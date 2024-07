Bécs új generációja: kisiskolások az előadótermekben

„Eddig nem tudtam, milyen is egy egyetem. De ez nagyon király” – ezt sok olyan gyerek mondja, aki először találkozik valamiféle módon a tudománnyal. Az évente megrendezésre kerülő „KinderuniWien” program Bécsben turnéra indul, és olyan gyermekeknek segít, akik most hallják először az egyetem szót, vagy akik még sohasem kerültek kapcsolatba a tudomány bármilyen fajtájával.

A 2003 óta működő Bécsi Gyermekegyetem minden nyáron két hétre megnyitja olyan neves intézmények kapuit, mint a Bécsi Egyetem, a Bécsi Orvostudományi Egyetem, a Bécsi Műszaki Egyetem, a Bécsi Természettudományi és Élettudományi Egyetem, a Bécsi Állatorvosi Egyetem, a Bécsi FH Campus és a Bécsi Gazdasági Egyetem. A Bécsi Gyermekegyetemen 7-12 éves gyermekek úgy tanulhatnak akárcsak egy igazi egyetemen: a nagy előadótermekben előadásokat hallgathatnak híres kutatóktól és tudósoktól, vagy kis csoportokban workshopokat látogathatnak – mindezt ingyenesen!

Bár a programok ingyenesek, szülői támogatás nélkül egyes gyermekek számára még így is nehezebb az egyetemre való eljutás, mint másoknak, ezért Bécs most önkéntesek segítségével a gyermekegyetemi oktatást a parkokban és köztereken folytatja. Így alakul át a szomszéd parkban a pad egy előadóteremmé, a rét a házakon túl egy kutatólaborrá. A „KinderUniWien on Tour” foglalkozásokon regisztráció nélkül bárki részt tud venni, akiknek pedig nincs rá lehetőségük, azokat önkéntesek segítik a parkokba való eljutásban és egész nap kísérik őket. A nyári szünetben ez egy különleges fénypont a gyerekek számára, amint megérkeznek a foglalkozásokra, azonnal egy közösség részévé válnak: egyen pólót viselnek, nincs megkülönböztetés, hegyezik a fülüket és akár 5 különböző nyelven tehetik fel a kérdéseiket. Nincs nyelv, nincs távolság, ami gátat szabhat ennek a nyári szüneti élménynek.

A 2003 óta működő Bécsi Gyermekegyetem 4500 fiatal hallgatója között idén több, mint 200 olyan szociális intézményből és menekültügyi szervezetektől érkező gyermek volt, akik nemrég érkeztek Bécsbe, és egy különleges napot tölthettek a foglalkozásokon. A gyerekek a program által megtapasztalhatják milyen is egy egyetemen tanulni, annak minden velejárójával: a diákigazolványtól a diplomaosztóig.