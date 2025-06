Bécs is versenyben az európai MI-Gigagyárért

Bécs hivatalosan is pályázik az Európai Unió által tervezett öt MI-Gigagyár egyikének otthont adni, hogy a kontinens mesterséges intelligencia-központjává váljon az adatvédelem, fenntarthatóság és digitális humanizmus elvei mentén.

Az Európai Unió öt ilyen MI-központot kíván létrehozni, hogy erősítse saját digitális önállóságát és versenyképességét a világban. Ezek a csúcstechnológiás adatközpontok kulcsfontosságúak a legmodernebb MI-modellek fejlesztéséhez, teszteléséhez és működtetéséhez, miközben a legszigorúbb adatvédelmi, IT-biztonsági és energiahatékonysági előírásoknak kell megfelelniük. Június 19-én, Bécs polgármestere, Michael Ludwig és az osztrák szövetségi kancellár, Christian Stocker közösen írták alá a pályázatot egy európai MI-gigagyár létesítésére.

A kezdeményezés mellet nemcsak az osztrák kormány és a bécsi városvezetés fejezte ki elkötelezettségét, hanem a régió több fontos szereplője is csatlakozott hozzá. Budapest, Pozsony és Ljubljana hivatalosan is támogatja Bécs MI-gigagyár létrehozására irányuló pályázatát, hiszen a projekt nemcsak Bécs, hanem a Közép- és Kelet-európai régió egészének technológiai fejlődését is szolgálja.

A bécsi pályázat három fontos alappillérre épül, ezek a környezetvédelem, klímatudatosság, és a technológia igazságos használata mindenki számára, Bécs “Digitális humanizmus” elve szerint. Emellett a pályázat Bécs különleges helyzetét is hangsúlyozza, hiszen könnyen elérhető és gazdaságilag is jelentős európai város.

A beruházás becsült összege akár 5 milliárd euró is lehet, amelyből legalább 65 százalékot a magánszektor, 55 százalékot pedig közpénzek biztosítanak. A projekt egy erős állami és magánszféra közötti partnerségben valósulhat meg, amelyhez vezető osztrák technológiai cégek is csatlakoztak.

Christian Stocker kancellár szerint “Ausztria kész aktív szerepet vállalni Európa digitális jövőjének alakításában, és az ilyen projektek nemcsak a gazdasági fejlődést szolgálják, hanem a város technológiai versenyképességet is erősítik.” Michael Ludwig polgármester is kiemelte, hogy “Bécs kiváló infrastruktúrája, magas életminősége és innovációs potenciálja révén ideális helyszín lehet egy MI-Gigagyár számára, amely tovább erősítené a város gazdaságát.”

A pályázatot az Európai Bizottság értékeli, a kiválasztási folyamat 2025 negyedik negyedévében lép új szakaszba, a kiválasztott helyszíneken pedig az építkezések várhatóan 2028-ban kezdődnek majd el.