Bécs egy nagy keringőtérré válik

Ha a keringőre gondolunk, előbb-utóbb mindenkinek Johann Strauss jut eszébe. 2025-ben Bécsben minden róla szól: az év során a város a zeneszerző születésének 200. évfordulóját ünnepli, és a jubileum alkalmából számtalan kulturális programmal találkozhatnak a látogatók.

Johann Strauss tizenöt operettet komponált, amelyek közül több is új életre kelt az ünnepi évben. Így csendül fel a – teljesség igénye nélkül – a Denevér az Operában, a maga klasszikus formájában, Strauss viharos álarcosbálja az Egy éjszaka Velencében pedig a Volksoperben, Bécs második legnagyobb operaházában.

A klasszikus előadások mellett Strauss zenéje modern formában is életre kel: a városban fényinstallációk, immerszív színházi élmények és park-koncertek színesítik az ünnepi programsorozatot. A Rathausparkban Strauss dallamaira épülő szabadtéri koncerteket hallhat a közönség, míg a bécsi zeneakadémiák hallgatói mesterséges intelligencia segítségével komponáltak új műveket a zeneszerző stílusában.

A zenei és kulturális események mellett Bécs szimbolikus gesztussal is tisztelgett Strauss előtt: a schönbrunni állatkerben örökbe fogadott egy denevért, a talán egyik leghíresebb operett emlékére.

Strauss munkásságának egyik legfontosabb öröksége a tánczene. Művei olyan szintre emelték a keringőt, hogy az a szimfonikus zenével vetekszik. Számos bálra írt kompozícióival több mint öt évtizeden át meghatározta a bécsi bálkultúrát, és a hatása ma is érezhető minden egyes lépésben, ahol a város ritmusa waltzra vált.