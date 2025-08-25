Bécs szívében újraéled a városi fürdőzés varázsa: Úszóparádé 2025

Augusztus 30-án, a nyári szünet záróakkordjaként 250 úszó merül alá a Duna-csatorna hűsítő vizében a 2025-ös városi Úszófesztivál alkalmából., hogy együtt vegyenek részt a 2025-ös városi Úszófesztiválon.

A Duna-csatorna Úszóegyesület szervezésében augusztus 30-án ismét megrendezik a

2025-ös Úszóparádét, amely a városi úszás, azaz az “urban swimming” népszerűsítését tűzte ki célul Bécsben. Az eseményen mintegy 250 úszó vehet részt, akik egy körülbelül 1,5 kilométeres távot teljesítenek majd a város szívében. A 3. kerületben található Herrmannparkból indulva egészen a Praterhez közeli Rotundenbrückéig a Duna-csatornán átívelő hídig tart az útvonal. részvétel nem verseny, hanem közös, nyitott úszás: a táv kényelmes tempóban, nagyjából 20 perc alatt teljesíthető.

A szervezők azokat is szeretettel várják, akik nem úsznak, hiszen a part menti sétányról kiválóan követhető az esemény. A nézők végigkísérhetik az úszókat, buzdíthatják őket, így a fesztivál valódi közösségi élménnyé válik mind a vízben, mind a parton. Mindezt egy közös ünneplés, egy vízparti afterparty zárja 19:00 órától a Strandbar Herrmann nevezetű szórakozóhelyen.

A városi úszás egyre népszerűbb Európa-szerte, olyan városokban is, mint Koppenhága, Zürich vagy Párizs, ahol a folyók és csatornák a nyári felfrissülés kedvelt helyszínei. Bécsben sem ismeretlen ez a hagyomány, hiszen a Duna-csatorna a múlt század közepéig természetes fürdőhelyként szolgált a helyiek számára.

A 300 aktív taggal rendelkező Duna-csatorna Úszóegyesület célja, hogy ezt a régi hagyományt újraélessze, miközben a városi vízfelületek fenntartható, közösségi használatát és a kulturális értékeket hangsúlyozza. Éppen ezért rendszeresen szervez közös úszásokat és kampányokat, hogy a Duna-csatorna a városi élet aktív és összetartó közösségének egyik színtere legyen. Ennek része az Úszóparádé is, amely immár évente visszatérő rendezvénnyé vált.

Az eseményt az Osztrák Szövetségi Minisztérium és az Osztrák Vízimentők támogatják, továbbá összehangolták a helyi hajózási vállalatokkal, így garantált a biztonság és a zökkenőmentes lebonyolítás.

Az úszói részvételhez előzetes, online jegyvásárlás szükséges, mivel a helyszínen nem lesz jegyértékesítés. A standard jegy ára 4000 HUF, de elérhető kedvezményes jegy 2000 HUF értékben is, valamint támogatói jegy azok számára, akik szeretnék segíteni a kezdeményezést. További információk a www.donaukanalschwimmen.at oldalán találhatóak.