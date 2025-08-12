Bécs a zöldebb megoldást választja: előnyben a többször használatos palackok

Bécsben is bevezették az egyszer használatos palackokra vonatkozó betétdíjat, de a szakértők szerint a többször használatos palack jelenti az igazán zöld megoldást.

2025-ben Ausztriában – így Bécsben is – életbe lépett az új betétdíjas rendszer, amely az egyszer használatos műanyag palackokra és fémdobozokra vonatkozik. Az új szabályozás célja, az újrahasznosítás arányának növelése ésa szemetelés visszaszorítása, hiszen a visszaváltható csomagolás ritkábban végzi hulladékként a természetben.

Bécs környezetvédelmi tanácsadó szervezete, a DIE UMWELTBERATUNG, támogatja ezt a kezdeményezést, de arra is felhívja a figyelmet: még ennél is jobb, ha többször használatos (többutas) palackot választunk.

Az egyszer használatos (egyutas) palackokat ugyan újrahasznosítják, de ez a megoldás sem tökéletes, hiszen a műanyag újraolvasztása során a minősége romlik, így a gyártáshoz jellemzően új, szűz műanyagra is szükség van. Ez pedig további kőolaj-felhasználást és szén-dioxid-kibocsátást jelent. Ráadásul egy új PET-palack előállításához körülbelül másfél régi palack tisztán válogatott anyaga szükséges.

Ezzel szemben a többutas palackokat akár 50-szer is újratölthetik, mielőtt újrahasznosításra kerülnek. Ez nemcsak kevesebb hulladékot jelent, hanem jelentős nyersanyag-megtakarítást is. A DIE UMWELTBERATUNG szerint különösen előnyösek a helyi forgalmazású többutas csomagolások, amelyek a szállítási környezetterhelést is csökkentik.

“Mivel a fogyasztók mostantól úgyis visszaviszik az üres italcsomagolásokat a boltba, érdemes egyből környezetbarátabb alternatívát választani” – hangsúlyozza a szervezet szakértője, Daniela Einsiedler.

Fontos változás, hogy az új rendszerben a betétdíjas műanyag palackokat és dobozokat nem szabad kilapítani, és a rajtuk lévő vonalkódnak jól olvashatónak kell maradnia, mivel ez a logó jelzi, hogy a palack vagy doboz visszaváltható, azaz betétdíjas. A visszaváltás főként a szupermarketekben történik, az utcai árusoknak és italházhozszállítóknak viszont nem kötelező ezeket visszavenni – ilyen esetekben a vásárlókat közeli visszaváltóhelyekre irányítják.

További információk a DIE UMWELTBERATUNG weboldalán találhatók német és angol nyelven: 9 kérdés és válasz az egyszer használatos betétdíjról