Bécs a legbarátságosabb város Európában

A brit Conde Nast Traveller luxusutazási magazin olvasói Európa legbarátságosabb városának választották Bécset. A világméretű rangsorban a város a második helyet szerezte meg – csak Quito, Ecuador fővárosa előzte meg, ami a magazin szerkesztőit is meglepte.

A világrangsorban Bécs a második lett, míg a magazin “Best Cities” kategóriájában Európa harmadik legjobb városaként, világszinten pedig a Top 10-ben végzett. A “Friendliest Cities” kategóriában a brit olvasók Európa legbarátságosabb városának választották Bécset, Firenze, San Sebastian, Reykjavík és Lisszabon előtt. A globális listán Quito mögött a második helyre került, megelőzve Fokvárost.

A bécsi “Grant”, avagy bécsi zsémbesség, vagy bécsi morgolódás mostanra a város sajátos bájának részévé vált, és úgy tűnik, ez a látogatóknak is tetszik. A Condé Nast Traveller olvasói egy zöld, barátságos, vendégszerető városként írják le Bécset. Ez a “Grant” nem rosszindulatot jelent, inkább egy sajátos, humorral átszőtt zsémbeskedést, amit a bécsiek öniróniával is vállalnak. Nobert Kettner, a Bécsi Turisztikai Hivatal igazgatója is ezt egy kedves elismerésként jellemezte.

A Condé Nast Traveller minden évben több mint 180.000 olvasót kér meg arra, hogy értékelje utazási tapasztalatait és kedvenc úti céljait. A 2025-ös Readers’ Choice Awards szavazáson Bécs három kategóriában is dobogós helyezést ért el.