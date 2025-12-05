Bécs Európa digitális jövőjét építi

Digitalizáció, mesterséges intelligencia, lassan szinte mindenhol találkozni ezekkel a fogalmakkal a mindennapi életben. Úton-útfélen megkönnyíti az életet, vagy éppen ellenérzést vált ki az emberekből. A mesterséges intelligencia megítélése ambivalens, de egy két sikertörténet mégiscsak a technológiát igazolja. Az egyik ilyen pont Bécsé.

Európa-szerte a közigazgatási intézmények még ismerkednek a mesterséges intelligencia világával, annak használatával; Bécs mindeközben pedig már egy rangos díjat is bezsebelt. A SEMIC 2025 konferencián Koppenhágában a város nyerte el az Európai Bizottság Public Sector Tech Watch Best Cases Awardját, ahol olyan megoldásokat díjaznak, amik közszolgáltatások javítása és a belső folyamatok fejlesztése által megkönnyítik az adott város polgárai számára az ügyintézést. A győztes bécsi projekt neve: WienKI, a város saját mesterséges intelligencia-platformja.

A platform kulcsfontosságú segítség a közigazgatásban dolgozók számára. Több nyelvi modell fut egyszerre, a rendszer emellett könnyedén kezeli a többnyelvű szövegmegfogalmazást, a dokumentum összefoglalást, vagy akár a képelemzést. Miért is van ekkora jelentősége ennek az újításnak? A WienKI saját minták alapján építi adatbázisát, miközben automatikus anonimizálást alkalmaz. Ez kritikus pont azoknál a közintézményeknél, ahol az adatvédelem nem lehet másodlagos szempont. A többnyelvű beszéd- és szövegfeldolgozás mindemellett jelentősen gyorsítja az ügyintézést egy olyan városban, ahol a lakosság egy része nem német anyanyelvű.

A WienKI egyszerre tud a felhőben és helyben is működni, ami nemcsak adatvédelmi, hanem stratégiai előny is: a város így nem függ egyetlen külső szolgáltatótól sem és rugalmasan tudja skálázni a rendszert. A WienKI ugyancsak egy európai mintaprojekt, amiben az EU-s mesterséges intelligenciára és adatvédelemre vonatkozó irányelvek már integrálva vannak, ezenfelül rendszeres képzések biztosítják a használatát.

A platform sikerét számok is bizonyítják, 2.500 aktív felhasználóval rendelkezik, 70.000 létrehozott fiók, 14.000 dokumentum, – mindez jól mutatja, hogy a WienKI ténylegesen beépült Bécs mindennapi ügyintézésébe.