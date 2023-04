Bárány lesz a főfogás III. Károly koronázási menüjében. A brit király odavan a biogazdálkodásért és saját sókeveréket használ

Damian Clarkson korábbi királyi ételfelelős, ételtervező és magas rangú rendezvényszervező megjósolta, hogy mit esznek majd a vendégek III. Károly király május 6-i koronázási bankettjén. A szakember egyszerű menüsorra számít.

Damian, aki egykor II. Erzsébet királynő, Fülöp herceg, az akkori Károly herceg és Diana hercegnő étkezéséért is felelt, több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a királyi étkeztetésben, és olyan nagy éttermeknek is dolgozott, mint a The Admirable Crichton és a Mosimanns, mielőtt saját cégét, a The London Kitchen-t megalapította.

“Gyanítom, hogy Károly király menüsora egyszerű lesz” – mondta Damian, aki látványos vacsorákat adott már a Windsori kastélyban, a Highgrove House-ban és a Szent Jakab-palotában is.

“Azt jósolom, hogy Károly király koronázási vacsoráján bárányhús lesz, amely szezonális kedvenc, és az évszakot tekintve tökéletes fogás. Emellett úgy gondolom, hogy a menüben szerepelni fog a Highgrove méz és egy sajttál tele olyan klasszikus sajtokkal, amelyeket Károly is kedvel, mint például a Dewlay Cheesemakers Lancashire-i sajtja, a Stilton, az angol sajtok királya, és a Duchy of Cornwall birtokról származó cornwalli brie.” – tette hozzá.

Damian korábban már a walesi herceg és hercegnő (Vilmos és Katalin) eskövői reggelijét is sikeresen megjósolta: akkor lazac, rákok, bárány, és háromféle puding, köztük trifle került az asztalra.

Damian szerint a koronázást megelőző héten nagy lesz a nyüzsgés. A heti négy-öt királyi esemény ellátásában szerzett tapasztalatai alapján úgy véli, hogy egy hétig tartó fogadások lesznek, ami hatalmas ételkínálatot jelent, amelynek során figyelembe kell venni a diplomáciai és egyéb érzékenységeket. Például húst nem lehet nyárson tálalni, mivel azt fegyverként lehetne használni.

Ráadásul országszerte rengeteg embert fognak bevonni, hogy biztosítsák, hogy a szükséges termékek rendelkezésre álljanak az egyszeri eseményhez, és hogy a koronázási ünnepségek tükrözzék Károly király preferenciáit.

Damian hozzátette: “Károly király szereti a regionalitást. Ünnepli a regionális élelmiszereket és a szezonális termékeket. A biogazdálkodás és a kevésbé népszerű húsok támogatása fel is keltette a közvélemény figyelmét.”

Az italokról szólva az ételspecialista elmondta: Károly király állítólag arra kérte stábját, hogy vigyenek magukkal a kedvenc italából, egy bizonyos citromos üdítőből. De nem ez az egyetlen szokatlan dolog, amit Károly kért.

“Amikor Károly részt vesz egy rendezvényen, mindig van egy ezüstborítású jegyzetfüzet, amelyet az asztalra tesz, hogy jegyzeteket készíthessen, és egy kis sótartó, amelyben a saját különleges sókeveréke, főként zellersó található. Így minden étel hasonló ízű lesz, mert ő mindent megszór a saját fűszerkeverékével” – mondta Damian.

Végül Damian elmondta: “A királyi család nagyra értékeli a származást, de számukra egy nagy vacsora csak egy újabb kötelesség. A vendégek számára ez megtiszteltetés és hatalmas társadalmi fénypont, de számukra a vacsora a napi munka része.“