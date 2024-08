Bécs: kutatók szerint a kiállítások nyitottabbá és érzékenyebbé tesznek

A Bécsi Egyetem nemzetközi kutatócsapata a Dóm Múzeummal karöltve bebizonyította, hogy egy múzeumlátogatás után az ember egy héten keresztül bizonyítottan körültekintőbb, empatikusabb és segítőkészebb.

A kutatócsoport a bécsi Dom Museum Wien “Mutasd a sebed” című kiállításának látogatóit vizsgálta, amelyet Johanna Schwanberg és Klaus Speidel kurátorok rendeztek. A kiállítás a kortárs és történelmi művészet keverékét használta, hogy a sebezhetőség témájára összpontosítson. A kurátorok célja az volt, hogy a látogatókat az emberiség egyik központi témájáról való gondolkodásra és pozitív változásra ösztönözzék.

Két kísérletet végeztek: A múzeum előtt elsétáló embereket kérdezték, hogy egy ingyenes belépőjegyért cserébe részt vennének-e a kiállításon. Ezután interjút készítettek velük, hogy rögzítsék empatikus aggodalmukat mások iránt, idegengyűlöletüket, és hajlandóságukat a menekültek befogadására – közvetlenül a látogatás előtt és után. A másik vizsgált csoport 41 tagja pedig egy alkalmazáson keresztül számolt be gondolatairól és cselekedeteiről a látogatás előtti és utáni héten. Az eredmények összehasonlításával a kutatók megállapították, hogy a látogatók a kiállítás után szociálisabban és nyitottabban gondolkodtak, valamint többet segítettek másoknak. Ezek a változások a nap hátralévő részében is megmaradtak, és a résztvevők következő héten is igyekeztek empatikusabban viselkedni másokkal.

A kutatás a Bécsi Egyetem részéről Matthew Pelowski, a Dóm Múzeumtól pedig Johanna Schwanberg és Klaus Speidel kurátorokkal valósult meg, és az APA PsycArticles című szaklapban is publikálták. Ezek az eredmények az első bizonyítékok arra, hogy már egy rövid látogatás egy kiállításon, különösen egy olyanon, amely a kortárs művészetet egy új társadalmi kihívás kezelésére használja, kézzelfogható és tartós változást eredményezhet. Ha arra a sok ezer emberre gondolunk, akik meglátogatnak egy kiállítást, és ha aznap mindenki egy kicsit többet gondol másokra, vagy megpróbál nyitottabb és elfogadóbb lenni, annak akár hatalmas hatása is lehet.