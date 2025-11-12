Bécs kétszer gyorsabban csökkenti kibocsátását, mint egész Ausztria

Klímatörvény, zöld költségvetés, megújuló energia és klímasemleges lakóparkok – részben ezek a bécsi klímapolitika alappillérei. A város 2024-ben kétszer olyan gyorsan csökkentette a szén-dioxid kibocsátását, mint Ausztria egésze. A siker mögött egy következetes, minden szektort érintő klímapolitika áll, az energiaellátástól kezdve, a közlekedésen át, a városfejlesztésig.

“Bécs csak akkor lesz 2040-re klímasemleges, ha minden területen egyszerre cselekszünk” – hangzik a városi klímastratégia mottója, amelyet a döntéshozók nemcsak hirdetnek, hanem végre is hajtanak. A város 2025-ben, Ausztriában elsőként fogadott el tartományi szintű klímatörvényt, amely hosszú távon is kötelezi a várost a fenntartható és ambíciózus klímavédelemre.

Az eddigi eredmények és intézkedések önmagukért beszélnek: a Bécsi Napenergia-offenzíva 2020-as elindítása óta a város napelemes kapacitása közel ötszörösére nőtt, a támogatási keret évi 15 millió euróra bővült, és a Wien Energie -a város energiaszolgáltatója – pedig több milliárd eurót fektetett megújuló villamosenergia-távhő- és zöldgáz-termelésbe. 2021 és 2025 között 130 millió eurót fordítottak a város történetében eddig legnagyobb kerékpárút-fejlesztésére, 2023-ban pedig módosították az építési szabályzatot, hogy a klímavédelem az építkezések szintjén is kötelező szemponttá váljon.

A város közben szabad szemmel is jól láthatóan zöldül: egy 90 hektáros új természetvédelmi terület jött létre Breitenleében, a város 22. kerületében, ezenkívül a “Fiatal bécsiek erdeje” program keretében évente 10.000 fát ültetnek el, valamint a városi ökoszisztéma megőrzéséért folyamatos folyó- és patak-renaturálási projekteket valósítanak meg. Idén november elején adták át Bécs első teljesen szén-dioxid-mentes társasházát, amely több mint 220 embernek biztosít zöld otthont a város 22. kerületében. A ház energiaellátását talaj-víz hőszivattyú és napelemek kombinációja biztosítja, így az épület szinte teljesen önellátó energiafelhasználás szempontjából, miközben a lakóknak kényelmes és egészséges életteret kínál.