Kezdőlap Turizmus Bécs szívében újraéled a városi fürdőzés varázsa: Úszóparádé 2025
Turizmus
No menu items!

Bécs szívében újraéled a városi fürdőzés varázsa: Úszóparádé 2025

AzÜzlet.hu

A képen a 2024-es bécsi Úszóparádé látható, ahol úszók százai haladnak végig a Duna-csatornán, miközben a biztonságot a Vízimentők felügyelik. © Schwimmparade Donaukanal/Christofer Mavric

Augusztus 30-án, a nyári szünet záróakkordjaként 250 úszó merül alá a Duna-csatorna hűsítő vizében a 2025-ös városi Úszófesztivál alkalmából., hogy együtt vegyenek részt a 2025-ös városi Úszófesztiválon.

A Duna-csatorna Úszóegyesület szervezésében augusztus 30-án ismét megrendezik a
2025-ös Úszóparádét, amely a városi úszás, azaz az “urban swimming” népszerűsítését tűzte ki célul Bécsben. Az eseményen mintegy 250 úszó vehet részt, akik egy körülbelül 1,5 kilométeres távot teljesítenek majd a város szívében. A 3. kerületben található Herrmannparkból indulva egészen a Praterhez közeli Rotundenbrückéig a Duna-csatornán átívelő hídig tart az útvonal. részvétel nem verseny, hanem közös, nyitott úszás: a táv kényelmes tempóban, nagyjából 20 perc alatt teljesíthető.

A szervezők azokat is szeretettel várják, akik nem úsznak, hiszen a part menti sétányról kiválóan követhető az esemény. A nézők végigkísérhetik az úszókat, buzdíthatják őket, így a fesztivál valódi közösségi élménnyé válik mind a vízben, mind a parton. Mindezt egy közös ünneplés, egy vízparti afterparty zárja 19:00 órától a Strandbar Herrmann nevezetű szórakozóhelyen.

A városi úszás egyre népszerűbb Európa-szerte, olyan városokban is, mint Koppenhága, Zürich vagy Párizs, ahol a folyók és csatornák a nyári felfrissülés kedvelt helyszínei. Bécsben sem ismeretlen ez a hagyomány, hiszen a Duna-csatorna a múlt század közepéig természetes fürdőhelyként szolgált a helyiek számára.

A 300 aktív taggal rendelkező Duna-csatorna Úszóegyesület célja, hogy ezt a régi hagyományt újraélessze, miközben a városi vízfelületek fenntartható, közösségi használatát és a kulturális értékeket hangsúlyozza. Éppen ezért rendszeresen szervez közös úszásokat és kampányokat, hogy a Duna-csatorna a városi élet aktív és összetartó közösségének egyik színtere legyen. Ennek része az Úszóparádé is, amely immár évente visszatérő rendezvénnyé vált.

Az eseményt az Osztrák Szövetségi Minisztérium és az Osztrák Vízimentők támogatják, továbbá összehangolták a helyi hajózási vállalatokkal, így garantált a biztonság és a zökkenőmentes lebonyolítás.

Az úszói részvételhez előzetes, online jegyvásárlás szükséges, mivel a helyszínen nem lesz jegyértékesítés. A standard jegy ára 4000 HUF, de elérhető kedvezményes jegy 2000 HUF értékben is, valamint támogatói jegy azok számára, akik szeretnék segíteni a kezdeményezést. További információk a www.donaukanalschwimmen.at oldalán találhatóak.

 

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Irány a Szamárfül Fesztivál – a nyár legvidámabb családi programja Pécsett

Nyár végén újra gyermekzsivajtól lesz hangos a pécsi Zsolnay Negyed: augusztus 22–24. között immár tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Szamárfül Fesztivált.
Tovább
Hírek

Új gyakorlati képzés indul a falusi turizmus fellendítéséért

A turizmus az egyik leggyorsabban aktivizálható gazdasági ágazat a kistelepüléseken. Már egyetlen jól kialakított vendégház, felújított közösségi tér vagy tematikus program is új látogatókat hozhat.
Tovább
Turizmus

Dél-Koreába, Puszanba indít járatot az EVA Air

Az EVA Air 2025. október 21-től új járatot indít a dél-koreai Puszanba. Az útvonal kényelmes átszállással lesz elérhető Tajpejen keresztül, így az...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Bécs szívében újraéled a városi fürdőzés varázsa: Úszóparádé 2025

Turizmus
Augusztus 30-án, a nyári szünet záróakkordjaként 250 úszó merül alá a Duna-csatorna hűsítő vizében a 2025-ös városi Úszófesztivál alkalmából., hogy együtt vegyenek részt a 2025-ös városi Úszófesztiválon.
Tovább

BÉT – Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Gazdaság
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Tovább

Nagy Márton: ülésezik a Gazdasági Kabinet

Gazdaság
Minden erőnkkel dolgozunk a gazdaság felpörgetésén, hétfőn is ülésezik a Gazdasági Kabinet.
Tovább

Akár milliókkal kerülhet többe ugyanaz a lakás

Gazdaság
Szeptember 1-jén indul az államilag támogatott Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamattal kínál lakáshitelt. A Banknavigator.hu szerint példátlan az érdeklődés: a hitelkeresések száma nyolcszorosára nőtt a bejelentés óta. Csongrádi Richárd pénzügyi szakértő szerint az árak akár 20–30 százalékkal is emelkedhetnek, ezért aki vásárolni tervez, annak érdemes mielőbb lépnie. A jogosultsági feltételek rugalmasabbak a korábbiaknál, de az adminisztráció összetett és időigényes. A maximum vételár lakásnál 100, családi háznál 150 millió forint. A program várhatóan jelentős hatást gyakorol a lakáspiacra, különösen Budapesten, ahol egyes kerületeken már most 65 százalékkal nőtt a kereslet.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

BÉT – Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Tovább
Gazdaság

Nagy Márton: ülésezik a Gazdasági Kabinet

Minden erőnkkel dolgozunk a gazdaság felpörgetésén, hétfőn is ülésezik a Gazdasági Kabinet.
Tovább
Hírek

Kezdődik a Keleti pályaudvar felújítása – 4 hét türelem!

A négy hétig tartó felújítás ideje alatt az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezik meg, a változásokról és az alternatív eljutási lehetőségekről a MÁV-csoport hivatalos oldalán érdemes tájékozódni.
Tovább
Gazdaság

Csökkenő forgalomban növekedett a BUX a héten

Csökkenő forgalomban növekedett a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX-index 366,55 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel 105 513,1 ponton zárta a négy munkanapos kereskedési hetet.
Tovább
Gazdaság

KSH: 8,0 százalékkal visszaesett a beruházások teljesítménye

Az előző negyedévhez mérten a szezonálisan kiigazított adatok alapján a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1 százalékkal mérséklődött
Tovább
Hírek

Új helyszínen az ÖKO Expó Kiállítás

Idén immár 6. alkalommal várja az ökológiai gazdálkodás iránt érdeklődő termelőket, feldolgozókat, kereskedőket, szolgáltatókat és természetesen a fogyasztókat a debreceni 
Tovább
Gazdaság

Budapesti agglomeráció: egyre feljebb kúsznak az árak

gyre távolabb költöznek a fővárosból az ingatlanvásárlók
Tovább
Hírek

Irány a Szamárfül Fesztivál – a nyár legvidámabb családi programja Pécsett

Nyár végén újra gyermekzsivajtól lesz hangos a pécsi Zsolnay Negyed: augusztus 22–24. között immár tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Szamárfül Fesztivált.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább
Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Bécs szívében újraéled a városi fürdőzés varázsa: Úszóparádé 2025

Augusztus 30-án, a nyári szünet záróakkordjaként 250 úszó merül alá a Duna-csatorna hűsítő vizében a 2025-ös városi Úszófesztivál alkalmából., hogy együtt vegyenek részt a 2025-ös városi Úszófesztiválon.

BÉT – Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
© 2025 | www.azuzlet.hu