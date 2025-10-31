Kezdőlap Turizmus Bécs egy nagy keringőtérré válik
Turizmus
No menu items!

Bécs egy nagy keringőtérré válik

AzÜzlet.hu

Copyright: © Martina Draper
200 éves Strauss – zenés születésnapi ünnepség Bécsben

Ha a keringőre gondolunk, előbb-utóbb mindenkinek Johann Strauss jut eszébe. 2025-ben Bécsben minden róla szól: az év során a város a zeneszerző születésének 200. évfordulóját ünnepli, és a jubileum alkalmából számtalan kulturális programmal találkozhatnak a látogatók.

Johann Strauss tizenöt operettet komponált, amelyek közül több is új életre kelt az ünnepi évben. Így csendül fel a – teljesség igénye nélkül – a Denevér az Operában, a maga klasszikus formájában, Strauss viharos álarcosbálja az Egy éjszaka Velencében pedig a Volksoperben, Bécs második legnagyobb operaházában.

A klasszikus előadások mellett Strauss zenéje modern formában is életre kel: a városban fényinstallációk, immerszív színházi élmények és park-koncertek színesítik az ünnepi programsorozatot. A Rathausparkban Strauss dallamaira épülő szabadtéri koncerteket hallhat a közönség, míg a bécsi zeneakadémiák hallgatói mesterséges intelligencia segítségével komponáltak új műveket a zeneszerző stílusában.

A zenei és kulturális események mellett Bécs szimbolikus gesztussal is tisztelgett Strauss előtt: a schönbrunni állatkerben örökbe fogadott egy denevért, a talán egyik leghíresebb operett emlékére.

Strauss munkásságának egyik legfontosabb öröksége a tánczene. Művei olyan szintre emelték a keringőt, hogy az a szimfonikus zenével vetekszik. Számos bálra írt kompozícióival több mint öt évtizeden át meghatározta a bécsi bálkultúrát, és a hatása ma is érezhető minden egyes lépésben, ahol a város ritmusa waltzra vált.

Kapcsolódó cikkek

Turizmus

Visszatérés Etiópiába geográfus szerzővel

Az itt élő 84 népcsoport még egymás nyelvét sem érti, ezért bár az ország hivatalos nyelve az amhara, a középiskolákban és az egyetemeken mégis angolul folyik az oktatás.
Tovább
Gazdaság

KSH: a vendégek száma 8,3 százalékkal, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

Összesen 28 913 turisztikai szálláshely, ezen belül 2759 kereskedelmi, illetve 26 154 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.
Tovább
Hírek

Adzsman – Az autentikus emírség, ahol a hagyomány találkozik a jövővel

A Heritage Trail az Adzsman Vision 2030 stratégia egyik kiemelt projektje, amely az emírség elkötelezettségét tükrözi a kulturális örökség megőrzése és az autentikus turisztikai élmények iránt.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Bécs egy nagy keringőtérré válik

Turizmus
Ha a keringőre gondolunk, előbb-utóbb mindenkinek Johann Strauss jut eszébe. 2025-ben Bécsben minden róla szól: az év során a város a zeneszerző születésének 200. évfordulóját ünnepli, és a jubileum alkalmából számtalan kulturális programmal találkozhatnak a látogatók.
Tovább

Az ipari termelői árak 2025 szeptemberében átlagosan 0,4 százalékkal elmaradtak az előző hónaphoz képest és 2,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit

Gazdaság
Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,5, az exportértékesítési árak 0,3 százalékkal csökkentek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal mérséklődtek.
Tovább

Javította az OTP adósosztályzati kilátását és egyes besorolásait a Moody’s

Bank
Az EBRD kimutatása szerint Lengyelországban 14,1 százalékkal, Magyarországon 12 százalékkal volt alacsonyabb 2024 végén a rosszhitel-állomány, mint egy évvel korábban.
Tovább

KSH: Az ipari termelői árak szeptemberi mutatói

Gazdaság
Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal nőttek.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Az ipari termelői árak 2025 szeptemberében átlagosan 0,4 százalékkal elmaradtak az előző hónaphoz képest és 2,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit

Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,5, az exportértékesítési árak 0,3 százalékkal csökkentek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal mérséklődtek.
Tovább
Bank

Javította az OTP adósosztályzati kilátását és egyes besorolásait a Moody’s

Az EBRD kimutatása szerint Lengyelországban 14,1 százalékkal, Magyarországon 12 százalékkal volt alacsonyabb 2024 végén a rosszhitel-állomány, mint egy évvel korábban.
Tovább
Gazdaság

KSH: Az ipari termelői árak szeptemberi mutatói

Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal nőttek.
Tovább
Gazdaság

Nagy Márton: a gazdasági növekedés az idei évben 0,5 és 1 százalék között alakul

A magyar gazdaság járműipari teljesítménye 100 százalékos együttmozgást mutat a német járműipari teljesítménnyel.
Tovább
Gazdaság

Beigazolódtak a várakozások: már Budapesten is korlátozzák a beköltözéseket

A XVI. kerület korlátozásai ugyanis véget vethetnek annak az egyre gyakoribb jelenségnek, hogy melléképületekből, garázsokból, tárolókból alakítanak ki lakásokat, amiket osztatlan közös tulajdonú ingatlanokként értékesítenek.
Tovább
Hírek

Adzsman – Az autentikus emírség, ahol a hagyomány találkozik a jövővel

A Heritage Trail az Adzsman Vision 2030 stratégia egyik kiemelt projektje, amely az emírség elkötelezettségét tükrözi a kulturális örökség megőrzése és az autentikus turisztikai élmények iránt.
Tovább
Hírek

Az adócsalás ódivatú, a kiberbűnözés a divat

A kormányzati korrupcióellenes stratégia elsősorban a felderítés, az átláthatóság és a megelőzés megerősítésére irányul.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább
Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Bécs egy nagy keringőtérré válik

Ha a keringőre gondolunk, előbb-utóbb mindenkinek Johann Strauss jut eszébe. 2025-ben Bécsben minden róla szól: az év során a város a zeneszerző születésének 200. évfordulóját ünnepli, és a jubileum alkalmából számtalan kulturális programmal találkozhatnak a látogatók.

Az ipari termelői árak 2025 szeptemberében átlagosan 0,4 százalékkal elmaradtak az előző hónaphoz képest...

Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,5, az exportértékesítési árak 0,3 százalékkal csökkentek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal mérséklődtek.
© 2025 | www.azuzlet.hu