell vállalniuk. Ha ugyanannyit keresnek, fejenként nettó 575 ezer forintos jövedelmet kell igazolniuk legalább. Ez kevésbé tűnik elrugaszkodottnak a magyar valóságtól, jóllehet még mindig átlag feletti jövedelmet jelent, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi jelentése szerint idén májusban nettó 483 ezer forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete. Ez 16%-kal alacsonyabb annál, mint amennyire mindenképpen szükség lenne a fenti hitelek együttes felvételére.

Amennyiben a nettó mediánértéket vesszük alapon, ami 391 200 forint volt idén májusban, ez az összeg már 32%-kal alacsonyabb annál, mint amennyire mindenképpen szükségük lenne az adósoknak a fenti hitelek együttes felvételére.